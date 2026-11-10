Ponad 6 mld zł dla służb. Premier Tusk o sposobie na prezydenckie weto

We wtorek, 10 listopada br. podczas posiedzenia Rady Ministrów, premier Donald Tusk poruszył kwestię finansowania służb mundurowych, zapowiadając znaczne wsparcie. Podkreślił, że "kończy się wreszcie epopeja" związana z unijnym programem SAFE, którego wdrożenie napotkało na trudności. Szef rządu wyraził zadowolenie, że mimo komplikacji, udało się znaleźć rozwiązanie, które zapewni niezbędne środki na rzecz Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz SOP. To kluczowe wsparcie ma umożliwić dalszą modernizację i efektywne funkcjonowanie tych formacji.

Kwestia finansowania służb stała się problematyczna po tym, jak prezydent zawetował ustawę dotyczącą programu SAFE. Ustawa ta, przyjęta przez Sejm 13 lutego, miała na celu utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instrument ten miał umożliwić rządowi korzystanie z unijnych pieniędzy na szybkie zwiększenie obronności państw Unii Europejskiej. Weto prezydenta, złożone 12 marca, skutecznie zablokowało możliwość wykorzystania tych funduszy w pierwotnie zakładany sposób, stwarzając wyzwanie dla rządu w kwestii zapewnienia wsparcia finansowego.

Co zablokowało finansowanie służb mundurowych?

Problemy z finansowaniem wynikły bezpośrednio z decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy. Jak zaznaczył Donald Tusk, "w wyniku niepodpisania przez prezydenta ustawy dotyczącej wdrożenia tego unijnego programu, zablokowane zostały pieniądze na służby". Ta sytuacja postawiła rząd przed wyzwaniem znalezienia alternatywnego sposobu na przekazanie środków, które są kluczowe dla modernizacji i bieżącego funkcjonowania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz SOP. Bez ustawy, pierwotne mechanizmy finansowania zostały uniemożliwione, co wymagało podjęcia szybkich i zdecydowanych działań ze strony rządu.

Rozporządzenie rządu: Alternatywne źródło miliardów

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, premier Tusk zapowiedział, że niebawem zostanie przyjęte specjalne rozporządzenie. To właśnie ono ma umożliwić przekazanie ponad 6 miliardów złotych na rzecz służb, omijając przeszkody związane z prezydenckim wetem. "Niebawem przyjęte zostanie rozporządzenie, które mimo braku tej ustawy pozwoli na dofinansowanie poszczególnych formacji", oświadczył szef rządu. Podkreślił, że wygospodarowanie tej kwoty "nie było proste" bez ustawy, co świadczy o determinacji rządu w zapewnieniu wsparcia dla formacji mundurowych i utrzymaniu ich zdolności operacyjnych.

Decyzja o zastosowaniu rozporządzenia jako narzędzia dofinansowania jest istotnym krokiem w zapewnieniu ciągłości i stabilności finansowej dla kluczowych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Premier Donald Tusk podkreślił, że priorytetem jest, aby te środki jak najszybciej trafiły do beneficjentów, umożliwiając im realizację zadań i inwestycji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania i reagowania na bieżące wyzwania. To rozwiązanie ma na celu minimalizację negatywnych skutków weta prezydenta dla sektora bezpieczeństwa.

Dla kogo dodatkowe 6 miliardów złotych?

Premier szczegółowo wymienił formacje, które zostaną objęte dodatkowym finansowaniem. "Ponad 6 miliardów złotych ekstra (…) trafi do Policji, do straży pożarnej, do Straży Granicznej, SOP" – przekazał Donald Tusk. Oznacza to, że każda z tych służb otrzyma znaczący zastrzyk gotówki, który może zostać przeznaczony na modernizację sprzętu, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy, a także na szkolenia i rozwój operacyjny. Środki te są kluczowe dla utrzymania wysokiej gotowości i efektywności działania.

To dofinansowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski. Policja będzie mogła inwestować w nowe technologie i sprzęt patrolowy, Straż Pożarna wzmocni swoje zdolności ratownicze, Straż Graniczna poprawi efektywność kontroli granic, a SOP (Służba Ochrony Państwa) będzie mogła unowocześnić swoje systemy ochrony. Premier wyraził nadzieję, że dzięki tym środkom, służby będą mogły jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki na rzecz obywateli, gwarantując im spokój i bezpieczeństwo w każdych okolicznościach.