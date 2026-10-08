Pryłuki po rosyjskim uderzeniu rakietowym. DSNS potwierdza śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-10-08 10:03

Ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy przez całą noc prowadzili działania poszukiwawczo-ratownicze w Pryłukach w obwodzie czernihowskim. Według stanu na rano 8 października 2026 roku bilans rosyjskiego ataku z poprzedniego dnia wynosi 22 zabitych i 54 rannych. Spod gruzów pięciopiętrowego budynku mieszkalnego uratowano 15 osób.

Trzej ratownicy DSNS przeszukują gruzowisko zniszczonego bloku w Pryłukach. O ataku przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: DSNS Ukraina/ Facebook

Bilans akcji ratowniczej

Pryłuki zostały zaatakowane serią uderzeń rakietowych wczesnym rankiem 7 października. Trafiony został (m.in.) pięciopiętrowy blok mieszkalny, w którym zniszczeniu uległa znaczna część konstrukcji wraz z dwiema klatkami schodowymi. Szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Czaus poinformował, że miasto zaatakowano sześcioma pociskami manewrującymi, prawdopodobnie typu Ch-101.

Komunikat DSNS opublikowany w czwartek rano na Telegramie brzmi: “Obwód czernihowski: w Pryłukach przez całą noc trwały działania poszukiwawczo-ratownicze w miejscu rosyjskiego ataku. Według stanu na rano potwierdzono śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci. Kolejne 54 osoby zostały ranne, w tym siedmioro dzieci. Podczas akcji ratowniczej udało się uratować 15 osób, w tym jedno dziecko”. Ratownicy nadal usuwają gruz i rozbierają zniszczone konstrukcje. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego troje z zabitych dzieci miało po roku.

Bilans rósł przez całą dobę: rano 7 października mówiono o pięciu ofiarach śmiertelnych, po południu o 14, wieczorem o 20. Przy poszukiwaniach wykorzystywano ciężki sprzęt i psy ratownicze. Policja obwodu czernihowskiego podała, że uszkodzonych zostało 37 budynków wielorodzinnych z 525 mieszkaniami, 88 domów prywatnych, 20 przedsiębiorstw, siedem placówek oświatowych, w tym dwie przedszkolne, oraz 25 pojazdów. Uderzenie uszkodziło także gazociąg średniego ciśnienia, pozostawiając bez gazu ponad 18 tys. mieszkańców. Władze miasta ogłosiły żałobę na 7–9 października.

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Skala nocnego ataku

Pryłuki były jednym z kilkunastu celów zmasowanego ataku przeprowadzonego w nocy z wtorku na środę. Rosja uderzyła w Kijów i 12 obwodów, używając ok. 70 pocisków, w tym licznych balistycznych, a także dronów Shahed. Siły Powietrzne Ukrainy zgłosiły zestrzelenie pięciu pocisków balistycznych, 39 manewrujących i 117 dronów. Uderzenia odnotowano w 18 miejscach.

Poza Pryłukami dwie osoby zginęły w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim, dwie w Kijowie i dwie w Ołeksandrii w obwodzie kirowohradzkim. Atakowane były również Dniepr i Zaporoże. Kolejne uderzenie na Kijów w środę wieczorem zabiło cztery osoby, a 12 zostało rannych.

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Doba w statystyce DSNS

Mapa operacyjna DSNS za dobę zakończoną o godz. 6:00 8 października pokazuje obciążenie służby w szerszym wymiarze. Ratownicy wyjeżdżali 941 razy, uratowali 12 osób i ocalili 28 budynków. Odnotowano 211 pożarów, w których zginęły trzy osoby. Saperzy oraz pirotechnicy sprawdzili 40 ha terenu i zneutralizowali 119 przedmiotów wybuchowych, w tym trzy bomby lotnicze. Na dyżurze pozostawało 6196 ratowników i 1812 jednostek sprzętu.

Dane narastające za 2026 rok obejmują 279 852 wyjazdy, 5299 uratowanych osób i 66 090 pożarów, w których zginęło 1286 osób. Służby rozminowania zneutralizowały od stycznia 62 131 przedmiotów wybuchowych, w tym 542 bomby lotnicze. Liczby te pokazują, że ukraińska ochrona ludności działa w trybie ciągłego reagowania, a akcje takie jak w Pryłukach są częścią codziennego obciążenia, nie wyjątkiem.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów DSNS.

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