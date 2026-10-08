Grot z systemem SMASH 3000. Pokaz strzelania do dronów w Zielonce

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-10-08 17:55

Karabinek MSBS Grot C14 FB-A3 i karabin wyborowy Grot 762N, zintegrowane z systemem wspomagania strzelca SMASH 3000, zaprezentowano na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Demonstracja obejmowała strzelanie do imitatorów i wolno poruszających się dronów. Systemy izraelskiej spółki Smart Shooter dostarczyła firma Mildat, ich dystrybutor w Polsce.

Mężczyzna w moro celuje z karabinka Grot na statywie podczas pokazu w Zielonce. Więcej na SE Portal Obronny.
Autor: Fabryka Broni "Łucznik" Radom/ Facebook

Dwie konstrukcje z rodziny Grot

Fabryka Broni "Łucznik"–Radom poinformowała o pokazie 8 października. Podczas demonstracji wykorzystano karabinek MSBS Grot C14 FB-A3 na nabój 5,56 × 45 mm oraz samopowtarzalny karabin wyborowy Grot 762N na nabój 7,62 × 51 mm. Obie konstrukcje wyposażono w skomputeryzowane celowniki SMASH 3000. 

Przedmiotem prezentacji była integracja broni z systemem wspomagania strzelca. Rozwiązanie ma wspierać naprowadzanie broni na cel i prowadzenie celnego ognia, również do celów ruchomych. Producentem systemu jest Smart Shooter, Mildat odpowiada za jego dystrybucję na polskim rynku.

 

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Demonstracja obejmowała ogień do imitatorów oraz wolno poruszających się bezzałogowców. Fabryka Broni przedstawia zastosowanie SMASH 3000 jako sposób zwiększenia możliwości żołnierza w zwalczaniu takich zagrożeń. 

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Celownik z funkcją kierowania ogniem

SMASH 3000 dodaje do broni strzeleckiej funkcje kierowania ogniem. Smart Shooter potwierdza wykorzystanie własnych algorytmów przechwytywania i śledzenia celu, połączonych z oprogramowaniem przetwarzającym obraz. System wspomaga strzelca w śledzeniu wybranego obiektu.

 

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