Szef MON podpisał umowę z USA. Miliardy dolarów na modernizację armii

W piątek, 25 lipca wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę o udzielenie Polsce przez Stany Zjednoczone Ameryki gwarancji kredytowej w ramach programu Foreign Military Financing. Jej wartość to 4 mld dolarów. Środki zostaną przeznaczone na modernizację polskich Sił Zbrojnych.

„To wielki moment dla Polski, potwierdzenie najsilniejszego w historii sojuszu polsko-amerykańskiego, przyjaźni polsko-amerykańskiej, naszych relacji transatlantyckich. Polski jako najlepszego przyjaciela Stanów Zjednoczonych. To przyjaciołom się ufa, to przyjaciołom się pomaga, to przyjaciołom daje się gwarancję. Po raz kolejny otrzymujemy gwarancję od rządu Stanów Zjednoczonych, potwierdzoną decyzją Kongresu USA. Jesteśmy z tego bardzo dumni, jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy gotowi spożytkować te pieniądze najlepiej jak potrafimy: dla transformacji i modernizacji polskiej armii, dla budowy najsilniejszych zdolności obronnych w Europie” – powiedział w trakcie wydarzenia szef MON.