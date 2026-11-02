"Rosomaki na fali ognia". Tak wygląda strzelanie podczas pływania

28 października żołnierze 2. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej z Wędrzyna realizowali szkolenie na jeziorze Buszno, wchodzącym w skład Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Jego głównym elementem było prowadzenie ognia z KTO Rosomak znajdujących się na wodzie do celów rozmieszczonych na przeciwległym brzegu jeziora.

Zadanie wymagało od załóg nie tylko sprawnej obsługi uzbrojenia, lecz także utrzymania koordynacji w warunkach, w których ruch wody wpływa na stateczność pojazdu. W takiej sytuacji szczególne znaczenie ma współpraca dowódcy, kierowcy i działonowego oraz szybkie podejmowanie decyzji.

Strzelanie z karabinu maszynowego

Równolegle z ogniem prowadzonym z transporterów żołnierze ćwiczyli strzelanie z karabinu maszynowego do celu umieszczonego na platformie wodnej. Taki wariant szkolenia pozwala doskonalić umiejętności prowadzenia ognia do celów nawodnych, które mogą być istotne m.in. podczas zabezpieczania przepraw i działań w pobliżu przeszkód wodnych.

Na co dzień szkolimy się z wykorzystaniem Rosomaków w terenie, ale możliwość prowadzenia ognia podczas pływania pozwala nam doskonalić kolejne umiejętności i w pełni wykorzystywać możliwości tego pojazdu - zaznaczył działonowy transportera uczestniczący w szkoleniu.

Rosomaki na fali ognia 🔥 🎯 "Na co dzień szkolimy się z wykorzystaniem Rosomaków w terenie, ale możliwość prowadzenia ognia podczas pływania pozwala nam doskonalić kolejne umiejętności i w pełni wykorzystywać możliwości tego pojazdu” 🌐 https://t.co/NOhyhq4Eq3 #2bpzmot #5bsap https://t.co/wcPNpM8EgO— 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (@17WBZ) October 28, 2026

Mobilność i siła ognia

Rosomak jest pojazdem w układzie 8×8, przystosowanym do szybkiego przemieszczania się po drogach, ale zachowującym również wysoką mobilność w terenie. W podstawowych konfiguracjach może pokonywać przeszkody wodne wpław, wykorzystując dwa pędniki umieszczone w tylnej części kadłuba.

Klasyczna wersja pojazdu jest napędzana silnikiem wysokoprężnym Scania o mocy około 490 KM, współpracującym z automatyczną skrzynią biegów. Niezależne zawieszenie wszystkich kół, centralny system regulacji ciśnienia w ogumieniu oraz możliwość zmiany prześwitu pomagają w poruszaniu się poza utwardzonymi drogami.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne wersji bojowej:

Układ napędowy : 8×8

: 8×8 Długość : około 7,8 m

: około 7,8 m Szerokość : około 2,8 m

: około 2,8 m Wysokość : około 3,3 m

: około 3,3 m Masa : około 22,5 t

: około 22,5 t Prędkość maksymalna : około 100 km/h

: około 100 km/h Prędkość w wodzie : do około 10 km/h

: do około 10 km/h Zasięg operacyjny : 500–700 km

: 500–700 km Załoga i desant: trzy osoby załogi oraz do ośmiu żołnierzy desantu

Parametry różnią się zależnie od wersji, poziomu opancerzenia, zamontowanego systemu uzbrojenia i wyposażenia zadaniowego. Masa podwozia bazowego może wynosić od około 16 do 26 ton, natomiast dołożenie dodatkowych osłon lub rozbudowanej zabudowy specjalistycznej może ograniczać zdolność pływania.

Najbardziej rozpoznawalna bojowa odmiana Rosomaka została wyposażona w dwuosobową wieżę Hitfist-30P. Jej podstawowym uzbrojeniem jest armata automatyczna Mk44 Bushmaster II kalibru 30 mm, uzupełniona sprzężonym karabinem maszynowym UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Stabilizacja uzbrojenia umożliwia prowadzenie ognia także podczas ruchu.

Zastosowanie armaty kalibru 30 mm sprawiło, że bojowy Rosomak może nie tylko przewozić piechotę, lecz również zwalczać lekko i średnio opancerzone pojazdy, stanowiska ogniowe oraz inne cele na polu walki. Pod względem funkcji jest więc bliższy kołowemu bojowemu wozowi piechoty niż klasycznemu transporterowi uzbrojonemu wyłącznie w karabin maszynowy.