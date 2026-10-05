Nowy mundur polowy i kamuflaż „Ryś”. Ile kosztuje i kiedy trafi do jednostek?

Po 33 latach służby słynnej "Panterki", Wojsko Polskie przechodzi rewolucję: zaprezentowano nowy mundur polowy K03 z innowacyjnym kamuflażem „Ryś”.

Wprowadzono rewolucyjny kamuflaż „Ryś”, opracowany w Polsce dla współczesnego pola walki, oraz lekki, ergonomiczny materiał, dostępny także w dedykowanym kroju dla kobiet.

Sprawdź, jak nowy wzór munduru K03 Ryś podnosi bezpieczeństwo i komfort polskich żołnierzy oraz kiedy trafi do pierwszych jednostek.

Podczas uroczystej konferencji kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z dowódcami wojskowymi zaprezentowało oficjalnie kompletne umundurowanie polowe nowej generacji, noszący oznaczenie K03 Ryś. Prace nad projektem trwały przez wiele miesięcy i były głęboko konsultowane z żołnierzami liniowymi oraz operatorami Wojsk Specjalnych. Celem była optymalizacja zarówno kamuflarzu jak i kroju w różnych warunkach.

Szef resortu obrony nie ukrywał, że zmiana dotychczasowego wyposażenia odzieżowego była absolutną koniecznością wynikającą ze współczesnych wymogów pola walki oraz rozwoju technologii tekstylnych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz - „33 lata minęły od wprowadzenia w Wojsku Polskim obecnego do dziś wzoru munduru polowego. Najwyższa pora na zmiany. To projekt na wskroś polski — został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100 procentach produkowany w Polsce. Nowy wzór i rodzaj nadruku maskującego podniosą poziom bezpieczeństwa i komfort naszych żołnierzy.”

Nowy mundur K-03 RYŚ

Kamuflaż „Ryś” – odpowiedź na współczesne pole walki

Kluczowym elementem zaprezentowanego zestawu K03 jest zupełnie nowy nadruk maskujący o nazwie „Ryś”. Opracowany przez polskich ekspertów wzór zastępuje wysłużoną „Panterę”, która powstała jeszcze na początku lat 90. XX wieku i przestała odpowiadać wymogom nowoczesnej maskometrii. Ma skuteczniej ukrywać kształt żołnierza w różnorodnym terenie, ale też maskować go przed elektronicznymi środkami obserwacji, dzięki specjalnym materiałom użytym zarówno w nadruku jaki tkaninie.

Nowy wzór powstał w oparciu o wielomiesięczne testy terenowe prowadzone w zróżnicowanych warunkach krajobrazowych i o różnych porach roku. Przebadano jego skuteczność zarówno w klasycznym zakresie światła widzialnego, jak i w bliskiej podczerwieni (NIR), co ma kluczowe znaczenie przy ochronie żołnierza przed wykryciem za pomocą noktowizorów oraz głowic optoelektronicznych stosowanych w dronach rozpoznawczych. Są to dziś zagrożenia, przeciw którym starsze materiały nie sprawdzały się dostatecznie.

„Ten mundur powstał z żołnierzami i dla żołnierzy. To oni go testowali, zgłaszali swoje uwagi i poprawki w trudnych warunkach poligonowych. Dzięki temu oddajemy w ręce Wojska Polskiego produkt kompletny, odpowiadający realiom nowoczesnego konfliktu” – świadczył minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości, której ukoronowaniem było wręczenie pierwszej bluzy mundrowej nowego wzoru Szefowi Sztabu Generalnego, gen. Wiesławowi Kukule.

Innowacyjny materiał i ergonomia. Po raz pierwszy krój damski

Oprócz samego wzoru maskującego, całkowitej rewolucji uległ krój oraz technologia tkaniny. Nowe mundury polowe wykonane są z nowoczesnego, paroprzepuszczalnego i odpornego na rozdarcia materiału rip-stop. Tkanina jest znacznie lżejsza od dotychczasowej, szybciej schnie i zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, co ma bezpośredni wpływ na ergonomię i zmniejszenie zmęczenia żołnierza podczas długotrwałych zadań.

Autor: Krzysztof Gumul/WCEO/ Materiały prasowe Prezentacja nowego wzoru munduru polowego WP w kamuflarzu K03 Ryś.

Konstrukcja bluzy i spodni została dopasowana do noszenia pod nowoczesnymi kamizelkami kuloodpornymi oraz noszakami płyt (tak zwany plate carrier). Zastosowano płaskie kieszenie, elastyczne wstawki w miejscach najbardziej narażonych na naprężenia oraz specjalne kieszenie na ochraniacze łokci i kolan.

Wyjątkowym i przełomowym rozwiązaniem jest stworzenie odrębnego, dedykowanego kroju dopasowanego do anatomicznej budowy kobiecej sylwetki. W obliczu rosnącej liczby kobiet wstępujących do służby zawodowej oraz Terytorialnej Służby Wojskowej, krok ten znacząco podnosi wydatek energetyczny i wygodę służby żołnierzy-kobiet.

Harmonogram wdrożenia: 7,5 tysiąca mundurów jeszcze w tym roku

Proces wymiany umundurowania w całej armii ma przebiegać etapowo, aby zapewnić płynność dostaw oraz pełne pokrycie zapotrzebowania jednostek operacyjnych i WOT. Resort obrony zapowiedział, że nowa odsłona munduru trafi do pierwszych pododdziałów natychmiast.

Rok 2026: Do końca bieżącego roku żołnierze otrzymają pierwszą partię 7,5 tysiąca kompletów nowych mundurów w kamuflażu „Ryś”.

Priorytet dostaw: W pierwszej kolejności nowe zestawy trafią do jednostek biorących udział w ochronie granicy państwowej oraz do pododdziałów wyznaczonych do Sił Odpowiedzi.

Ochrona prawna: Wzór K03 oraz nadruk maskujący „Ryś” zostały oficjalnie zastrzeżone w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, co ma zapobiec nielegalnej produkcji i podrabianiu elementów wyposażenia wojskowego.

Kompletny mundur kosztuje około 1000 złotych. Szacuje się, że na uszycie mundurów dla żołnierzy zawodowych MON wyda około 1 miliarda złotych (po 500 milionów w 2027 i 2028 roku). Od 2029 roku będą szyte i kupowane mundury w drugiej transzy dla żołnierzy niezawodowych i by wymienić zapasy magazynowe – to będzie kolejne 1,2 miliarda złotych (do 2032 roku).

Wdrożenie munduru K03 domyka ważny etap technicznego przeobrażenia indywidualnego wyposażenia polskiego piechura. Wraz z nowymi hełmami kompozytowymi, kamizelkami oraz nowoczesną bronią strzelecką, polscy żołnierze zyskują ochronę na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polecany artykuł: Zielona Lista MON ma dopuścić prywatnie kupione wyposażenie do służby