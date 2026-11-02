Duża akcja służb i wojska na granicy z Rosją. Ostrzeżenie przed wrogimi działaniami

Rozpoczęcie operacji potwierdził w rozmowie z RMF FM szef Komendy Głównej Policji Marek Boroń. – Ma to związek bezpośredni z sytuacją, jaka ma miejsce dzisiaj w naszym kraju, czyli aktami dywersji, sabotażu, tą całą hybrydyzacją przestępczości i działaniami służb wschodnich – tłumaczył Boroń. W KGP powołano sztab operacji.

Na razie działania mają charakter prewencyjny i związane są z ostrzeżeniami o możliwości podjęcia przez stronę rosyjską wrogich działań. Nie wyklucza się aktów sabotażu oraz prób forsowania granicy przez grupy dywersyjne. Operacja angażuje duże siły policji, a także Straż Graniczną oraz wojsko.

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Działa tam duża grupa policjantów, część sił policyjnych została tam przerzucona, również w tej operacji działają kontrterroryści, współpracujemy z wojskiem, strażą graniczną i służbami specjalnymi” – przekazał szef KGP.