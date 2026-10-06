Belma szuka lokalnych dostawców. Bydgoszcz chce być ośrodkiem przemysłu obronnego

Na forum spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, przemysłu obronnego i lokalnego biznesu. Resort obrony narodowej reprezentowała sekretarz stanu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a Ministerstwo Aktywów Państwowych podsekretarz stanu Konrad Gołota. Bydgoskie spółki PGZ przedstawiły swoją działalność i rozmawiały z przedsiębiorcami w formule B2B.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu Belmy Damian Skałecki mówił o planach rozwoju spółki. Zwrócił uwagę, że wraz ze wzrostem możliwości produkcyjnych rośnie też zapotrzebowanie na sprawdzonych partnerów. – "Chcemy, aby tam, gdzie jest to możliwe, korzystał na tym również lokalny biznes. Jesteśmy otwarci na współpracę, choć trzeba pamiętać, że przemysł obronny stawia przed dostawcami szczególne wymagania związane m.in. z bezpieczeństwem, jakością i niezawodnością" – zaznaczył.

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Autor: Belma/ Materiały prasowe

Na targach Dual-Use & Defence Belma jest partnerem merytorycznym. Kierownik Zespołu Logistyki Mariusz Maciejewski weźmie udział w panelu pt. "Local Content – przykłady dobrych praktyk", a 7 października 2026 roku pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością i kontroli obrotu Michał Kucharski wystąpi w dyskusji pt. "Biznes dla wojska – innowacje XXI wieku".

Bydgoszcz nie została wybrana przypadkowo. Siedziby mają tu trzy spółki PGZ: Belma, Nitro-Chem oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. W mieście działa też natowskie Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre). Hasło local content oznacza tu w praktyce próbę włączenia firm z regionu w łańcuchy dostaw dla zbrojeniówki. Ich udział będzie jednak zależał od tego, czy spełnią wymagania dotyczące certyfikacji, jakości i bezpieczeństwa.