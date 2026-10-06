Grupa Antczak i EBS BUD zbudują zaplecze MESKO dla rakiet CAMM-ER. Umowa na pierwszą fazę programu pk. "Narew"

Dokument podpisano 2 października 2026 roku w siedzibie MESKO w Skarżysku-Kamiennej, w obecności pierwszego wiceprezesa PGZ Arkadiusza Bąka. Liderem konsorcjum wykonawczego jest Grupa Antczak, partnerem – EBS BUD. Strony nie podały harmonogramu robót ani wykazu obiektów.

Inwestycja jest częścią projektu o wartości 360,3 mln zł, z czego 304,4 mln zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Umowę inwestycyjną MESKO zawarło z PGZ 1 kwietnia 2026 roku, a jej realizację zaplanowano na lata 2025–2030. Środki przeznaczono (m.in.) na zakup ok. 70 ha gruntu oraz budowę hal produkcyjnych i magazynowych.

Know-how spółka pozyska od brytyjskiego MBDA w ramach transferu technologii. Pierwsze pociski mają zostać zmontowane w 2029 roku, pełne zdolności zakład osiągnie rok później. Silniki i głowice trafią do WZE w Zielonce, które integrują pocisk, a wyrzutnie wytworzą WZU w Grudziądzu.

Narew ma wypełnić lukę między zestawami bardzo krótkiego zasięgu Pilica a systemem średniego zasięgu Wisła. Docelowo obejmie 23 baterie i ponad tysiąc pocisków CAMM-ER. Wykonawcą jest Konsorcjum PGZ-NAREW, złożone z 11 spółek Grupy Kapitałowej PGZ.

– "Bardzo ważne jest rytmiczne i skuteczne realizowanie kolejnych etapów transferu technologii i uruchomienie produkcji tych nowoczesnych rakiet w Polsce" – podkreślił Arkadiusz Bąk.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych MESKO S.A.