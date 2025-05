Trump zmienia zdanie do pomoc Ukrainie? Administracja Trumpa zatwierdziła eksport broni dla Kijowa

Broń dla Ukrainy z USA

Wszystko wskazuje na to, że nastąpił przełom jeśli chodzi o podejście administracji Trumpa do pomocy Ukrainie, bowiem to jak dowiedział się „Kyiv Post”, powołując się na źródła w kręgach dyplomatycznych, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zatwierdziła pierwszy eksport broni na Ukrainę o wartości 50 milionów dolarów poprzez bezpośrednią sprzedaż komercyjną. W środę (30 kwietnia) do Kongresu wysłano powiadomienie o udzieleniu zielonego światła eksportowi produktów obronnych na Ukrainę. W przeciwieństwie do Foreign Military Sales, które są publicznie ogłaszane i zarządzane przez rząd, DCS pozwala prywatnym amerykańskim firmom zbrojeniowym sprzedawać bezpośrednio zagranicznym rządom za zgodą Departamentu Stanu USA, które otrzymały licencję na eksport towarów i usług związanych z obronnością. Pakiet eksportowy obejmuje nie tylko artykuły obronne, ale także dane techniczne i usługi obronne.

W ramach ostatniego pakietu pomocy dla Ukrainy Kongres zatwierdził sprzedaż broni związanej z cyfrową symulacją walki (DCS) wartości miliarda dolarów. Poprzednia administracja USA zezwalała na częściowe wykorzystywanie tej pomocy do dostarczania najbardziej potrzebnej broni, takiej jak karabiny maszynowe.

Jak zauważa ukraiński portal: "W latach 2015–2023 USA zatwierdziły stałe transfery DCS na Ukrainę na kwotę ponad 1,6 mld USD. Transfery te zazwyczaj pozostają niezauważone". Decyzja ta na pewno jest istotna dla bezpieczeństwa Ukrainy i pokazuje, że po 100 dniach urzędowania amerykańska administracja zaczyna rozumieć, że Władymir Putin nie chce szybkiego zakończenia wojny.

Garda: Produkcja BWP Borsuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprzedaż ta jest również następstwem ogłoszenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraina planuje w najbliższych latach zakupić amerykańskie systemy obrony powietrznej i broń o wartości 30–50 miliardów dolarów jako formę długoterminowego zapewnienia bezpieczeństwa, o czym pisaliśmy niedawno.

Trump: Putin chciałby wziąć całą Ukrainę, ale tego nie zrobi, bo mnie szanuje

W wywiadzie dla ABC Donald Trump powiedział, że Władimir Putin chciałby zająć całą Ukrainę, ale myśli, że tego nie zrobi, bo go szanuje.

Trump stwierdził, że Putin może go "podpuszczać" i ponieważ nie chce zakończenia wojny z Ukrainą. Pytany o to Trump nie wykluczył, że rosyjski dyktator "może go trochę podpuszczać".

Zaraz jednak dodał, że jego zdaniem Putin chce zakończenia wojny. "Naprawdę tak myślę, że on tego chce" - powiedział prezydent USA dziennikarzowi Terry'emu Moranowi. "Myślę, że jego marzeniem było zajęcie całego kraju. Myślę, że ze względu na mnie, nie zrobi tego" - powiedział. "Sadzę jednak, że, powiedzmy, on mnie szanuje i uważam, że ze względu na mnie nie weźmie całej (Ukrainy), ale jego pierwszą decyzją, wyborem, byłoby wzięcie całej Ukrainy" - powiedział. Zapytany, czy ufa Putinowi, Trump stwierdził, że nie ufa wielu ludziom, w tym Moranowi, którego nazwał "nieuczciwym" dziennikarzem, który zadaje "fałszywe pytania".

Departament Stanu: czas na złożenie konkretnych propozycji zakończenia konfliktu w Ukrainie

29 kwietnia Departament Stanu USA wezwał obie strony konfliktu w Ukrainie do przedstawienia konkretnych propozycji pokojowych. W razie braku postępów Stany Zjednoczone grożą wycofaniem się z roli mediatora. Słowa te padły z ust rzeczniczki Departamentu Stanu, Tammy Bruce, która przekazała stanowisko sekretarza stanu Marca Rubia.

„Jesteśmy teraz w momencie, w którym obie strony muszą przedstawić konkretne propozycje dotyczące sposobu zakończenia tego konfliktu" - powiedziała Bruce podczas wtorkowego briefingu, cytując Rubia. „Jak postępować dalej - to decyzja, która należy teraz do prezydenta. Jeśli nie będzie postępu, wycofamy się z roli mediatorów w tym procesie”.

Rzeczniczka Departamentu Stanu odmówiła odpowiedzi na pytania o to, czy oświadczenie Rubia oznacza wycofanie się z amerykańskiej propozycji rozwiązania konfliktu, która zakładała m.in. uznanie aneksji Krymu przez USA i rezygnację Ukrainy z prób odbicia okupowanych terytoriów siłą. Propozycja ta spotkała się z krytyką strony ukraińskiej i europejskiej, które przedstawiły kontrpropozycję odraczającą dyskusję o terytorium do czasu zawarcia rozejmu i postulującą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, odrzucił możliwość oddania kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową i postulaty powrotu wywiezionych ukraińskich dzieci. Prezydent USA, Donald Trump, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, wyraził obawy, że Władimir Putin może nie chcieć zakończenia wojny. Trump zagroził Rosji dodatkowymi sankcjami, ale Rubio stwierdził, że nie chce ich nakładać, bo zaprzepaściłoby to rozmowy pokojowe.

PM/PAP