Wiceminister obrony i podsekretarz wojny USA w PZL Mielec. Sobkowiak-Czarnecka: "Fundamentem naszego strategicznego sojuszu są zaawansowane technologie"

W środę, 4 listopada 2026 roku, wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu gościły delegację z Polski i Stanów Zjednoczonych. Na czele delegacji stali Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz The Honorable Michael Duffey, podsekretarz wojny USA ds. zakupów i utrzymania (Under Secretary of War for Acquisition and Sustainment). Rola Michaela Duffeya w amerykańskiej administracji jest kluczowa, odpowiada on za wszystkie kwestie związane z zamówieniami, logistyką, gotowością materiałową oraz bazą przemysłową sektora obronnego USA.

Jak poinformowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka, wizyta jest potwierdzeniem, że "polsko-amerykańska współpraca najlepiej wyraża się w konkretnych działaniach". Podkreśliła, że fundamentem strategicznego sojuszu są zaawansowane technologie, inwestycje przemysłowe i wspólny rozwój zdolności produkcyjnych.

Polsko-amerykańska współpraca najlepiej wyraża się w konkretnych działaniach. Tym razem wspólnie z Michaelem Duffeyem, Zastępcą Sekretarza Wojny USA, odwiedziłam PZL Mielec - największy zakład produkcyjny Lockheed Martin poza Stanami Zjednoczonymi. To kolejny krok w zacieśnianiu polsko-amerykańskiej współpracy, po niedawnej decyzji o utworzeniu w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Fundamentem naszego strategicznego sojuszu są zaawansowane technologie, inwestycje przemysłowe i rozwój zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Polish-American cooperation is best demonstrated through tangible results. I had the opportunity to visit PZL Mielec, Lockheed Martin’s largest manufacturing facility outside the United States, alongside Michael Duffey, U.S. Under Secretary of War. This marks another step in strengthening Polish-American cooperation, following the recent decision to establish a PAC-3 missile maintenance facility center in Poland for Patriot systems. Our strategic alliance is underpinned by advanced technologies, industrial investment, and defence manufacturing capabilities.— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) November 4, 2026

Wiceminister dodała, "to kolejny krok w zacieśnianiu polsko-amerykańskiej współpracy, po niedawnej decyzji o utworzeniu w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot". To przełomowa inwestycja, o którą Polska rywalizowała z takimi potęgami jak Niemcy, Holandia i Norwegia.

Centrum, pierwsze tego typu poza granicami USA, będzie obsługiwać wszystkich europejskich użytkowników systemu Patriot. Do tej pory pociski wymagające certyfikacji musiały być wysyłane do Stanów Zjednoczonych, co trwało kilkanaście miesięcy. Dzięki polskiemu hubowi serwisowemu ten czas skróci się do kilku tygodni. Warto podkreślić, że główną negocjatorką ze strony polskiej w tym procesie była właśnie wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

PZL Mielec od 2015 roku jest częścią Lockheed Martin. To właśnie tutaj powstają wielozadaniowe śmigłowce S-70i Black Hawk, które trafiają do sił zbrojnych na całym świecie oraz samoloty transportowe M28 Bryza.

Co więcej, zaledwie kilka dni temu, na początku listopada 2026 roku, ogłoszono, że PZL Mielec znacząco rozszerzy swoją działalność. Zakład rozpocznie produkcję kluczowych komponentów do myśliwców V generacji F-35, w tym wiązek elektrycznych i struktur kokpitu. Włączenie polskiej fabryki w globalny łańcuch dostaw programu F-35 to istotna informacja, która jeszcze bardziej umacnia strategiczne znaczenie Mielca.