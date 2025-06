Szwecja zamierza rozmieścić 154 nowe czołgi do 2031 roku. Wielkie wzmocnienie brygad zmechanizowanych

Kluczowym elementem tej transformacji jest uruchomiony przez szwedzką Agencję Zamówień Obronnych FMV program dostarczenia do 2031 roku łącznie 154 nowoczesnych czołgów podstawowych, które mają wejść do służby w Siłach Zbrojnych Szwecji pod nazwą Strv 123. Inicjatywa ta zakłada zarówno modernizację 110 obecnie eksploatowanych czołgów Strv 122, będących szwedzką wersją niemieckiego Leoparda 2A5, jak i zakup 44 nowych maszyn opartych o najnowszy standard Leopard 2A8. Czołgi te zostaną oznaczone odpowiednio jako Strv 123A (modernizowane) oraz Strv 123B (nowo wyprodukowane).

Modernizacja Strv 122 do wersji Strv 123A zakłada bardzo szeroki zakres prac, który w praktyce czyni z tych pojazdów niemal nowe konstrukcje. Najważniejszym elementem tej przebudowy jest wymiana armaty z dotychczasowej Rheinmetall L44 na dłuższą, nowocześniejszą wersję L55A1, co pozwoli na zastosowanie nowszych typów amunicji, w tym programowalnych pocisków odłamkowo-burzących.

Modernizacji podlega również cały system kierowania ogniem, optoelektronika i systemy obserwacyjne zarówno dla dowódcy, celowniczego, jak i kierowcy – w tym systemy termowizyjne nowej generacji, co znacząco poprawi świadomość sytuacyjną załogi i możliwości działania w warunkach nocnych lub ograniczonej widoczności. Modernizowana będzie też wieża, systemy łączności, systemy samoobrony, wyrzutnie granatów dymnych oraz uzbrojenie pomocnicze w postaci ciężkich i średnich karabinów maszynowych.

Równolegle Szwecja zamówiła 44 fabrycznie nowe czołgi Leopard 2A8, które wejdą do służby jako Strv 123B. Te najnowocześniejsze obecnie seryjnie produkowane czołgi oferują jeszcze wyższy poziom ochrony balistycznej, zmodernizowane systemy elektroniczne i dowodzenia, a także zwiększoną mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton.

Pojazdy te będą napędzane sprawdzonym silnikiem MTU o mocy 1500 KM, zapewniającym prędkość maksymalną około 70 km/h oraz wysoką sprawność terenową. Również one będą uzbrojone w armatę L55A1 kalibru 120 mm i dwa karabiny maszynowe 7,62 mm. Zakup 44 sztuk nowych czołgów obejmuje także uzupełnienie ubytku w sprzęcie wynikającego z przekazania części starszych Strv 122 Ukrainie w ramach pakietów pomocowych.

Co istotne, cały program nie ogranicza się wyłącznie do zakupu pojazdów – obejmuje on pełen pakiet wsparcia logistycznego, szkoleniowego i infrastrukturalnego. Przewidziano dostarczenie odpowiedniej liczby symulatorów, systemów szkoleniowych, części zamiennych, dokumentacji technicznej, a także wdrożenie i aktualizację systemów zarządzania eksploatacją i utrzymaniem, takich jak PRIO, BORIS czy DITO. Modernizacji mają zostać poddane warsztaty, zaplecza remontowe oraz transportowe, a personel wojskowy zarówno użytkownicy, jak i technicy – zostaną odpowiednio przeszkoleni. Cały proces ma zakończyć się nie tylko fizycznym wdrożeniem maszyn, ale również osiągnięciem pełnej gotowości bojowej brygad zmechanizowanych, do których nowe czołgi trafią.

Projekt prowadzony jest pod nadzorem doświadczonego zespołu ekspertów wojskowych i inżynieryjnych, w tym pułkownika Lennarta Widerströma ze Szwedzkiej Szkoły Walki Lądowej. W realizację programu zaangażowane są także struktury FMV, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, Szkoły Technicznej oraz konsorcjum przemysłowe KNDS (Krauss-Maffei Wegmann i Nexter), będące producentem Leopardów 2A8.

Docelowo, do końca 2031 roku Szwecja dysponować będzie jednolitą, nowoczesną flotą 154 czołgów podstawowych w dwóch zbliżonych wariantach, co uprości logistykę, zwiększy interoperacyjność z partnerami z NATO i znacząco podniesie zdolności bojowe armii lądowej. Nowe czołgi staną się kluczowym elementem czterech planowanych brygad zmechanizowanych, wzmacniając zdolność Szwecji do reagowania na potencjalne zagrożenia i uczestnictwa w operacjach sojuszniczych, jednocześnie stanowiąc ważny komponent odstraszania w regionie Morza Bałtyckiego.