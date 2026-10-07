Terytorialsi uczą się kierować ogniem. Pierwszy kurs “Obserwatorów Ognia” w WOT

Artyleria, lotnictwo i śmigłowce w jednym programie

Zajęcia trwały od 21 września do 2 października 2026 roku. Program przygotowano na podstawie doświadczeń z kursów obserwatorów artylerii i obserwatorów lotnictwa, które WOT prowadziły już wcześniej. Dotąd były to osobne ścieżki szkoleniowe, a teraz połączono je w jedną. Uczestnicy poznali procedury współpracy z pododdziałami artylerii i lotnictwa, zasady naprowadzania ognia oraz sposoby wykorzystania wsparcia śmigłowców. Chodzi o to, żeby jeden żołnierz rozumiał, jak działają różne środki rażenia, a nie tylko jeden z nich.

Pierwszy krok w stronę kwalifikacji JFO

Kurs nie daje jeszcze uprawnień JFO. Jest etapem wstępnym przed dalszym, specjalistycznym szkoleniem. “Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do kolejnych etapów szkolenia i stopniowego poszerzania ich kwalifikacji w zakresie współdziałania ze środkami wsparcia ogniowego” – powiedział kierownik kursu z Centrum Szkolenia WOT. Obserwator JFO obserwuje cele i koordynuje wsparcie ogniowe różnych środków rażenia. Dla WOT, które działają na swoim terenie odpowiedzialności i często jako pierwsze rozpoznają przeciwnika, to zdolność, która łączy lekką piechotę z ogniem artylerii i lotnictwa. Pierwsza edycja kursu wpisuje się w rozwój specjalistycznych zdolności formacji i jej przygotowanie do współdziałania z innymi rodzajami wojsk.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych CSWOT.