Ćwiczenie pk. "Dzielny Kormoran-26". Lotnictwo morskie ćwiczyło zwalczanie okrętów podwodnych i wskazywanie celów

Ratownictwo i zwalczanie okrętów podwodnych

Ćwiczenie było rozbite na dwa podstawowe bloki zadań: poszukiwanie i ratownictwo, zarówno w odmianie pokojowej (SAR), jak i bojowej (CSAR), oraz zwalczanie okrętów podwodnych (ASW). Do epizodów ASW wykorzystano autonomiczny system treningowy AUV-62AT szwedzkiej firmy Saab, dostarczony Marynarce Wojennej pod koniec 2024 roku. Bezzałogowy pojazd podwodny emituje profil akustyczny okrętu podwodnego, co pozwala ćwiczyć wykrywanie i śledzenie celu bez angażowania jednostki bojowej. W ćwiczeniu wzięły ponadto udział bezzałogowce Bayraktar TB2.

Ćwiczący stanowią część Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzasko-Durskiego. Brygada ma w składzie dwie bazy: 43. "Oksywską" w Gdyni Babich Dołach i 44. "Kaszubsko-Darłowską", której lotniska znajdują się w Darłowie i Siemirowicach. Z Darłowa całodobowy dyżur SAR pełnią załogi śmigłowców W-3WARM, a w Siemirowicach w gotowości utrzymywany jest samolot patrolowy M28B 1R Bryza. Brygada jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymującą stałą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych nad obszarami morskimi i pasem wybrzeża o szerokości 100 km. Po wycofaniu śmigłowców Mi-14PŁ/R zadania ASW realizują pozyskane w tym celu maszyny AW101.

Cel za horyzontem i łączność bez pośredników

Najistotniejszym epizodem było współdziałanie z Morską Jednostką Rakietową w zakresie wskazywania celów poza horyzontem (OTHT). Zasięg pocisków przeciwokrętowych NSM znacznie przekracza horyzont radiolokacyjny radarów brzegowych, dlatego dane o celu muszą dostarczać zewnętrzne sensory, przede wszystkim statki powietrzne. W strukturze ćwiczenia znalazł się również wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa (JTAC) z JW Formoza, jednostki specjalnej płetwonurków bojowych, której domeną jest środowisko morskie.

Pozostała część zadań dotyczyła dowodzenia i łączności. Baza prowadziła działania z rozproszonych stanowisk dowodzenia oraz współdziałała z Wojskami Obrony Terytorialnej. Szyfrowana łączność była realizowana wyłącznie przez własny węzeł i kanały satelitarne, a obraz z bezzałogowych statków powietrznych trafiał bezpośrednio na stanowisko dowodzenia. Ćwiczący zmierzyli się także z symulowanymi uderzeniami niewielkich bezzałogowców.

Naprowadzanie śmigłowca przez żołnierzy WOT

Wkład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednostki noszącej imię ppłk. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. "Warta", objął epizod współdziałania komponentu lądowego i lotniczego. Zadaniem żołnierzy było naprowadzenie śmigłowca Marynarki Wojennej na lądowisko, zarówno drogą radiową, jak i sygnałami ręcznymi przekazywanymi przez wyznaczonego naprowadzającego.

Brygada podkreśla, że naprowadzanie "wymaga precyzji, właściwej oceny sytuacji i sprawnej wymiany informacji". Epizod ma wymiar wykraczający poza samo ćwiczenie: lądowiska zabezpieczane przez WOT mogą stanowić alternatywę dla lotnisk macierzystych, gdy te staną się celem ataku lub zostaną wyłączone z użytku.

Nazwa wpisuje się w serię tegorocznych ćwiczeń z członem "Dzielny". Pod kryptonimem "Dzielny Wargacz-26" ćwiczyła we wrześniu 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ramach federacji ćwiczeń pk. "Czarny Obrońca-26" (14–24 września 2026 roku).

Opracowano na podstawie komunikatów prasowych BLMW i 14.ZBOT.

Portal Obronny - debata Łukasiewicz – ILOT