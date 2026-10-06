"Ryś" z polskim wyposażeniem. PGZ o sprzęcie pokazanym przy nowym mundurze

Żołnierze 1. Dywizji Piechoty Legionów wystąpili z kamizelkami KKZ-01 i hełmami HBT-02 z Maskpolu, karabinkami MSBS GROT A3, granatnikami i pistoletami MPS z Fabryki Broni "Łucznik" – Radom oraz optoelektroniką PCO S.A. Spółka ta pokazała (m.in.) zespół celowników DCM-1, celownik kolimatorowy CK-3 z powiększalnikiem PK-1, nasadkę termowizyjną NT-2, gogle noktowizyjne MU-3AD i GNL-1 oraz monokular termowizyjny MT-1. Nadruk "Rysia" otrzymały także elementy oporządzenia i pokrowce na hełmy.

Pokazany sprzęt to w większości wyroby objęte tegorocznymi umowami. Maskpol dostarczy w latach 2026–2030, w ramach instrumentu SAFE, ponad 300 tys. hełmów HBT-02 i 50 tys. kompletów kamizelek KKZ-01 o łącznej wartości ok. 1,46 mld zł netto. Fabryka Broni podpisała w czerwcu umowę na blisko 46 tys. karabinków GROT A3 za ok. 600 mln zł. Hełm i kamizelka powstały w programie Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki "Tytan".

Sam mundur zastąpi kamuflaż wz. 93 "Pantera", używany od 33 lat. Pierwsze 7,5 tys. kompletów ma trafić do jednostek jeszcze w tym roku, a do końca 2028 r. nowe umundurowanie mają otrzymać wszyscy żołnierze zawodowi. MON nie wskazuje PGZ jako producenta munduru; resort podkreśla jedynie, że jest on szyty w Polsce z krajowych materiałów.