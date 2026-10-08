Pierwszy myśliwiec Gripen E zbudowany w Brazylii odbył dziewiczy lot. Współpraca Saab i Embraer wchodzi na wyższy poziom

Brazylia właśnie dołączyła do elitarnego grona producentów myśliwców, osiągając historyczny sukces dzięki współpracy z koncernem Saab.

Pierwszy F-39E Gripen, całkowicie zmontowany w zakładach Embraera, pomyślnie odbył swój dziewiczy lot, symbolizując przełomowy transfer technologii.

Dowiedz się, jak to wydarzenie umacnia obronność Brazylii i co oznacza dla przyszłości zaawansowanej produkcji lotniczej w regionie!

ot historycznego samolotu F-39E, gdyż takie oznaczenia Gripen E nosi w brazylijskim lotnictwie wojskowym,vo numerze seryjnym 6003 trwał on około 50 minut. Za sterami zasiadł testowy pilot Saab, będący jednocześnie majorem Brazylijskich Sił Powietrznych.

Program Gripen w Brazylii to znacznie więcej niż tylko zakup samolotów. Jest to strategiczna inicjatywa obejmująca szeroki pakiet transferu technologii, mający na celu rozwój brazylijskiego przemysłu obronnego i zwiększenie jego niezależności. Samolot 6003 jest pierwszym z 15 myśliwców Gripen E/F, które zostaną wyprodukowane i zmontowane w Brazylii. Całkowite zamówienie Brazylii obejmuje 36 maszyn Gripen, w tym 28 jednomiejscowych Gripen E i 8 dwumiejscowych Gripen F.

Pierwsze egzemplarze Gripen E, wyprodukowane w Szwecji, zostały dostarczone Brazylii w 2021 roku i obecnie biorą udział w misjach, operując z bazy lotniczej Anápolis. Proces produkcji samolotów w Brazylii, w zakładach Embraera, był stopniowo wdrażany. Początkowo brazylijscy inżynierowie i technicy brali udział w pracach rozwojowych i produkcyjnych w Szwecji, zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie. Następnie ta wiedza została przeniesiona do Brazylii, umożliwiając lokalną produkcję z rosnącym udziałem komponentów krajowych.

Jonas Hjelm, Senior Vice President i Head of Aeronautics w Saab, podkreślił, że - „To osiągnięcie podkreśla udany rozwój programu Gripen w Brazylii, dzięki rozbudowanemu pakietowi transferu technologii. Jesteśmy dumni z tej współpracy z Brazylijskimi Siłami Powietrznymi i Embraerem, która wzmacnia brazylijski przemysł obronny i rozwija jego zdolności technologiczne.”

Pułkownik João Gustavo da Cunha Leite, szef programu rozwoju i zakupu Gripen w Brazylijskich Siłach Powietrznych, dodał - „Lot pierwszego Gripena wyprodukowanego w Brazylii jest kamieniem milowym dla programu. Jest to wynik zaangażowania i poświęcenia zespołów zaangażowanych w ten projekt. Ten sukces jest kluczowy dla transferu technologii i rozwoju krajowej obronności.”

Bosco da Costa Junior, Prezes i Dyrektor Generalny Embraer Defense & Security, również wyraził zadowolenie, z osiągnięcia przez brazylijski koncern nowego poziomu możliwości. Jak oświadczył - „Ten kamień milowy świadczy o sile naszej współpracy i zaangażowaniu w budowanie przyszłości brazylijskiego przemysłu lotniczego. Embraer i Saab odgrywają wiodącą rolę w zapewnianiu Brazylii zaawansowanych zdolności obronnych.”

Pomyślny lot brazylijskiego Gripena E nie tylko potwierdza zdolność kraju do produkcji zaawansowanych myśliwców, ale także pozycjonuje Brazylię jako kluczowego gracza w regionalnym przemyśle lotniczym. Rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i serwisowych dla tak skomplikowanych systemów, jakimi są nowoczesne samoloty bojowe, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki. Na świecie nie ma wielu krajów, potrafiących produkować samoloty myśliwskie generacji 4 lub wyższej. Oczekuje się, że w przyszłości kolejne samoloty produkowane w Brazylii będą charakteryzować się coraz większym udziałem lokalnych komponentów, co jeszcze bardziej wzmocni niezależność technologiczną kraju. Jest to jeden ze strategicznych celów Rio de Janeiro.