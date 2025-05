Spis treści

Kluczowa zgoda Waszyngtonu

The New York Times (NYT) poinformował, powołując się na źródło w Kongresie USA, że Waszyngton zatwierdził przekazanie Ukrainie przez Niemcy 100 rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot oraz 125 rakiet dalekiego zasięgu. Niemcy udzieliły Kijowowi wsparcia w ramach obrony powietrznej, w tym pocisków Patriot i systemów IRIS-T, w poprzednich pakietach pomocy wojskowej.

„W piątek [przyp.red. 9 maja] przedstawiciel Kongresu poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły przekazanie przez Niemcy Ukrainie 125 rakiet dalekiego zasięgu oraz 100 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Krytycznie potrzebna broń jest produkowana w USA i nie może być eksportowana bez zgody rządu amerykańskiego - nawet jeśli należy do innego kraju” - pisze The New York Times.

Zgoda USA jest kluczowa, ponieważ broń produkowana jest w Stanach Zjednoczonych i wymaga zgody rządu amerykańskiego na eksport.

Chociaż konkrety co do rakiet nie zostały ujawnione, to można sądzić, że chodzi prawdopodobnie o rakiety do systemów takich jak M270 MLRS lub HIMARS.

Jak zauważa portal Defence Express decyzja USA w postaci zezwolenia na taką pomoc może oznaczać względne ocieplenie stosunków z Kijowem i jest zgodna z deklarowaną polityką, zgodnie z którą Europa powinna sama udzielać Ukrainie pomocy. Przypomnijmy, że na początku urzędowania Donalda Trump pojawiały się głosy polityków, a także samego sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, że Europa jest gotowa kupować broń dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych.

Nadal jednak - jak zauważa portal - USA nie wydały zgody na transfer australijskich Abramsów na Ukrainę.

Rosja chce wstrzymania wsparcia wojskowego dla Ukrainy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w wywiadzie dla telewizji ABC News tego dnia, że ​​w przypadku długiego zawieszenia broni Rosja chce, aby dostawy broni na Ukrainę zostały wstrzymane, „w przeciwnym razie [przyp. red. rozejm] będzie korzystny dla Ukrainy”. „Ukraina będzie kontynuować całkowitą mobilizację, sprowadzając nowe wojska na linię frontu” – podkreślił Pieskow. „Ukraina wykorzysta ten okres na przeszkolenie nowego personelu wojskowego i zapewnienie odpoczynku tym, którzy już istnieją. Dlaczego więc mielibyśmy przyznać Ukrainie taką przewagę?” – podsumował.

Ukraina wzmacnia obronę powietrzną

Ukraina posiada osiem systemów Patriot, z czego dwa obecnie nie funkcjonują. Dodatkowy system Patriot jest w drodze na Ukrainę z Izraela w ramach wcześniej ustalonego zobowiązania, donosił NYT 4 maja. Władze w Kijowie od dawna apelują do sojuszników o dostawy systemów i rakiet w celu wzmocnienia obrony powietrznej kraju, dlatego transfer następuje w krytycznym momencie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Jehor Czerniew, zastępca przewodniczącego komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu ukraińskiego parlamentu, powiedział w wywiadzie dla NYT, że Ukrainie brakuje rakiet dalekiego zasięgu, artylerii i balistycznych systemów obrony powietrznej, takich jak Patrioty.

„Europa próbuje zastąpić pomoc, którą utraciliśmy od Stanów Zjednoczonych, ale niestety nie mają możliwości, aby to zrobić” – powiedział Czerniew w wywiadzie dla NYT.

Do tego dochodzi fakt, że Ukrainie kończy się broń finansowana przez USA, a pomoc Bidena kończy się latem, a Trump zezwala tylko na ograniczoną sprzedaż prywatną.

Niedawno The New York Times zauważył, że ataki te nasiliły się w ostatnich tygodniach, pomimo trwających rozmów pokojowych pod przewodnictwem USA. Obrona powietrzna Ukrainy, choć wzmocniona wcześniejszą pomocą Zachodu, ma problemy z nadążaniem za skalą i masowością rosyjskich ataków.

Umowa surowcowa i modernizacja F-16

Na początku maja poinformowano, że Departament Stanu USA złożył do Kongresu zawiadomienie dotyczące licencji na eksport broni na Ukrainę. Wartość kontraktu wynosiła 50 milionów dolarów. Była to pierwsza sprzedaż broni zatwierdzona przez administrację prezydenta Donalda Trumpa po jego powrocie do Białego Domu. Departament Stanu USA wydał również zgodę na sprzedaż Ukrainie części zamiennych i zestawów modernizacyjnych do samolotów F-16. Pakiet jest wart 310 milionów dolarów.