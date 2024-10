Jest to druga zawarta w ciągu kilku ostatnich miesięcy umowa dotyczące tego systemu przeciwlotniczego. W lipcu b.r. Litwa zamówiła pierwszą baterię MSHORAD, której koszt wynosi rówież 130 mln euro, a dostawa została zaplanowana na lata 2025-2027. Oba kontrakty zawarto w ramach umowy ramowej pomiędzy litewskim ministerstwem obrony i szwedzką agencja zakupów obronnych Försvarets Materielverk (FMV). Warto odnotować, że Litwa posiada już na uzbrojeniu wyrzutnie RBS 70, jednak w wersji przenośnej, umieszczonej na trójnogu.

„Nabycie Mobilnego Systemu Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (MSHORAD) zwiększy zdolność litewskiego wojska do przeciwdziałania potencjalnym atakom powietrznym wroga. Zaletą tego systemu jest jego mobilność, co czyni go niezwykle potrzebnym systemem dla Litwy” – powiedział litewski minister obrony narodowej Laurynas Kasčiūnas.

MSHORAD (Mobile-SHORAD) to system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu, w którym zastosowano wyrzutnie przenośne RBS-70NG uzbrojone w kierowane laserowo pociski Bolide klasy MANPADS, zainstalowane na pojazdach wysokiej mobilności wraz z systemem wykrywania i kierowania ogniem.

Kluczowy element systemu stanowi potrójna, zautomatyzowana wyrzutnia pocisków trzeciej generacji firmy Saab typu Bolide. Są one naprowadzane laserowo i umożliwiając zwalczanie szerokiej gamy celów powietrznych na dystansie do 9 km i wysokości 5000 m.

Wyrzutnia może być wykorzystywana samodzielnie lub wykorzystywać dane z radarów obrony przeciwlotniczej, takiego jak zastosowany w Litewskich MSHORAD Giraffe 1X. Całość baterii spięta jest za pomocą GBAD C2, który jest systemem dowodzenia i kontroli dla naziemnej obrony powietrznej, podobnie jak wyrzutnie i radar, produkowanym przez firmę Saab. Wszystkie komponenty MSHORAD instalowane są na pojazdach, co znacznie zwiększa nie tylko mobilność, ale też szybkość osiągnięcia gotowości do otwarcia ognia.