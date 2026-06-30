GROTowisko pod znakiem GROTa A3. Jak wygląda współpraca żołnierzy i Fabryki Broni?

GROTowisko to wydarzenie o ugruntowanej pozycji w kalendarzu polskiego przemysłu zbrojeniowego i wojska. Od lat stanowi ono platformę do intensywnego dialogu i wymiany doświadczeń między inżynierami, konstruktorami z Fabryki Broni „Łucznik” – Radom a żołnierzami, instruktorami i ekspertami, którzy na co dzień korzystają z polskiego uzbrojenia. Tegoroczna, szósta edycja, zgromadziła liczne grono uczestników w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz na strzelnicy Bellona w Maryninie.

Wydarzenie miało szczególne znaczenie ze względu na niedawne osiągnięcia w rozwoju Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej GROT. Kilkanaście dni przed GROTowiskiem Agencja Uzbrojenia zaakceptowała dokumentację techniczną najnowszej wersji karabinka MSBS GROT A3. Ten krok formalnie zakończył kolejny etap rozwoju konstrukcji i otworzył drogę do jej wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP. Co więcej, 23 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Fabryką Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. na dostawę blisko 46 tysięcy karabinków MSBS GROT C14 A3 dla Wojska Polskiego. Jak podkreślono w komunikacie, to najlepsze potwierdzenie, że rozwój platformy MSBS GROT jest efektem wieloletniej współpracy producenta i użytkowników wojskowych.

Generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, otwierając konferencję, zaznaczył kluczową rolę wydarzenia:

„Każda edycja konferencji GROTowisko przyczynia się do dalszego rozwoju tego systemu, umożliwiając nam wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań”.

Przełom w rozwoju MSBS GROT A3

Pierwszy dzień GROTowiska poświęcony był konferencji eksperckiej, podczas której dyskutowano o doświadczeniach z eksploatacji, kierunkach dalszego rozwoju rodziny MSBS GROT oraz zmianach w procesie szkolenia użytkowników. Przedstawiciele Fabryki Broni „Łucznik” – Radom zaprezentowali również plany dotyczące oferty dla służb mundurowych, w tym kolejne warianty Modułowego Pistoletu Samopowtarzalnego MPS. Ważnym ogłoszeniem była informacja o planowanych testach zapoznawczych pistoletu MPS w Wojsku Polskim, co stanowi kolejny etap rozwoju tej nowej konstrukcji.

Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., podkreślił znaczenie bezpośredniego kontaktu z użytkownikami:

„GROTowisko jest dziś jednym z najważniejszych miejsc dialogu pomiędzy producentem a użytkownikiem. To właśnie tutaj rodzą się rozwiązania, które później znajdują odzwierciedlenie w kolejnych wersjach naszych konstrukcji. Bezpośrednia wymiana doświadczeń z żołnierzami pozwala nam rozwijać rodzinę MSBS GROT i jednocześnie wzmacnia potencjał Fabryki Broni jako producenta nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego”.

Zawody strzeleckie: Sprawdzian w ekstremalnych warunkach

Drugiego dnia uczestnicy GROTowiska przenieśli się na strzelnicę Bellona w Maryninie, gdzie odbyły się zawody strzeleckie. Rywalizacja była praktycznym sprawdzianem możliwości konstrukcji rozwijanych na podstawie doświadczeń użytkowników i wniosków płynących z poprzednich edycji wydarzenia. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, korzystając z różnorodnego sprzętu, w tym pistoletu VIS 100, karabinka MSBS GROT C16-A2, granatnika MSBS GROT oraz karabinu MSBS GROT 762N.

Zawody oficjalnie otworzyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk oraz Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. Seweryn Figurski. W wydarzeniu uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, obserwując przebieg rywalizacji i spotykając się z uczestnikami.

Tegoroczne zawody odbywały się w wyjątkowo wymagających warunkach – w najgorętszy dzień roku. Wysoka temperatura wystawiła zawodników na prawdziwą próbę charakteru, jednak nie osłabiła sportowego ducha rywalizacji. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników, zapewniając wodę, miejsca odpoczynku oraz kurtyny wodne. Mimo ekstremalnych warunków, na strzelnicy panowała atmosfera wzajemnego wsparcia i profesjonalizmu.

Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., podsumował znaczenie wydarzenia:

„GROTowisko to coś znacznie więcej niż zawody czy konferencja. To miejsce, w którym spotykają się doświadczenia użytkowników z wiedzą naszych konstruktorów. Każda rozmowa, każda uwaga i każda obserwacja z osi strzeleckiej przekładają się na rozwój rodziny MSBS GROT. To właśnie dzięki tej współpracy możemy tworzyć broń, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby współczesnego pola walki i buduje bezpieczeństwo Polski”.

Podczas zawodów uczestnicy rywalizowali w konkurencjach wymagających nie tylko celności, ale także szybkości działania, opanowania oraz doskonałej współpracy zespołowej. Strzelanie z wykorzystaniem produktów Fabryki Broni sp. z o.o. umożliwiło weryfikację rozwiązań opracowanych w oparciu o doświadczenia użytkowników i potwierdziło dojrzałość konstrukcji.

Na strzelnicy „Bellona Marynino” żołnierze Wojska Polskiego sprawdzili swoje umiejętności w praktyce – pod presją czasu, w sportowej rywalizacji i z pełnym skupieniem na celu.Oto najlepsi zawodnicy Grotowiska-26:Strzelanie z karabinak:

kpr. Mateusz – 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej st. szer. Maciej – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej st. szer. Oskar – 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Strzelanie z pistoletu wojskowego:

st. kpr. Hubert – Wojskowa Akademia Techniczna st. kpr. Kacper – 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej plut. Konrad – JW 4621

Strzelanie z karabinka i pistoletu wojskowego

plut. Daniel – 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej por. Jacek – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej plut. Mateusz – 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

Klasyfikacja zespołowa

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej 18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej

Klasyfikacja generalna

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej JW 4621

Na podstawie komunikatu Fabryki Broni "Łucznik"

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