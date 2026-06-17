Spotkanie MON z KAI ws. FA-50PL. Kluczowe rozmowy o dostawach, uzbrojeniu i transferze technologii

Jak poinformował sekretarz stanu Paweł Bejda 17 czerwca za pośrednictwem platformy X, spotkał się z nowym prezesem KAI, Jong-Chool Kim. W czasie rozmów poruszono temat realizacji programu pozyskania samolotów FA-50, w tym o harmonogramie dostaw wersji FA-50PL, uzbrojeniu, transferze technologii oraz o zdolnościach serwisowo-obsługowych.

🇵🇱🤝🇰🇷 W @MON_GOV_PL spotkałem się z nowym prezesem KAI, Jong-Chool Kim. Rozmawialiśmy na temat realizacji programu pozyskania samolotów FA-50, w tym o harmonogramie dostaw wersji FA-50PL, uzbrojeniu, transferze technologii oraz o zdolnościach serwisowo-obsługowych.Współpraca -… pic.twitter.com/y2yiOy6P4V— Paweł Bejda (@pawelbejda) June 17, 2026

Harmonogram dostaw FA-50PL: Kiedy kolejne maszyny trafią do Polski?

W lutym 2025 roku Korea Aerospace Industries (KAI) potwierdziła wejście pierwszych 6 maszyn FA-50PL na linię produkcyjną w Sacheon. Wersja PL wyposażona będzie w radar AESA RTX PhantomStrike, łączem danych Link 16, system Scorpion (wyświetlanie na hełmie) i zasobnik celowniczy Sniper XR. W maju 2024 podczas wizyty polskich dziennikarzy w KAI zaprezentowano postęp prac nad wersją PL. Ogłoszono pierwszy lot prototypu w konfiguracji dla Polski (z integracją AIM-9X i AIM-120 AMRAAM). KAI podkreśliła, że FA-50PL osiągnie 95% gotowości bojowej na symulatorach.

Zgodnie z aneksem do umowy, podpisanym w styczniu 2026 roku, pierwsza maszyna w wariancie FA-50PL ma trafić do Polski w połowie 2027 roku, a zakończenie całego procesu dostaw przewidziane jest na początek 2029 roku. Pierwotny plan pozyskania 36 samolotów FA-50PL zakładał rozpoczęcie dostaw w 2025 roku jednak uległy one zmianie. Opóźnienie wynika m.in. ze skomplikowanych globalnych łańcuchów dostaw oraz konieczności uzyskania zgód rządu USA na integrację niektórych zaawansowanych komponentów. Mimo przesunięcia w czasie, to właśnie wersja PL ma stanowić trzon lekkiego lotnictwa bojowego, oferując znacznie większe możliwości niż już dostarczone samoloty.

Kwestia uzbrojenia od początku budziła duże zainteresowanie. Pierwsze 12 samolotów w wersji przejściowej FA-50GF (Gap Filler), które stacjonują już w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, początkowo określano jako "bezzębne". Sytuacja ta uległa jednak zmianie. Maszyny zostały zintegrowane z pociskami krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder, co pozwoliło na osiągnięcie przez nie gotowości bojowej.

Największy skok jakościowy przyniesie jednak uzbrojenie wersji FA-50PL, która ma być wyposażona m.in. w nowocześniejszy radar AESA PhantomStrike; pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu, możliwość integracji z pociskami AIM-9X Sidewinder.

Długofalowa eksploatacja nowoczesnych samolotów wymaga stworzenia krajowego zaplecza technicznego. Kluczowym krokiem w tym kierunku było podpisanie w czerwcu 2024 roku porozumienia między KAI a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy (WZL-2). Na mocy tej umowy w Polsce powstanie centrum serwisowe FA-50, odpowiedzialne za obsługę, naprawy, a w przyszłości także modernizację całej floty. Strona koreańska postrzega Polskę jako potencjalny hub serwisowy dla samolotów FA-50 w całej Europie.

Dwanaście samolotów FA-50GF jest już intensywnie wykorzystywanych w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Służą one do zastępowania wysłużonych maszyn postsowieckich, takich jak MiG-29.

FA-50GF

FA-50 to koreańskie lekkie samoloty bojowe, które Polska zakupiła w 2022 roku w ramach umów z Korean Aerospace Industries (KAI). Flota obejmuje 12 maszyn w wersji FA-50GF (Block 10) oraz 36 w wersji FA-50PL (zbliżonej do Block 20, z radarem AESA i zdolnością do tankowania w powietrzu). Samolot powstał na bazie maszyny szkolno-treningowej T-50 Golden Eagle.

Osiąga on prędkość ponad 1800 km/h, czyli 1,5 Macha i zasięg operacyjny 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14 600 m. Osiągi te uzyskuje dzięki zastosowaniu silnika GE F404 z dopalaczem o ciągu 78,7 Kn. Jest to jednostka napędowa stosowana też w myśliwcu szwedzkim Saab JAS39 Gripen, natomiast dwa takie silniki napędzają samoloty Boeing F/A-18C/D Hornet.

Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Dla obecnej wersji FA-50 Block 10 są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9M Sidewinter. Może też przenosić zasobnik celowniczy Sniper, który umożliwia naprowadzanie uzbrojenia kierowanego na odbity promień lasera, takiego jak bomby korygowane Paveway.