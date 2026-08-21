Tech Robotics podjęła kluczowy krok dla Centrum Uzbrajania Dronów, zabezpieczając strategiczne zaplecze przemysłowe w Niewiadowie.

Przejęcie rozległej infrastruktury umożliwi rozwój i produkcję zaawansowanych głowic bojowych oraz ładunków dla systemów bezzałogowych.

Jak ta inwestycja połączy technologię z doświadczeniem, budując polskie zdolności w uzbrajaniu dronów?

Przemysłowe zaplecze dla dronów

Skala nabywanych aktywów ma umożliwić wykorzystanie istniejącego potencjału przemysłowego Niewiadowa i stworzenie zaplecza potrzebnego do rozwoju Centrum Uzbrajania Dronów. Projekt ma łączyć kompetencje technologiczne Tech Robotics, ponad stuletnie doświadczenie ZSP Niewiadów w obszarze amunicji i materiałów wybuchowych i potencjał kapitałowy Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej.

– W marcu określiliśmy wspólnie cele i model współpracy, a dziś wykonujemy kolejny, bardzo ważny krok w kierunku stworzenia dla tego projektu realnego zaplecza przemysłowego. Infrastruktura w Niewiadowie daje nam możliwość połączenia kompetencji technologicznych, doświadczenia w produkcji specjalnej oraz przestrzeni niezbędnej do dalszego rozwoju i skalowania działalności. Chcemy wykorzystać jej potencjał do zbudowania w Polsce kompleksowych zdolności związanych z uzbrajaniem systemów bezzałogowych – od prac projektowych i integracyjnych, przez testowanie, aż po produkcję. Zawarcie umowy przedwstępnej istotnie przybliża nas do realizacji tego celu – mówi Piotr Gniadek, Prezes Zarządu Tech Robotics.

Infrastruktura i technologie dla głowic bojowych

Projekt odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na bezzałogowe systemy bojowe oraz potrzebę budowania krajowych zdolności w zakresie ich rozwoju i produkcji. Centrum ma koncentrować się w szczególności na rozwiązaniach związanych z głowicami bojowymi i ładunkami przeznaczonymi do różnych rodzajów platform bezzałogowych.

Przedmiot transakcji obejmuje nieruchomości o łącznej powierzchni około 3,7 ha oraz budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 10 tys. m². W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą również maszyny i urządzenia.

Na podstawie informacji prasowej Tech Robotics