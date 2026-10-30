Tragiczny wypadek włoskiego śmigłowca w Bośni. Cztery osoby nie żyją, a 11 jest rannych

Do tragicznego zdarzenia doszło 29 października w godzinach popołudniowych, podczas wykonywania zaplanowanego zadania lotniczego w ramach misji Unijnych Sił w Bośni i Hercegowinie. Jak potwierdziło włoskie Ministerstwo Obrony, na pokładzie ciężkiej maszyny transpotowej Boeing CH-47F Chinook znajdowało się łącznie piętnastu żołnierzy. Lokalne władze dystryktu Brczko, w tym burmistrz Siniša Milić, natychmiast poinformowały o uruchomieniu procedur kryzysowych oraz skierowaniu na miejsce licznych zespołów ratownictwa medycznego, straży pożarnej oraz policji, które zabezpieczyły rozległy teren katastrofy.

Misja ratunkowa i stan poszkodowanych

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora centrum zdrowia w Brczko, Jasmina Mehanovicia, poszkodowani żołnierze zostali przetransportowani do lokalnych placówek medycznych. Stan co najmniej jednej z rannych osób określono jako krytyczny i zagrażający życiu, przez co rozważano jej natychmiastowy transport do specjalistycznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Tuzli.

Przedstawiciele dowództwa EUFOR Althea oficjalnie potwierdzili, że maszyna rozbiła się podczas rutynowego lotu, a w wyniku incydentu ucierpieli wyłącznie członkowie załogi i pasażerowie wojskowi – wśród ludności cywilnej nie odnotowano żadnych poszkodowanych, a infrastruktura naziemna nie ucierpiała. Jak informuje włoskie ministerstwo obrony, wśród ofiar jest dwóch członków załogi śmigłowca oraz dwóch ratowników medycznych.

Specjalna komisja zbada przyczyny katastrofy

Włoski resort obrony poinformował o powołaniu specjalnej komisji badającej przyczyny wypadku, która we współpracy z władzami międzynarodowymi stawia sobie zadanie szczegółowego odtworzenia przebiegu lotu oraz ustalenia technicznych lub operacyjnych przyczyn, które doprowadziły do tragedii. Zwykle w takich wypadkach przyczyn należy szukać wśród czynników technicznych lub też nieszczęśliwego splotu kilku błędów ludzkich, oraz przyczyn technicznych jednocześnie. W tym wypadku można raczej wykluczyć pogodę, która poza zachmurzeniem była dobra. Teren w rejonie miejscowości Gorice jest dośc płaski, szczególnie jak na Bośnie i Hercegowinę.

Warto też odnotowac, że śmigłowiec transportowy ciężkiego typu Boeing CH-47 Chinook, stanowiący kluczowy element zdolności logistycznych i desantowych wielu armii sojuszniczych, rzadko bywa bohaterem tego typu incydentów. Są one uważane za jedne z najbezpieczniejszych maszyn, co nadaje sprawie szczególnego charakteru w badaniach bezpieczeństwa lotów wojskowych.

Operacja EUFOR Althea, prowadzona nieprzerwanie od 2004 roku na mocy mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie Bałkanów Zachodnich. Straty personelu stanowią bolesny cios dla całej misji i tragiczny koszt dla Włoch.