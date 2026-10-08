Pryłuki po rosyjskim uderzeniu rakietowym. DSNS potwierdza śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci

Bilans akcji ratowniczej

Pryłuki zostały zaatakowane serią uderzeń rakietowych wczesnym rankiem 7 października. Trafiony został (m.in.) pięciopiętrowy blok mieszkalny, w którym zniszczeniu uległa znaczna część konstrukcji wraz z dwiema klatkami schodowymi. Szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Czaus poinformował, że miasto zaatakowano sześcioma pociskami manewrującymi, prawdopodobnie typu Ch-101.

Komunikat DSNS opublikowany w czwartek rano na Telegramie brzmi: “Obwód czernihowski: w Pryłukach przez całą noc trwały działania poszukiwawczo-ratownicze w miejscu rosyjskiego ataku. Według stanu na rano potwierdzono śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci. Kolejne 54 osoby zostały ranne, w tym siedmioro dzieci. Podczas akcji ratowniczej udało się uratować 15 osób, w tym jedno dziecko”. Ratownicy nadal usuwają gruz i rozbierają zniszczone konstrukcje. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego troje z zabitych dzieci miało po roku.

Bilans rósł przez całą dobę: rano 7 października mówiono o pięciu ofiarach śmiertelnych, po południu o 14, wieczorem o 20. Przy poszukiwaniach wykorzystywano ciężki sprzęt i psy ratownicze. Policja obwodu czernihowskiego podała, że uszkodzonych zostało 37 budynków wielorodzinnych z 525 mieszkaniami, 88 domów prywatnych, 20 przedsiębiorstw, siedem placówek oświatowych, w tym dwie przedszkolne, oraz 25 pojazdów. Uderzenie uszkodziło także gazociąg średniego ciśnienia, pozostawiając bez gazu ponad 18 tys. mieszkańców. Władze miasta ogłosiły żałobę na 7–9 października.

Skala nocnego ataku

Pryłuki były jednym z kilkunastu celów zmasowanego ataku przeprowadzonego w nocy z wtorku na środę. Rosja uderzyła w Kijów i 12 obwodów, używając ok. 70 pocisków, w tym licznych balistycznych, a także dronów Shahed. Siły Powietrzne Ukrainy zgłosiły zestrzelenie pięciu pocisków balistycznych, 39 manewrujących i 117 dronów. Uderzenia odnotowano w 18 miejscach.

Poza Pryłukami dwie osoby zginęły w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim, dwie w Kijowie i dwie w Ołeksandrii w obwodzie kirowohradzkim. Atakowane były również Dniepr i Zaporoże. Kolejne uderzenie na Kijów w środę wieczorem zabiło cztery osoby, a 12 zostało rannych.

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Doba w statystyce DSNS

Mapa operacyjna DSNS za dobę zakończoną o godz. 6:00 8 października pokazuje obciążenie służby w szerszym wymiarze. Ratownicy wyjeżdżali 941 razy, uratowali 12 osób i ocalili 28 budynków. Odnotowano 211 pożarów, w których zginęły trzy osoby. Saperzy oraz pirotechnicy sprawdzili 40 ha terenu i zneutralizowali 119 przedmiotów wybuchowych, w tym trzy bomby lotnicze. Na dyżurze pozostawało 6196 ratowników i 1812 jednostek sprzętu.

Dane narastające za 2026 rok obejmują 279 852 wyjazdy, 5299 uratowanych osób i 66 090 pożarów, w których zginęło 1286 osób. Służby rozminowania zneutralizowały od stycznia 62 131 przedmiotów wybuchowych, w tym 542 bomby lotnicze. Liczby te pokazują, że ukraińska ochrona ludności działa w trybie ciągłego reagowania, a akcje takie jak w Pryłukach są częścią codziennego obciążenia, nie wyjątkiem.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów DSNS.