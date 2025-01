Tajemniczy lot z Izraela do Rzeszowa. Przyleciały nim pociski Patriot dla Ukrainy?

Spis treści

Jako pierwszy informację ten temat podał Izraelski serwis Axios. Jeśli się to potwierdzi, to zostałaby wyjaśniona zagadka transportowca C-17A Globemaster, który został zauważony za pośrednictwem serwisu FlightRadar. Amerykańska maszyna wystartowała z lotniska Ramstein w Niemczech i skierowała się do izraelskiej bazy wojskowej Hatzerim, skąd udała się w kierunku Rzeszowa.

Wycofane w Izraelu. Potrzebne na Ukrainie

Start amerykańskiego samolotu poprzedziło spotkania wiceministra spraw zagranicznych Izraela Sharren Haskel z ambasadorem Ukrainy w Izraelu Jewgenem Kornijczukiem. Tematem było najprawdopodobniej właśnie pociski przeciwlotnicze. Tego typu uzbrojenia niezwykle potrzebuję Ukraina, o którym wielokrotnie mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, mówiąc, że obecnie najpilniejszą potrzebą są systemy obrony powietrznej.

Przedmiotem pomocy wojskowej ze strony Izrael, przekazanej za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, ma być 90 pocisków do systemów Patriot, najprawdopodobniej w wersji PAC-2. Izrael podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania amerykańskich zestawów przeciwlotniczych w czerwcu zeszłego roku na rzecz zastąpienia ich krajowymi systemami David Sling oraz Arrow.

Patrioty zostały wprowadzone do służby w Siłach Obrony Izraela (IDF) ponad trzydzieści lat temu. Początkowo miały one służyć jako odpowiedź na zagrożenia ze strony Iraku, podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Izrael używał zmodernizowanych wariantów systemu Patriot, dostosowanych do pocisków PAC-2 oraz PAC-3. Po wycofaniu ze służby, zarówno wyrzutnie jak i pociski mogły zostać przekazane Ukrainie.

Długie rozmowy, nagły przełom

Jak podaje portal Axios, powołując się na źródła rządowe, od razu po ogłoszeniu decyzji Tel Awiwu o wycofaniu systemu Patriot z eksploatacji Kijów wystąpiła z propozycją, aby zostały one przekazane przez Izrael do dyspozycji USA i trafiły na Ukrainę. Takim działaniom miał się sprzeciwiać przez wiele miesięcy Benjamin Netanjachu argumentując, że w odpowiedzi Rosja może dostarczyć zaawansowane uzbrojenie Iranowi. Dopiero pod koniec ubiegłego roku udało się uzyskać porozumienie w tej kwestii. Takiej wersji zaprzecza rzecznik premiera Izraela. Komentarza w tej sprawie miał odmówić zarówno Pentagon jak i dowództwo sił USA w Europie.

Zmiana stanowiska izraelskiego rządu w kwestii dostarczania broni Ukrainie zbiega się z obaleniem rządów Baszara Al-Asada, który utrzymywał bliskie relacje z Rosją. Sama Moskwa posiadała rozbudowane wpływy i znaczne siły wojskowe w Syrii, obejmujące między innymi systemy obrony powietrznej czy lotnictwo. Wstrzemięźliwość Izraela w stosunku do Ukrainy była prawdopodobnie związana z relacjami z Rosją.

Rosjanie niejednokrotnie pozwalali przelatywać Izraelskiemu lotnictwu nad swoimi systemy obrony powietrznej w celu bombardowania pozycji irańskich bojowników oraz wojsk syryjskich. Jednak po obaleniu Baszara Al-Asada, oraz wycofania się wojsk rosyjskich Izrael mógł chętniej zmienić decyzję, w sprawię pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Nie broń Hamasu, ale amerykańskie rakiety

Informację zarówno w Izraelskich mediach jak zagranicznych jak The Kyviv Independent, New York Post czy CNN są zbieżne. Najczęściej pojawiające się informację mówią o 90 rakietach do zestawów Patriot. Pierwotnie mówiło się, że amerykański samolot zabrał na pokład broń odebraną Hamasowi, jednak w świetle pojawiających się informacji ten wariant wydaję się coraz mniej prawdopodobny. Żadne uzbrojenie zdobyte w Strefie Gazy nie miałoby takiego znaczenia dla Ukrainy jak pociski przeciwlotnicze.

Tymczasem transport odbył się ekspresowym "mostem powietrznym". Rakiety, które magazynowane są w kontrolowany sposób i mają swoją "datę ważności", mogły być dostarczone amerykańskim ciężkim samolotem transportowym C-17A Globemaster bezpośrednio do hubu logistycznego w Rzeszowie, skąd szybko trafią na Ukrainę. Jeśli chodzi o stacje radiolokacyjne, wyrzutnie i inne elementy systemu Patriot, to najpierw muszą one trafić do USA, gdzie przejdą niezbędne remonty i przeglądy. Ale najprawdopodobniej również trafią na Ukrainę. Dostawa tego sprzętu stanowi największą donację ze strony Izraela od początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę trzy lata temu.

Samo przekazanie poprzez USA 90 rakiet do systemów obrony powietrznej, mimo że cenne to jest kroplą w morzu potrzeb Kijowa. Jednak najistotniejszym faktem jest, że po tym ruchu Izrael może być bardziej skory do przekazania własnych systemów rodzimej produkcji. Jest z czego wybierać, ponieważ Tel-Aviv jest jednym z liderów w branży zbrojeniowej na świecie.

Szczególnie tyczy się to bezzałogowców, systemów obrony powietrznej czy zestawów przeciwpancernych z ich flagowym PPK Spike. Ukraina swego czasu prosiła Izrael o przekazanie słynnej Żelaznej Kopuły, jednak Tel-Aviv wówczas odmówił.