Szwedzkie myśliwce nad Polską. Gripeny chronią kluczowe szlaki na Ukrainę

Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmacnia obronę wschodniej flanki, angażując swoje zaawansowane myśliwce Gripen w Polsce.

Szwedzkie maszyny chronią strategiczny węzeł logistyczny w Rzeszowie, kluczowy dla nieprzerwanego przepływu pomocy dla walczącej Ukrainy.

Wyposażone w najnowocześniejsze rakiety, znacząco podnoszą koszt potencjalnych rosyjskich prowokacji, zapewniając bezpieczeństwo powietrzne regionu.

Odkryj, jak unikalne zdolności tych myśliwców zmieniają równowagę sił i dlaczego ich obecność jest tak kluczowa.

Sytuacja geopolityczna na wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga nieprzerwanej czujności i wielowarstwowej ochrony powietrznej. W odpowiedzi na rosnące wyzwania, Szwecja podjęła decyzję o ponownym skierowaniu swojego kontyngentu lotniczego do Polski w ramach misji NATO Air Policing. Głównym zadaniem szwedzkich pilotów jest osłona infrastruktury krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, gdzie zbiegają się strategiczne szlaki transportowe dostarczające wojskowy oraz humanitarny sprzęt dla walczącej Ukrainy.

Operacja, planowana wstępnie na dwa miesiące, stanowi kolejny wyraz pełnej integracji Szwecji ze strukturami militarnymi NATO. Trzon sił wydzielonych do misji w Polsce stanowią maszyny oraz personel pochodzący z Flotylli Powietrznej Blekinge, stacjonującej na co dzień w bazie Ronneby. Szwedzki kontyngent dysponuje łącznie sześcioma wielozadaniowymi myśliwcami Saab JAS 39C/D Gripen. Do ich obsługi i zabezpieczenia operacji skierowano do Polski ponad stu pięćdziesięciu wojskowych, w tym doświadczonych pilotów, inżynierów uzbrojenia, mechaników, specjalistów od łączności oraz logistyki. W czasie trwania misji szwedzkie samoloty pozostają ściśle włączone w Zintegrowany System Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO, poprzez Połączone Centrum Operacji Powietrznych w niemieckim Uedem.

Svenska stridsflyg i Nato-insats. Försvarsmakten förstärker skyddet av Natos östra flank i Polen. https://t.co/LsrUqMETVS https://t.co/DlFpllDGt3— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 30, 2026

Gotowość bojową kontyngentu widać również w konfiguracji uzbrojenia, z jakim myśliwce wykonują misje patrolowe nad południowo-wschodnią Polską. Pod skrzydłami maszyn dostrzeżedz można pociski powietrze-powietrze MBDA Meteor, o zasięgu ponad 100 km, oraz rakiety krótkiego zasięgu IRIS-T. Meteor jest powszechnie uważany za jeden z najnowocześniejszych pocisków BVR na świecie. Dzięki zastosowaniu silnika strumieniowego ramjet osiąga on prędkość przekraczającą Mach 4, a strefa rażenia jego głowicy jest kilkukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych rakiet tej klasy. W połączeniu z aktywowanymi łączami danych oraz czułą głowicą radarową, szwedzkie Gripeny są w stanie skutecznie obezwładniać zagrożenia powietrzne na dystansach sięgających niemal dwustu kilometrów.

Wybór samolotów JAS 39 Gripen do osłony kluczowego szlaku logistycznego wynika z ich unikalnych cech projektowych. Konstruowane z myślą o specyfice wojennej Europy Północnej, maszyny te posiadają zdolność do lądowania i startu z drogowych odcinków lotniskowych o długości zaledwie ośmiuset metrów. Ponadto wyróżniają się niezwykle szybkim czasem obsługi naziemnej, gdzie zespół złożony z pięciu techników jest w stanie zatankować i ponownie uzbroić samolot w zaledwie kilkanaście minut.

Istotnym atutem jest również zaawansowana fuzja danych i systemy walki elektronicznej, które pozwalają szwedzkim maszynom na skryte monitorowanie sytuacji powietrznej oraz płynną wymianę obrazu taktycznego z polskimi F-16 i samolotami wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Połączone patrole nad strategicznymi węzłami drastycznie podnoszą koszt potencjalnej prowokacji ze strony Rosji i zabezpieczają nieprzerwany przepływ wsparcia dla Kijowa.