Ukraina chce kupić systemy Patriot. Trump: "On zawsze chce kupować rakiety"

Rozmowa z Trumpem o Patriotach

„Ukraina jest gotowa kupić co najmniej 10 systemów. Omówiłem to minimum z prezydentem Donaldem Trumpem podczas naszej rozmowy telefonicznej. Powiedział mi, że Ameryka będzie nad tym pracować” – powiedział Zełenski na konferencji prasowej. Dodał, że prowadzi "osobne rozmowy z krajami europejskimi, ponieważ jest to bardzo kosztowne”.

Wcześniej 10 kwietnia Zełenski w rozmowie z mediami mówił, że Ukraina jest gotowa zakupić od Stanów Zjednoczonych systemy obrony powietrznej i inne uzbrojenie o wartości od 30 do 50 miliardów dolarów, traktując te zakupy jako formę gwarancji bezpieczeństwa.

Zelensky zauważył również, że Ukraina nie wyczerpała jeszcze pakietu pomocy wojskowej zatwierdzonego przez poprzednią administrację Bidena. Ukraina złożyła już jednak wniosek do USA o dodatkowy pakiet broni, który zamierza zakupić.

„Przedstawiliśmy stronie amerykańskiej duży pakiet, który chcemy kupić. Kupić w takiej czy innej formie. To jest nasz format - jak za to zapłacimy” - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że Ukraina nie prosi o nowy pakiet wsparcia wojskowego od USA za darmo.

Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy, między marcem a kwietniem 2025 r. Rosja nasiliła działania powietrzne przeciwko Ukrainie, wystrzeliwując blisko 70 pocisków, ponad 2200 dronów typu Szahed i ponad 6000 kierowanych bomb lotniczych.

Poza propozycją bezpośredniego zakupu systemów Patriot Zełenski zasugerował w styczniu, produkcję tych systemów i pocisków na Ukrainie. Jednak wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę technologie i wrażliwość otaczającą system Patriot, jednak trzeba nadmienić, że licencjonowana produkcja niektórych komponentów systemu istnieje obecnie wśród kluczowych sojuszników USA. Ale ze względu na dzisiejszą sytuację jest mało prawdopodobne by Stany Zjednoczone w najbliższej przyszłości zgodziły się na produkcję tych systemów, albo komponentów na Ukrainie.

Apel do sojuszników

W piątek (11 kwietnia) Zełenski zwrócił się do sojuszników o dostarczenie 10 dodatkowych systemów Patriot w związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków powietrznych. „To 15 miliardów dolarów. Jesteśmy gotowi zapłacić. Znajdziemy pieniądze i zapłacimy za wszystko” – dodał „Naprawdę tego potrzebujemy” – apelował w przemówieniu wideo do Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. W ciągu ostatnich trzech lat Ukraina otrzymała kilka baterii Patriot od Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii i Rumunii.

Trump odrzuca propozycję

Trump pytany o propozycję Zełenskiego, by zakupić od USA rakiety Patriot z przekąsem stwierdził, że "on zawsze chce kupować rakiety". Jednocześnie fałszywie obwiniając Kijów o wszczęcie wojny z Rosją.

"On jest przeciwko... Słuchaj, jeśli zaczynasz wojnę, musisz wiedzieć, że możesz ją wygrać, prawda? Nie zaczyna się wojny przeciwko komuś 20 razy większemu od ciebie i potem liczy na to, że ludzie dadzą ci trochę rakiet" - powiedział Trump.

Nawet jeśli uda się w jakiś sposób przekonać Trumpa do zmiany decyzji i np. dokonać zakupu przez państwa europejskie to miną lata, zanim systemy dotrą na Ukrainę, biorąc pod uwagę ograniczone, ale rosnące moce produkcyjne i zaległości w istniejących zamówieniach krajowych i zagranicznych. Klienci europejscy lub inni, w tym USA, mogliby przenieść część swoich zamówień na Ukrainę, ale do tego trzeba chęci i woli politycznej zarówno krajów europejskich jak i USA.

Kolejne Patrioty od sojuszników dla Ukrainy

15 kwietnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że ​​większość z siedmiu systemów obrony powietrznej Patriot obiecanych Ukrainie przez państwa członkowskie NATO w lipcu 2024 r., została już dostarczona lub wkrótce dotrze. Rutte zwrócił także uwagę na nowe ogłoszenia z ubiegłego tygodnia z kilku krajów dotyczące dodatkowych dostaw systemów obrony powietrznej.

„Ukraina potrzebuje więcej systemów obrony powietrznej” – dodał urzędnik. „Każda bateria ratuje życie. I zobaczyliśmy, jak ważne to jest po niedawnej tragedii w Sumach, gdzie ponad 30 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym”.

Dodał, że sojusz aktywnie koordynuje pomoc dla Ukrainy z państwami członkowskimi i partnerami — w tym Szwajcarią, Bośnią, Argentyną i Gruzją. Rutte podkreślił, że nie zamierza publicznie krytykować sojuszników za tempo ich wsparcia.

„Zbyt szczere oświadczenia mogą zostać odebrane jako oskarżycielskie wobec krajów, które działają wolniej” – wyjaśnił. „Jeśli jest to konieczne, wyrażam swoje obawy podczas prywatnych, wyważonych rozmów, a nie publicznie”.

Trump nie przyznał Ukrainie żadnych nowych pakietów pomocowych, a nawet na krótko wstrzymał pomoc wojskową zatwierdzoną przez administrację Bidena, aby wywrzeć presję na Kijów, by zaakceptował umowę dotyczącą wydobycia minerałów.

Systemy Patriot na Ukrainie

Systemy Patriot pozostają najskuteczniejszą bronią Ukrainy do przeciwdziałania precyzyjnym i szybkim atakom rakietowym Rosji, w tym hipersonicznym pociskom Iskander-M i Kinżał. Ukraina obecnie obsługuje sześć baterii Patriot. Szacuje się, że by zapewnić Ukrainie ochronę do pełnego pokrycia terytorialnego, to potrzeba co najmniej 25 systemów. A minimalna liczba to 10.

W zeszłym roku NATO ogłosiło plan zakupu 1000 pocisków Patriot i przeniesienia produkcji do Europy, co było spowodowane wojną i rosnącym zaniepokojeniem rosyjską agresją.

System obrony powietrznej Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) to zaawansowany, mobilny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon (obecnie część RTX Corporation). Używany przez wiele krajów, w tym USA, Polskę i Koreę Południową, służy do zwalczania samolotów, dronów, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Patriot jest kluczowym elementem zintegrowanej obrony powietrznej w ramach NATO.

Jego sercem jest wielofunkcyjny radar z układem fazowanym, który nieprzerwanie skanuje przestrzeń powietrzną, wykrywając i śledząc dziesiątki celów jednocześnie, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Radar ten, o imponującym zasięgu, umożliwia precyzyjne naprowadzanie pocisków, co zapewnia wysoką skuteczność w dynamicznych scenariuszach bojowych.

Patriot wykorzystuje różne typy pocisków przechwytujących, dostosowane do specyfiki celów. Starsze wersje były skuteczne głównie przeciwko samolotom, ale nowsze, jak pociski PAC-3, zostały zaprojektowane z myślą o neutralizacji rakiet balistycznych. Najnowsze warianty, takie jak PAC-3 MSE, oferują lepszą manewrowość i większy zasięg, co pozwala na zwalczanie bardziej zaawansowanych zagrożeń. Pociski są wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni, które można szybko rozmieścić i skonfigurować, a każda z nich obsługuje kilka pocisków, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na ataki z różnych kierunków.

Centralnym elementem systemu jest stanowisko dowodzenia, które integruje dane z radaru, zarządza identyfikacją celów i koordynuje odpalanie pocisków. To zaawansowane centrum umożliwia współpracę z innymi systemami obrony, takimi jak THAAD czy Aegis, tworząc zintegrowaną sieć obrony powietrznej. Cały system jest wysoce mobilny, transportowany na ciężarówkach, co pozwala na szybkie przemieszczanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb operacyjnych.