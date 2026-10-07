"Kaszubia" wchodzi w kolejny etap. Grupa WB i Kongsberg o bezzałogowcach dla Bałtyku

Goście i program

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w zakładach RADMOR/AREX przy ul. Hutniczej 3. Udział zapowiedzieli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Øystein Bø oraz prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski. Obecni będą także wiceprezes ds. rozwoju Kongsberg Defence & Aerospace Krystian Chmielewski, doradca szefa MON i inicjator ZOP "Kaszubia" Maciej Samsonowicz oraz przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Beata Zastawna. Resort obrony zapowiada wystąpienie ministra. Opublikowane materiały nie podają jednak wartości, harmonogramów ani lokalizacji nowych inwestycji. Nie określają też zakresu współpracy polsko-norweskiej. Te informacje poznamy dopiero po konferencji.

Czym jest "Kaszubia"

Rząd ogłosił projekt 5 maja 2025 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Ministerstwo Obrony Narodowej określa go jako strategiczną inicjatywę państwową o znaczeniu obronnym. Jej celem jest rozwój przemysłu, energetyki i infrastruktury krytycznej w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Podstawą ma być energia wytwarzana w regionie: z morskich farm wiatrowych, fotowoltaiki i planowanej elektrowni jądrowej. Szef MON porównał ten model do dawnego Śląska, który rozwijał przemysł na bazie własnej energii. Projekt przewiduje infrastrukturę i usługi podwójnego zastosowania oraz budowę systemów dronowych i antydronowych. Port Gdynia ma pełnić funkcję gospodarczą i obronną, a warunkiem jego rozwoju jest "Droga Czerwona", czyli połączenie z S6. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jej budowa rozpocznie się w 2026 roku. Samą "Kaszubię" nazwał "filozofią" i projektem "rozpisanym na dekady".

Polecany artykuł: Local content to nowy standard polskiej obronności

Struktura i znaczenie spotkania

Pracami kieruje Grupa Robocza pod przewodnictwem MON, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Infrastruktury. Koordynuje ją Maciej Samsonowicz. Na drugim posiedzeniu, 17 lipca 2025 roku, obecni byli przedstawiciele trzech województw. Udział wzięły także m.in. PGE, Orlen, Energa, Polskie Elektrownie Jądrowe, Grupa Przemysłowa Baltic, PKP PLK, Polski Rejestr Statków i Agencja Rozwoju Przemysłu. Zapowiedziano powołanie regionalnych zespołów koordynatorów. Dzisiejsza konferencja przesuwa akcent z energetyki i infrastruktury na konkretną współpracę przemysłu obronnego. Bezzałogowe systemy morskie mogą stać się pierwszym rozpoznawalnym produktem "Kaszubii". Jeśli tak się stanie, projekt przestanie być wyłącznie zapowiedzią i zacznie realnie wspierać bezpieczeństwo Bałtyku.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Grupy WB.