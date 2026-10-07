WOT uruchamia 70 dodatkowych terminów szkoleń "wGotowości"

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-10-07 14:05

Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 70 nowych terminów szkoleń w ramach programu "wGotowości". Dodatkowe terminy powstały, ponieważ chętnych było więcej niż miejsc. Zapisy prowadzone są przez aplikację mObywatel, a jedynym warunkiem jest ukończenie 13 lat.

Władysław Kosiniak-Kamysz na szkoleniu WOT dla cywilów w terenie. O programie wGotowości przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/ Materiały prasowe

Odpowiedź na popyt

Informację przekazała w niedzielę, 4 października, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. We wpisie na platformie X zaznaczyła, że szkolenia cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że nie zawsze można było znaleźć wolne miejsce. "Dlatego Terytorialsi przygotowali dodatkowe 70 terminów" – napisała.

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Dwie ścieżki programu

Program "wGotowości", przygotowany przez MON i Wojsko Polskie, to powszechne szkolenia obronne dla cywilów. Składa się z dwóch ścieżek: "Odporność" i "Rezerwy". Pierwsza jest przeznaczona dla osób bez związków z wojskiem. Obejmuje cztery obszary: pomoc medyczną, cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę, survival oraz podstawowy kurs bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia trwają jeden dzień, około ośmiu godzin.

Pilotaż tej ścieżki rozpoczął się w listopadzie 2025 roku. Do końca tamtego roku odbyły się cztery weekendowe edycje. Druga ścieżka, "Rezerwy", ma obejmować podstawowe przeszkolenie wojskowe, między innymi obsługę broni. Jej celem jest wsparcie systemu szkolenia rezerw Wojska Polskiego.

Opracowano w oparciu o depeszę PAP.

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