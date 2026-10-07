K2 Partners Day. Hyundai Rotem chce większego udziału polskich firm w programie K2PL

Do grona firm partnerskich należą Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, OBRUM, PONAR Wadowice, HSW, WSK PZL-Kalisz, WZE, PCO, TAKONI oraz WZM. Na spotkaniu byli też ambasador Republiki Korei w Polsce Jun Youl Tae, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Piotr Paluch oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozmawiano o lepszej koordynacji, bieżących problemach i udziale kolejnych firm w pracach rozwojowych, produkcji, integracji wyposażenia oraz długoterminowym wsparciu eksploatacji.

Koreański producent zapowiada, że wraz z postępami programu poszerzy współpracę z obecnymi partnerami i zaangażuje nowe podmioty. "Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa odgrywały coraz większą rolę w produkcji, integracji wyposażenia i długoterminowym wsparciu eksploatacji" - powiedział Kyung Tae Kang, prezes Hyundai Rotem Europe. Dodał, że kolejne polskie firmy mają uczestniczyć w realizacji przyszłych umów wykonawczych. Podstawą budowy krajowych zdolności w zakresie obsługi technicznej i remontów jest obowiązująca umowa ramowa. Dalszy transfer technologii przewidziano wraz z rozwojem współpracy. Z polskim przemysłem trwają już prace nad integracją specjalistycznego wyposażenia, w tym mostu szturmowego z pojazdem mostowym LBV.

Opracowano na podstawie materiałów konferencyjnych.