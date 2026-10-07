500 mln zł na polskie technologie kosmiczne. BGK tworzy Vinci Space Tech Fund, ICEYE partnerem strategicznym

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-10-07 10:00

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 500 mln zł na Vinci Space Tech Fund – pierwszy w Polsce fundusz inwestujący w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Pojedyncze firmy będą mogły pozyskać od 10 do 100 mln zł. Partnerem strategicznym został ICEYE, producent satelitarnych systemów rozpoznania.

Pięciu mężczyzn, w tym minister Andrzej Domański, stoi na scenie. O funduszu kosmicznym przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Vinci Space Tech Fund/ Materiały prasowe

Kapitał na ekspansję

Fundusz zarządzany przez Vinci z grupy BGK będzie inwestował w spółki wzrostowe, które zweryfikowały już model biznesowy i są gotowe do kolejnego etapu rozwoju. Docelowo w portfelu ma się znaleźć 15–20 firm. Strategia obejmuje sześć obszarów: satelity, optykę i obserwację Ziemi, komunikację satelitarną, elektronikę i fotonikę, rakiety i napędy oraz dane i sztuczną inteligencję. Inwestycje mają trafiać do spółek polskich, choć strategia nie wyklucza firm europejskich mających centrum interesów w Polsce. Oprócz ICEYE partnerami strategicznymi zostały Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna oraz Krakowski Park Technologiczny.

Pomysłodawcą funduszu jest minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Technologie to dziś nie tylko gospodarka i innowacje – to także bezpieczeństwo Polski" – powiedział. Wskazał, że rozwiązania z sektora kosmicznego pozwalają szybciej reagować na zagrożenia, lepiej chronić infrastrukturę krytyczną oraz monitorować sytuację na terytorium kraju i w jego otoczeniu. Prezes BGK Mirosław Czekaj przypomniał, że bank zainwestował już 2 mld zł w program Innovate Poland, a rozwój branży kosmicznej ma posłużyć "budowie suwerenności technologicznej Polski".

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Doświadczenie ICEYE

Udział ICEYE zacieśnia dotychczasową współpracę spółki z Vinci, które za pośrednictwem swojego funduszu private equity zainwestowało w nią równowartość 85 mln zł w dwóch rundach finansowania przeprowadzonych w 2025 roku. ICEYE ma dzielić się doświadczeniem w skalowaniu globalnej firmy kosmicznej z inwestorami i spółkami portfelowymi. "Wiemy, jakim wyzwaniem jest pozyskanie kapitału na wzrost i jak wiele zależy od wsparcia merytorycznego, by ten wzrost odpowiednio poprowadzić" – powiedział prezes i współzałożyciel ICEYE Rafał Modrzewski.

Prezes Vinci Bartosz Drabikowski ocenił, że Polska ma "wszelkie kompetencje, aby skutecznie rozwijać przemysł kosmiczny". Fundusz ma zapewnić spółkom zarówno kapitał, jak i dostęp do wiedzy partnerów strategicznych.

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Kraków i portfel Vinci

Istotną rolę w inicjatywie ma odgrywać Kraków, dysponujący zapleczem akademickim i badawczym, w tym Wydziałem Technologii Kosmicznych AGH, oraz rozwijanym przez KPT ekosystemem Space Tech. Prezes KPT Andrzej Kulig podkreślił, że znaczenie sektora "wykracza daleko poza budowę satelitów", obejmując zaawansowaną elektronikę, łączność i obserwację Ziemi wykorzystywane m.in. w bezpieczeństwie państwa.

Space Tech Fund będzie trzecim funduszem zarządzanym przez Vinci, obok wehikułów private equity i venture capital. Łączna wartość środków ulokowanych przez BGK w tych trzech funduszach wyniesie 1,6 mld zł. Poza ICEYE Vinci zainwestowało dotychczas w jeszcze jedną spółkę z sektora Space Tech – Sybilla Technologies.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych  Vinci Space Tech Fund.

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