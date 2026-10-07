Szwedzkie Patrioty osłonią Rzeszów. Pierwsza misja Sojuszu z udziałem tego systemu

Zadanie i dowodzenie

Szwedzi będą chronić węzeł logistyczny działający w ramach NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Według komunikatu szwedzkich sił zbrojnych z 6 października 2026 roku kontyngent wejdzie też w skład Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO. Będzie działał pod dowództwem Sojuszu. Trzon zgrupowania stanowi Pułk Przeciwlotniczy (Lv 6), a wsparcie zapewni Skrzydło Lotnicze Blekinge (F 17). Pułk ma prowadzić misję od początku grudnia do końca 2026 roku. Planuje się, że będzie mógł ją kontynuować w pierwszej połowie 2027 roku.

Ukraina i wschodnia flanka

Szwedzkie dowództwo łączy obie funkcje misji: obronę terytorium Sojuszu i ochronę kanału pomocy dla Kijowa. "Jako sojusznicy dzielimy odpowiedzialność za ochronę i obronę terytorium NATO. Jednocześnie wsparcie dla Ukrainy pozostaje dla Szwecji priorytetem. Kierując zaawansowane zdolności Pułku Przeciwlotniczego i Skrzydła Lotniczego Blekinge, Szwecja wzmocni wschodnią flankę NATO w Polsce i pomoże chronić kluczowy wysiłek na rzecz wsparcia Ukrainy" – powiedział szef Wojsk Lądowych Szwecji Johan Pekkari. Dowódca pułku Sofia Westermark zwróciła uwagę na wymagania misji: "Środowisko bezpieczeństwa i złożoność zadania stawiają przed pododdziałem duże wymagania. Jesteśmy dobrze wyszkoleni, dobrze przygotowani i mamy właściwy skład, by wykonać misję".

Skala i znaczenie

Wkład jest niewielki: jest to jedna jednostka ogniowa, około 100 żołnierzy i początkowo miesiąc służby. Politycznie waży jednak więcej. Szwecja, która należy do NATO od marca 2024 roku, wysyła system o znaczeniu strategicznym poza własne terytorium. Kieruje go do węzła, od którego zależy ciągłość dostaw dla Ukrainy. Rotacyjna obecność kolejnych państw w Rzeszowie pokazuje, że obrona tego miejsca stała się stałym zadaniem Sojuszu, a nie doraźną reakcją.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego Szwedzkich Sił Zbrojnych.