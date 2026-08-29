Finlandia kupuje przeciwlotnicze zestawy RBS 70NG. Kontrakt z Saabem wart 1,2 miliarda koron

W obliczu rosnących zagrożeń Finlandia znacząco wzmacnia swoją obronę powietrzną, inwestując w zaawansowane technologie wojskowe.

Helsinki podpisały z koncernem Saab kontrakt wart 1,2 miliarda koron na najnowsze systemy przeciwlotnicze RBS 70 NG, które zmodernizują ich arsenał.

Odkryj, dlaczego właśnie ten odporny na zakłócenia system jest kluczowy dla bezpieczeństwa granic NATO i jak skutecznie chroni przed dronami oraz innymi zagrożeniami.

ak poinformował Saab, nowy kontrakt obejmuje nie tylko dostawy samych systemów przeciwlotniczych RBS 70 NG, ale również szkolenia, części zamienne oraz sprzęt do obsługi technicznej systemu. Görgen Johansson, szef segmentu Dynamics w Saabie, podkreślił, że firma jest dumna z kontynuowania wsparcia dla fińskich sił zbrojnych i przyczyniania się do bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej tego kraju.

Finlandia eksploatuje już wcześniejszą wersję systemu RBS 70 od 2008 roku, w ramach krajowego systemu obrony przeciwlotniczej Ito 2005M. Nowy kontrakt oznacza modernizację i zwiększenie zdolności uzbrojenia dobrze znanego fińskim żołnierzom, przez wprowadzenie najnowszej generacji zestawu.

RBS 70 to rodzina przenośnych systemów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu, rozwijana przez szwedzki koncern od końca lat 60., z pierwszą generacją osiągającą gotowość bojową w 1978 roku. Unikalną cechą wśród systemów przeciwlotniczych jest w przypadku RB 70 naprowadzanie pocisku w wiązce lasera. Większość systemów tej klasy wykorzystujących naprowadzanie radiolokacyjne czy termiczne.

Jak przekonują Szwedzi, tego typu rozwiązanie jest praktycznie odporne na zakłócenia, co czyni je szczególnie wartościowym wobec przeciwnika dysponującego rozbudowanymi zdolnościami walki elektronicznej. Wadą jest natomiast ograniczenie skuteczności w warunkach kiepskiej widoczności oraz potrzeba utrzymania przeciwnika w polu widzenia wyrzutni.

Wersja RBS 70 NG w stosunku do starszych generacji charakteryzuje się szeregiem nowych funkcji zwiększających skuteczność bojową. Jest to na przykład zintegrowany automatyczny systemem śledzenia celu, wbudowana kamera termowizyjną zapewniająca pełną zdolność działania w nocy, a także funkcje przyspieszające czas reakcji i identyfikacji celu.

System obsługiwany jest zazwyczaj przez dwuosobową lub trzyosobową załogę, a jego waga w typowej konfiguracji wynosi 80–100 kilogramów, co pozwala na przenoszenie zestawu pieszo lub transport lekkimi pojazdami. Dostępne są też warianty zainstalowane w zdalnie sterowanym module uzbrojenia, który można zainstalować na pojeździe, zwiększając precyzję i mobilność.

Obecnie podstawowym efektorem systemu RBS 70 NG jest pocisk Bolide, osiągający prędkość około 1,6–2 macha, zasięg do 8–9 kilometrów oraz pułap operacyjny sięgający 5–6 kilometrów. Pocisk wyposażony jest w prefragmentowaną głowicę kumulacyjno-odłamkową z programowalnym zapalnikiem zbliżeniowym, co pozwala mu skutecznie razić pełne spektrum celów powietrznych – od samolotów i śmigłowców, przez drony, po pociski manewrujące, a nawet opancerzone cele naziemne.

W maju 2026 roku Saab oficjalnie zaprezentował pocisk Bolide 2, oferujący większą głowicę bojową i udoskonalone osiągi w końcowej fazie lotu. Jego dostawy mają ruszyć w 2027 roku i objąć również dotychczasowych użytkowników starszych generacji systemu.

Zamówienie ze strony Finlandii wpisuje się w wyraźny trend rosnącego zainteresowania systemem RBS 70 NG wśród państw północnej i wschodniej flanki NATO. W ostatnich latach podobne kontrakty na dostawy tego systemu podpisały m.in. Łotwa, Litwa oraz Czechy. Ostatnie dwa kraje zdecydowały się dodatkowo na wersję samobieżną, montowaną na pojazdach taktycznych JLTV.

Dla Finlandii, kraju o najdłuższej granicy lądowej z Rosją spośród wszystkich państw członkowskich NATO, wzmocnienie najniższego piętra obrony przeciwlotniczej stanowi istotny element budowy wielowarstwowego systemu ochrony przestrzeni powietrznej – szczególnie istotny w kontekście rosnącej liczby incydentów z bezzałogowcami obserwowanych w ostatnich latach nad terytorium państw bałtyckich i Finlandii.