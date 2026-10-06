Radiotechnika Marketing: Od hybrydowych wozów bojowych po systemy dla dronów

Radiotechnika Marketing zaprezentowała innowacyjny hybrydowy system zasilania dla pojazdów bojowych.

Ten autorski układ oparty jest o wieloletnie doświadczenie firmy. Zapewnia start silnika, niezawodne zasilanie i chłodzenie oraz działanie w przypadku awarii lub uszkodzenia elementów, dzięki zdublowaniu wielu systemów.

Odkryj, jak polska technologia zwiększa bezpieczeństwo i autonomię na polu walki, zmieniając przyszłość wojskowych pojazdów.

Główną nowością prezentowaną w tym roku był autorski, hybrydowy system zasilania przeznaczony dla pojazdów bojowych. Elektryczne urządzenie, połączone z silnikiem spalinowym pojazdu, funkcjonuje w układzie starto-generatora. Układ odpowiada za rozruch silnika spalinowego, a po osiągnięciu odpowiedniego punktu pracy przechodzi w tryb generowania prądu. Dodatkowo połączono go z silnikiem napędzającym wentylatory odprowadzające gorące powietrze z komory silnikowej, podczas gdy pozostała moc elektryczna zasila pozostałe układy pojazdu.

Rozwiązanie to wyróżnia się wysokim poziomem redundancji – zarówno starto-generator, jak i współpracujący z nim falownik, zostały wyposażone w podwojone uzwojenia i kanały. Dzięki temu, nawet w przypadku awarii jednego z uzwojeń lub kanałów, rozruch silnika oraz zasilanie systemów pokładowych pozostają możliwe. Zapewnia to ciągłe chłodzenie pojazdu oraz umożliwia jego bezpieczne wycofanie z pola bitwy w sytuacjach awaryjnych.

Rozbudowa systemów zasilania o napędy hybrydowe spotkała się z dużym zainteresowaniem w kontekście rosnącej roli autonomii i bezzałogowców (dronów latających, lądowych i pływających). Firma zaprezentowała rozwiązania dostosowane do pojazdów o zróżnicowanym zapotrzebowaniu energetycznym – od jednego kilowata do kilkuset kilowatów.

Kolejny własny projekt Radiotechnika Marketing, rozwinięty w rozwiązanie użytkowe, to system zasilania niskiego napięcia dla pojazdów wojskowych. Umożliwia on zasilanie pojazdu oraz jego wewnętrznych instalacji ze źródła zewnętrznego (prądem jedno- lub trójfazowym) poprzez specjalne tablice przyłączy i zasilacze. W przypadku braku dostępu do sieci zewnętrznej, system może być zasilany przez produkowany przez firmę agregat prądotwórczy.

Znaczącym elementem prezentacji był także autorski system filtracji sygnałów, zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), czyli jego niską sygnaturę i odporność na ataki w tym spektrum. Radiotechnika Marketing wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie w dostosowywaniu silników stosowanych w polskich wozach bojowych i logistycznych, eliminując zakłócenia generowane m.in. przez wtryskiwacze – element najbardziej emisyjne. Kompletne rozwiązanie EMC dostarczane jest klientom w sposób kompleksowy, obejmując ochroną zarówno układy hybrydowe, jak i same silniki spalinowe.

Ponadto na ekspozycji przedstawiono ofertę dystrybucyjno-produkcyjną na przykładzie drona wyposażonego w dostarczane przez spółkę komponenty. Radiotechnika Marketing zaznaczyła, że oprócz samej dystrybucji zajmuje się produkcją i montażem na licencji, co umożliwia szybkie dostawy wysokiej jakości złączy, przekaźników oraz wiązek kablowych.

Kieleckie MSPO stanowiło także okazję do zacieśnienia współpracy naukowej i przemysłowej. Pierwszego dnia targów podpisano trójstronną umowę pomiędzy Radiotechniką Marketing, Górnośląskim Instytutem Technologicznym (GIT) i Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, stanowiącą zwieńczenie wieloletniej współpracy i fundament pod przyszłe projekty.

Efektowny i przejrzysty sposób prezentacji na stoisku podczas XXXIV MSPO przyniósł firmie wyraźny wzrost zainteresowania ze strony partnerów zagranicznych, którzy dostrzegli możliwość zastosowania polskich technologii we własnych programach obronnych. Udział w targach i programie SAFE potwierdził rosnącą pozycję spółki na rynku krajowym i eksportowym.