Indie pod lupą USA. Eksport materiałów wybuchowych do Rosji mimo gróźb sankcji

Indyjska firma Ideal Detonators Private Limited wysłała w grudniu do Rosji substancję służącą do produkcji wojskowych ładunków wybuchowych HMX o wartości 1,4 miliona dolarów, który ma zastosowania militarne - przekazała agencja Reuters. Zrobiła to mimo gróźb USA o nałożeniu sankcji na podmioty wspierające rosyjski wysiłek wojenny na Ukrainie. Jedną z rosyjskich firm, która otrzymała ten związek, jest producent materiałów wybuchowych Promsintez, który, według ukraińskich służb, ma powiązania z rosyjskim wojskiem. Sprzedaż HMX rosyjskim firmom nie była wcześniej zgłaszana. Stany Zjednoczone uznały HMX za „kluczowy dla rosyjskiego wysiłku wojennego” i ostrzegły instytucje finansowe przed ułatwianiem sprzedaży tego związku Moskwie.

i Autor: AP Photo