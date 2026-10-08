Grot z systemem SMASH 3000. Pokaz strzelania do dronów w Zielonce

Dwie konstrukcje z rodziny Grot

Fabryka Broni "Łucznik"–Radom poinformowała o pokazie 8 października. Podczas demonstracji wykorzystano karabinek MSBS Grot C14 FB-A3 na nabój 5,56 × 45 mm oraz samopowtarzalny karabin wyborowy Grot 762N na nabój 7,62 × 51 mm. Obie konstrukcje wyposażono w skomputeryzowane celowniki SMASH 3000.

Przedmiotem prezentacji była integracja broni z systemem wspomagania strzelca. Rozwiązanie ma wspierać naprowadzanie broni na cel i prowadzenie celnego ognia, również do celów ruchomych. Producentem systemu jest Smart Shooter, Mildat odpowiada za jego dystrybucję na polskim rynku.

Strzelanie do celów powietrznych

Demonstracja obejmowała ogień do imitatorów oraz wolno poruszających się bezzałogowców. Fabryka Broni przedstawia zastosowanie SMASH 3000 jako sposób zwiększenia możliwości żołnierza w zwalczaniu takich zagrożeń.

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Celownik z funkcją kierowania ogniem

SMASH 3000 dodaje do broni strzeleckiej funkcje kierowania ogniem. Smart Shooter potwierdza wykorzystanie własnych algorytmów przechwytywania i śledzenia celu, połączonych z oprogramowaniem przetwarzającym obraz. System wspomaga strzelca w śledzeniu wybranego obiektu.