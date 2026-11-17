European Defence Group (EDG), podmiot inwestycyjny koncentrujący się na sektorze obronnym, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ujawnił swoje strategiczne plany dotyczące spółek portfelowych i firm zależnych. Zarząd firmy zapowiada, że przyszły rok będzie przełomowy dla grupy, ponieważ planowane jest wprowadzenie jednej spółki na główny rynek GPW oraz dwóch firm zależnych od spółki portfelowej na rynek NewConnect. Jest to element szerszej strategii, mającej na celu wzmocnienie polskiego potencjału obronnego oraz przyspieszenie rozwoju innowacyjnych technologii.

Jednym z najważniejszych kroków w realizacji tej strategii jest planowany debiut Military Group na głównym rynku GPW. Spółka ta złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i szacuje, że do debiutu powinno dojść w przyszłym roku. Wejście na główny parkiet ma zapewnić Military Group dostęp do kapitału niezbędnego do systemowego rozwoju, co jest kluczowe dla dynamicznie zmieniającego się sektora obronnego. Jednocześnie, debiut ma spełnić najwyższe standardy przejrzystości, ładu korporacyjnego i przewidywalności, co jest istotne dla inwestorów.

Równolegle, spółka portfelowa Military Group planuje debiut dwóch spółek zależnych: BizGate Aviation oraz Clipeus. Obie firmy rozpoczynają przygotowania do wejścia na NewConnect, a ich pojawienie się na rynku alternatywnym również planowane jest na przyszły rok. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, BizGate Aviation i Clipeus będą pozyskiwać kapitał w ramach rund pre-IPO jeszcze przed swoimi debiutami. Ten zabieg ma pozwolić na znaczące zwiększenie ich możliwości produkcyjnych oraz wzmocnienie obszaru badań i rozwoju (R&D), co jest fundamentem dla innowacyjności w branży obronnej.

Strategiczna współpraca z Ukrainą: Rozwój technologii dronowych w Polsce

Spółki zależne Military Group dynamicznie rozwijają również swoje portfolio technologiczne, co ma kluczowe znaczenie w kontekście aktualnych potrzeb obronnych. W najbliższych tygodniach spółka Clipeus planuje sfinalizować umowę inwestycyjną z ukraińskim podmiotem specjalizującym się w technologiach dronowych. Ten ukraiński partner posiada w swoim portfelu skomercjalizowane projekty militarne w zakresie rozwoju i produkcji zaawansowanych systemów. Mowa tutaj o systemach dronowych UAV (Unmanned Aerial Vehicles), systemach morskich bezzałogowych oraz załogowych, a także bezzałogowych pojazdach lądowych (UGV).

W segmencie UAV, intencją stron jest współpraca w zakresie stworzenia wspólnej produkcji bezzałogowych systemów powietrznych na terenie Polski. Inwestycja ta wpisuje się w strategiczny cel European Defence Group i Military Group, który polega na transferze sprawdzonych w warunkach bojowych innowacji z Ukrainy i ich skalowaniu przy wykorzystaniu polskich możliwości przemysłowych. Jest to ważny krok w budowaniu silniejszej i bardziej innowacyjnej bazy przemysłowej w Polsce, zdolnej do reagowania na współczesne wyzwania bezpieczeństwa.

Nowe perspektywy: Drony FPV, medycyna pola walki i ochrona infrastruktury krytycznej

Znaczące postępy operacyjne notuje również BizGate Aviation. Spółka znajduje się obecnie na etapie pozyskiwania niezbędnych koncesji, co jest formalnym warunkiem do rozpoczęcia działalności. Natychmiast po ich uzyskaniu, podmiot będzie w pełni gotowy do rozpoczęcia sprzedaży trzech zaawansowanych modeli dronów FPV (First Person View). Jednocześnie zespół inżynieryjny spółki intensywnie pracuje nad projektem czwartego wariantu bezzałogowca, odpowiadającego na najnowsze zapotrzebowanie rynkowe. Rozwój dronów FPV jest obecnie jednym z kluczowych kierunków w nowoczesnej obronności, a polskie firmy dążą do zajęcia w nim znaczącej pozycji.

Zgodnie z trendami wyznaczanymi przez NATO oraz krajowymi programami zwiększania odporności, European Defence Group aktywnie poszukuje kolejnych perspektywicznych projektów. Obecnie Grupa prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące akwizycji i rozwoju projektów z obszaru medycyny pola walki oraz szeroko pojętej ochrony ludności i infrastruktury krytycznej. To pokazuje kompleksowe podejście EDG do sektora obronnego, wykraczające poza klasyczne uzbrojenie.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu European Defence Group, podkreśla strategiczną wizję stojącą za tymi działaniami:

„Naszym celem nie jest jedynie gromadzenie aktywów, ale budowanie sprawnie działającego ekosystemu, w którym innowacyjne technologie płynnie przechodzą do etapu seryjnej produkcji. Wejście Military Group na rynek główny GPW oraz planowane debiuty na NewConnect to kluczowe narzędzia, które pozwolą nam zsynchronizować tempo innowacji z tempem rozwoju przemysłowego i oczekiwaniami rynków kapitałowych”.

Relacja z otwarcia konferencji

Na otwarciu konferencji Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu European Defence Group, szczegółowo nakreślił unikatową, zintegrowaną strukturę holdingu, która łączy kompetencje finansowe z twardym przemysłem obronnym i operacyjnym doświadczeniem frontowym. Prezes Chwałek podkreślił, że celem grupy jest stworzenie dynamicznie funkcjonującego organizmu, w którym innowacje nie pozostają jedynie na papierze, ale natychmiast trafiają na linie produkcyjne, co wymaga stabilnego, giełdowego zaplecza kapitałowego:

„Spółka European Defence Group ma strukturę dosyć złożoną. Łączy w sobie zarówno działalność finansową, działalność w ramach pozyskiwania finansów, też kompetencje przemysłowe, technologiczne i zdolności czy wiedzę pozyskaną bezpośrednio na froncie wojny na Ukrainie. Naszym celem nie jest jedynie gromadzenie aktywów, ale budowanie sprawnie działającego ekosystemu, w którym innowacyjne technologie płynnie przechodzą do etapu seryjnej produkcji. Wejście Military Group na rynek główny GPW oraz planowane debiuty na NewConnect to kluczowe narzędzia, które pozwolą nam zsynchronizować tempo innowacji z tempem rozwoju przemysłowego i oczekiwaniami rynków kapitałowych”.

Kluczowym głosem w dyskusji nad taktycznym wymiarem współczesnych konfliktów zbrojnych był płk w st. spocz. Mieczysław Tarnowski, Prezes Military Group, który jako były żołnierz z wieloletnim doświadczeniem w służbach specjalnych wskazał na nieodwracalne zmiany w doktrynach wojennych. Według Karnowskiego drony stały się tak fundamentalnym elementem wyposażenia, że ich rola zrównała się z tradycyjnym uzbrojeniem osobistym, a tempo innowacji na froncie wymusza natychmiastowe reagowanie i pozyskiwanie sprawdzonych projektów bez tracenia czasu na powolne procedury badawczo-rozwojowe:

„Nie ma już odwrotu od techniki dronowej. Drony stały się odpowiednikiem karabinka KBKK na współczesnym polu walki. To tendencja stała, widoczna nie tylko w sektorze obronnym, ale również cywilnym. Możemy wyobrazić sobie przyszłość, w której drony będą pełniły niezwykle istotną rolę, i ta technologia na pewno nie zniknie. Rozwiązania, które w czasach pokoju wymagałyby lat pracy i milionowych nakładów, na froncie powstają w kilka tygodni. Niektóre z nich dezaktualizują się już po dwóch lub trzech tygodniach, ustępując miejsca nowym. Nie chcąc wyważać otwartych drzwi, postanowiliśmy pomóc Ukraińcom i sprowadzić do Polski inżynierów, którzy w ramach naszej grupy zajmą się selekcją tych technologii. Jednocześnie utrzymujemy ścisłą współpracę z ukraińskim partnerem, od którego pozyskaliśmy specjalistów oraz technologię. Robimy to po to, aby te bezzałogowce były certyfikowane w realnych warunkach bojowych w Ukrainie, a następnie mogły skutecznie trafić na rynek”.

O bezpośrednim przełożeniu tych założeń na konkretne działania operacyjne mówił Łukasz Stamirowski, Prezes BizGate Aviation. Spółka ta, przechodząca obecnie proces pozyskiwania państwowych koncesji w Skierniewicach, ściśle współpracuje z ukraińskimi inżynierami oraz operatorami dronów FPV bezpośrednio w pobliżu strefy walk, co pozwala na bieżąco reagować na zmiany w technologii łączności i przeciwdziałania radioelektronicznego:

„Naszym głównym celem i największym atutem jest ścisła współpraca z rynkiem ukraińskim oraz pozyskiwanie kontraktów od firm, które już produkują drony w warunkach wojennych. Miałem przyjemność wielokrotnie gościć na Ukrainie, docierając nawet na odległość 150 kilometrów od linii frontu. Mamy bezpośredni kontakt z żołnierzami i operatorami, którzy na co dzień obsługują drony FPV. Dzięki temu na bieżąco wymieniamy się doświadczeniami z pola walki. Gdy wojna się zaczynała, standardem był system radiowy. Dzisiaj przewagę daje nam połączenie światłowodowe. W całym tym segmencie koncentrujemy się na dronach bojowych. Obecnie jesteśmy w fazie projektowania oraz pozyskiwania koncesji na obrót i wytwarzanie w naszym zakładzie w Skierniewicach. Chcemy produkować drony uderzeniowe i namierzające, a ostatnio otrzymaliśmy także zamówienie na opracowanie dronów przechwytujących cele powietrzne”.

Równolegle do rozwoju systemów powietrznych, holding EDG dysponuje unikalnymi możliwościami w segmencie ciężkiego przemysłu lądowego dzięki działalności spółki RSY z Iławy. Jej prezes, Szymon Klimaszyk, zwrócił uwagę na kluczową i niemal monopolistyczną pozycję jego zakładów w systemie bezpieczeństwa państwa oraz na ogromną skalę dotychczasowego i planowanego wsparcia technicznego dla Sił Zbrojnych Ukrainy:

„Dysponujemy unikalnym potencjałem. W tej chwili w Polsce istnieją zaledwie dwa podmioty zajmujące się naprawami silników wysokoprężnych dedykowanych do wojskowych pojazdów lądowych, przy czym my jesteśmy jedyną firmą prywatną świadczącą takie usługi dla Wojska Polskiego. Mówię to z pełną odpowiedzialnością: gdyby nasz sześćdziesięcioosobowy zakład w Iławie przestał funkcjonować, w kraju nie byłoby gdzie naprawić tych silników. Takie są fakty. Nasze zaangażowanie ma też wymiar praktyczny we wspieraniu Ukrainy. RSY dostarczyła już w poprzednich latach 40 zregenerowanych, przetestowanych i odebranych przez stronę ukraińską silników do bojowych wozów piechoty. Obecnie przygotowujemy kolejną partię 30 jednostek napędowych, które również zostaną odebrane w Iławie przez naszych ukraińskich partnerów, co stanowi nasz realny wkład w pomoc walczącemu sąsiadowi”.

Obszar ten uzupełnia program obrony cywilnej i ochrony infrastruktury krytycznej, którego technologiczny wymiar przedstawił płk rez. Rafał Baran, Członek Rady Nadzorczej EDG. Wskazał on na dynamicznie rosnące rządowe programy finansowania ochrony ludności i zachęcił sektor prywatny do aktywnego partnerstwa z samorządami. W swojej wypowiedzi pułkownik Rafał Baran zaznaczył:

„Żyjemy w wyjątkowo ciekawych czasach, w których znacząco rośnie świadomość prawna i społeczna dotycząca obrony cywilnej. Przed nami wieloletni program rządowy, na który w najbliższym czasie państwo zamierza przeznaczyć miliard złotych. Program ten mocno zachęca przedsiębiorców ze wszystkich sektorów oraz samorządy do aktywnego partnerstwa i sięgania po te środki finansowe”.

Strategicznym podsumowaniem wizji holdingu było wystąpienie Karena Oganesiana, nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Military Group. Przedstawił on koncepcję „mostu kapitałowo-technologicznego” jako jedynego sposobu na przezwyciężenie barier rozwojowych w sektorze zbrojeniowym poprzez synchronizację trzech różnych prędkości, w jakich funkcjonuje obecnie branża obronna. Prezes Karen Oganesiana wyjaśnił to zjawisko następującymi słowami: