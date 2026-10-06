Gen. Wiesław Kukuła pozostaje Szefem Sztabu Generalnego WP. Prezydent powierzył mu drugą kadencję

Decyzja i podstawa prawna

Informację przekazał we wtorek 6 października 2026 roku szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki we wpisie na portalu X. Według komunikatu BBN prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych działał na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 195 i art. 198 ust. 1 ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn, postanowił z dniem 10 października 2026 r. mianować generała @wieslawkukula na stanowisko Szefa @SztabGenWP na kolejną kadencję. Akt mianowania zostanie wręczony 11 listopada 2026 r. podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gratuluję Panu Generałowi i życzę dalszych sukcesów w pełnieniu funkcji Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 6, 2026

Kadencja i okoliczności nominacji z 2023 roku

Ustawa o obronie Ojczyzny ustala trzyletnią kadencję Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk. Pozwala też wyznaczyć tę samą osobę na kolejną kadencję. Gen. Wiesław Kukuła objął stanowisko 10 października 2023 roku. Zastąpił wtedy gen. Rajmunda T. Andrzejczaka, który tego samego dnia złożył rezygnację razem z Dowódcą Operacyjnym RSZ gen. Tomaszem Piotrowskim. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje także gen. Maciejowi Kliszowi. Stopień generała Wiesław Kukuła otrzymał 9 listopada 2023 roku.

Autor: Sztab Generalny WP/ Facebook

Sylwetka

Gen. Wiesław Kukuła urodził się 16 marca 1972 roku w Częstochowie. Wstąpił do wojska w 1992 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po promocji na podporucznika w 1996 roku trafił do 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, dzisiejszej Jednostki Wojskowej Komandosów. Spędził tam 11 lat i przeszedł kolejno stanowiska: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu jednostki. Później służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie zajmował się planowaniem i kontrolą operacji specjalnych oraz programowaniem rozwoju tego rodzaju sił zbrojnych. Służbę w dowództwie zakończył jako szef pionu operacyjnego. Ma za sobą służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku w latach 2003–2004. Ukończył elektronikę i telekomunikację w Wojskowej Akademii Technicznej, a także kursy NATO Special Operations Headquarters i US Joint Special Operations University.

Dowództwo Jednostki Wojskowej Komandosów objął 26 listopada 2012 roku. Minister Antoni Macierewicz wyznaczył go 20 września 2016 roku na dowódcę tworzonych od podstaw Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejne stopnie generalskie otrzymywał w tym okresie: generała brygady w listopadzie 2016 roku, generała dywizji w 2018 roku i generała broni w listopadzie 2021 roku. Kierował formacją przez dwie kadencje, do końca 2022 roku. Prowadził wtedy operacje pk. "Odporna Wiosna", "Trwała Odporność" i "Silne Wsparcie". Były to działania związane z pandemią, z kryzysem na granicy z Białorusią i ze wsparciem po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na pięciolecie formacji WOT liczyły ok. 34 tys. żołnierzy. Stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ objął 6 lutego 2023 roku, zastępując gen. Jarosława Mikę.

Jako Szef Sztabu Generalnego przygotował Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025–2039. Program opiera się na siedmiu priorytetach, (m.in.) na zwiększeniu liczebności i rezerw, "dronizacji" wojska oraz rozwoju obrony powietrznej. Zestaw ten, określany jako "Wielka Siódemka", obejmuje także "inteligentną masę", operacje wielodomenowe, dominację w powietrzu i głębokie precyzyjne rażenie. Gen. Wiesław Kukuła uruchomił też w wybranych jednostkach pilotażowy program wytwarzania dronów, (m.in.) w technologii druku 3D, który ma potrwać do końca 2026 roku. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku nazwał jednym z największych w historii sprawdzianów polskiej obrony powietrznej.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Biura Bezpeiczeństwa Narodowego i depeszy PAP.