Forum Finansów Bankier.pl we Wrocławiu. Debaty o finansowaniu obronności i odporności gospodarki

Bezpieczeństwo gospodarcze i technologie

Pierwszy dzień poświęcono gospodarce, biznesowi i nowym technologiom. Punktem wyjścia ma być pytanie, jak budować odporność i bezpieczeństwo gospodarcze w warunkach rosnącej niepewności. Organizatorzy zapowiadają debatę o finansowaniu obronności, odporności i nowych technologii oraz projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, sektor MŚP i startupy.

Program obejmuje także przyszłość polskiego sektora technologicznego – od sztucznej inteligencji i półprzewodników po centra danych, cyberbezpieczeństwo i nowoczesny przemysł. Uczestnicy omówią ponadto globalną ekspansję polskich firm, sukcesję w firmach rodzinnych oraz pozycję Wrocławia jako ośrodka globalnych przedsiębiorstw.

Finanse osobiste i inwestowanie

Drugi dzień dotyczyć będzie finansów osobistych i inwestowania. Eksperci przedstawią perspektywy gospodarki i rynków finansowych na 2027 rok, scenariusze budowy portfela inwestycyjnego oraz rozwiązania emerytalne, takie jak IKE, IKZE i PPK. Zaplanowano też rozmowy o rynku nieruchomości i kryptowalutach.

Redaktor naczelny Bankier.pl Andrzej Stec uzasadnia formułę Forum zacieraniem się granicy między bezpieczeństwem gospodarczym, biznesowym i finansowym. "Decyzje dotyczące geopolityki i technologii mają bezpośredni wpływ na firmy i państwa, a w konsekwencji na nasze portfele" – zaznacza.

Organizatorzy i rejestracja

Forum organizują Bankier.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Miasto Wrocław. Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Wrocławia. Obrady odbędą się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW. Rejestracja prowadzona jest na stronie forum-finansow.bankier.pl.