Południowokoreański myśliwiec KF-21 Boramae wykonał historyczny, pierwszy lot w formacji z amerykańskimi F-35 i F-16.

Wspólny przelot nad Morzem Żółtym, tuż przed ćwiczeniami Freedom Flag, symbolizuje kluczową interoperacyjność i gotowość bojową sojuszników.

Dowiedz się, jakie znaczenie ma ten lot dla integracji KF-21 z siłami sojuszniczymi i jego dalszego rozwoju.

Do wspólnego lotu doszło w piątek 23 października. Jak poinformowała agencja Yonhap, powołując się na południowokoreańskie źródła wojskowe, KF-21 Boramae należący do 156. Eskadry Myśliwskiej 16. Skrzydła Myśliwskiego uczestniczył w formacji z amerykańskimi samolotami wojskowymi.

Siły Powietrzne USA wystawiły samolot rozpoznawczy U-2S Dragon Lady oraz myśliwce F-35 i F-16. Po stronie południowokoreańskiej w locie uczestniczyły KF-21, F-35, F-15K i FA-50. Był to pierwszy przypadek, gdy rodzimy myśliwiec KF-21 wykonał lot w szyku z amerykańskimi statkami powietrznymi.

🇰🇷🇺🇸 ROK and U.S. Air Forces Conduct Joint Formation Flight During Freedom Flag 26-2 On October 23, 2026, six aircraft from the ROK and U.S. Air Forces flew in formation over South Korea. 🇺🇸 USAF 1× U-2 Dragon Lady 2× F-16 Fighting Falcons 🇰🇷 ROKAF 1× KF-21 Boramae 1× F-35A Lightning II 1× F-15K Slam Eagle The exercise aims to strengthen combined defensive capabilities and interoperability against a wide range of threats.— 360ANAVY (@NavyWor) October 28, 2026

KF-21 przygotowuje się do ćwiczeń Freedom Flag

Wspólny przelot odbył się krótko przed rozpoczęciem cyklicznych ćwiczeń lotniczych Freedom Flag, które ruszyły w poniedziałek 26 października i potrwają dwa tygodnie, przypomina Korea Herald. Manewry organizowane dwa razy w roku mają na celu poprawę interoperacyjności sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.

Przedstawiciel południowokoreańskich sił powietrznych, na który powołuje się serwis, wyjaśnił, że lot miał pozwolić na zdobycie doświadczenia przez załogi KF-21 przed rozpoczęciem ćwiczeń. Amerykańska Seventh Air Force podkreśliła natomiast znaczenie wspólnego przedsięwzięcia dla gotowości bojowej i współdziałania obu państw.

„Lot Friendship Flight zademonstrował interoperacyjność i gotowość bojową Sił Powietrznych USA oraz Sił Powietrznych Republiki Korei na Półwyspie Koreańskim, pokazując, jak lotnictwo obu państw bezpośrednio integruje się podczas operacji powietrznych” - przekazała Seventh Air Force w komunikacie opublikowanym na stronie sił USA w Korei Południowej.

Ponad 100 myśliwców KF-21 do początku 2030 roku

KF-21 Boramae to pierwszy południowokoreański myśliwiec opracowany z wykorzystaniem krajowych technologii. Program rozpoczęto w 2015 roku, a jego głównym celem było zastąpienie starzejących się amerykańskich samolotów F-4 i F-5 wykorzystywanych przez południowokoreańskie lotnictwo.

Rozwój konstrukcji zakończono w lipcu 2026 roku. Pierwszy egzemplarz seryjny trafił do 16. Skrzydła Myśliwskiego we wrześniu br. Kolejne samoloty mają być dostarczane, a ich szersze wdrożenie do służby zaplanowano na okres od połowy do końca 2027 roku.

Do wprowadzenia Boramae do służby ROKAF reaktywowały 156. Eskadrę Myśliwską wchodzącą w skład wspomnianego 16. Skrzydła Lotniczego w Yecheon. Jednostka powstała w 1988 roku i wcześniej użytkowała myśliwce F-4E Phantom II. Została rozwiązana w 2012 roku, a następnie reaktywowana 1 czerwca 2026 roku z myślą o przyjęciu KF-21 Boramae.

Południowokoreańskie siły powietrzne zamierzają wprowadzić do służby ponad 100 myśliwców KF-21 do początku 2030 roku. Maszyny mają stać się jednym z podstawowych elementów potencjału bojowego krajowego lotnictwa.