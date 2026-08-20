Szwecja i Dania zbroją się przeciwko dronom. Nordyckie kraje inwestują w nowe technologie

Państwa nordyckie, świadome rosnącego zagrożenia ze strony bezzałogowców, podjęły zdecydowane kroki w celu modernizacji swoich sił zbrojnych. Władze w Sztokholmie oraz resort obrony Danii ogłosiły znaczące zakupy technologiczne.

Nowe możliwości w obronności: Szwedzkie drony rozpoznawczo-uderzeniowe

Szwecja ogłosiła w środę (19 sierpnia) zakup zaawansowanych dronów, które będą mogły nie tylko prowadzić rozpoznanie, ale również atakować wroga. Jest to znacząca nowość w szwedzkim wojsku, wprowadzająca zdolności ofensywne w dziedzinie bezzałogowców. Zakup dotyczy systemu Reconnaissance-Strike Complex, składającego się ze współpracujących ze sobą dronów rozpoznawczych oraz patrolowych. Te ostatnie będą odpowiedzialne za zwalczanie wrogich celów, co stanowi istotny krok w rozwoju szwedzkiej obronności. Producentem tego nowoczesnego sprzętu jest duńska firma Nordic Wing, a dostawę zaplanowano na połowę 2027 roku. Informacje te podała szwedzka Agencja Zamówień Obronnych (FMV), podkreślając strategiczne znaczenie tej inwestycji dla wzmocnienia potencjału obronnego kraju. Decyzja o pozyskaniu dronów z funkcjami uderzeniowymi świadczy o zmieniającej się doktrynie wojskowej i adaptacji do współczesnych realiów zagrożeń.

Dania wzmacnia ochronę: System Terma Helion w walce z bezzałogowcami

Równocześnie Dania również intensyfikuje swoje wysiłki w zakresie obrony powietrznej. Bliźniacza instytucja do szwedzkiej FMV, duńska FMI, poinformowała o podpisaniu umowy na zakup duńskiego systemu antydronowego Terma Helion. Celem tego systemu jest skuteczna walka z dronami w czasie rzeczywistym. Według FMI, platforma Terma Helion integruje różne rodzaje czujników z zaawansowanym systemem dowodzenia i kontroli, który jest wspierany przez sztuczną inteligencję. Ta innowacyjna technologia ma zapewnić szybką i precyzyjną reakcję na zagrożenia ze strony bezzałogowców. Wdrożenie systemu w Danii ma nastąpić jeszcze w tym roku. Inwestycja w systemy antydronowe jest kluczowa w kontekście rosnącej liczby incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających.

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Niezidentyfikowane bezzałogowce: Kluczowe incydenty z 2025 roku

Impulsem do obecnych inwestycji w obronność były incydenty, które miały miejsce w dniach 22-26 września 2025 roku. Wówczas niezidentyfikowane drony zaobserwowano nad kluczowymi obiektami w Danii i innych krajach nordyckich. Bezzałogowce pojawiły się nad lotniskami w Kopenhadze, Aalborgu i Billund, co doprowadziło do ich zamknięcia na kilka godzin i znaczących zakłóceń w ruchu lotniczym. Co więcej, obiekty latające widziano także nad bazami wojskowymi. Mimo podjętych prób, duńskiej obronie nie udało się zestrzelić tych dronów. W tym samym okresie podobne obiekty były widziane również w południowej Szwecji i Norwegii, co wskazuje na skoordynowany charakter tych zdarzeń. Te incydenty z 2025 roku ujawniły luki w systemach obrony przeciwko bezzałogowcom i stały się katalizatorem dla obecnych inwestycji.

Reakcja polityczna na te wydarzenia była natychmiastowa. Premierka Mette Frederiksen oświadczyła wówczas, że choć nie udało się jednoznacznie ustalić sprawców tych incydentów, to „Rosja jest jedynym krajem zagrażającym bezpieczeństwu Danii”. Podkreślała, że Dania mierzy się z wojną hybrydową, w której wykorzystywane są niestandardowe metody destabilizacji. W czerwcu bieżącego roku minister obrony Danii Jeppe Bruus ujawnił wnioski z raportu sił zbrojnych, które potwierdziły pojawienie się niezidentyfikowanych dronów nad duńskimi lotniskami i obiektami wojskowymi jesienią 2025 roku. Raport ten, podobnie jak wcześniejsze oświadczenia, nie wskazał bezpośrednio sprawców, ale utwierdził władze w przekonaniu o konieczności pilnego wzmocnienia zdolności antydronowych.

W kontekście tych wydarzeń, w środę w duńskim Herning na Półwyspie Jutlandzkim rozpoczęły się największe targi przemysłu zbrojeniowego w Skandynawii. Impreza, przeniesiona do tego miasta z powodu rekordowego zainteresowania, zgromadziła 1,2 tysiąca wystawców z 25 krajów. To znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej edycji w Ballerup, gdzie prezentowało się 700 firm.