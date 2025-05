Jest zgoda na sprzedaż wsparcia technicznego dla ukraińskich F-16

W komunikacie DSCA podano: „Rząd Ukrainy wnioskuje o zakup sprzętu i usług na potrzeby wsparcia samolotów F-16. Następujące pozycje nieobjęte MDE zostaną uwzględnione:

• modyfikacje i ulepszenia samolotów;

• szkolenie personelu związanego z obsługą, konserwacją i wsparciem konserwacyjnym;

• części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria oraz wsparcie napraw i zwrotów; sprzęt do obsługi naziemnej;

• dostarczanie i wsparcie oprogramowania tajnego i jawnego;

• publikacje tajne i jawne oraz dokumentacja techniczna; badania i ankiety;

• usługi wsparcia inżynieryjnego, technicznego i logistycznego rządu USA i wykonawców oraz

• inne powiązane elementy wsparcia logistycznego i programowego. Szacunkowy całkowity koszt wynosi 310,5 mln USD.

Ta proponowana sprzedaż wesprze cele polityki zagranicznej i cele bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa kraju partnerskiego, który jest siłą napędową stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie.

Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Ukrainy do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zapewnienie skutecznego przeszkolenia pilotów i zwiększenie jej interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi poprzez kompleksowe szkolenie z Siłami Powietrznymi USA. Ta proponowana sprzedaż jest zgodna z międzynarodowymi wkładami koalicji w ustanowienie ukraińskiego programu F-16 i ogólną modernizację ukraińskich sił powietrznych. Ukraina nie będzie miała trudności z wchłonięciem tych artykułów i usług do swoich sił zbrojnych. Proponowana sprzedaż tego sprzętu i wsparcia nie zmieni podstawowej równowagi wojskowej w regionie…”.

While confirming the details of this, I found further pictures posted online by a local transportation company showing a third wrapped F-16 at Davis-Monthan and being loaded into the Antonov An-124. pic.twitter.com/xKCTAPxX03— Keystone Intel (@KSOSINT) April 29, 2025

To pierwsza taka umowa dotycząca dostarczania wsparcia technicznego dla myśliwców F-16 latających w barwach Sił Powietrznych Ukrainy. Dotychczas wsparcia udzielały państwa, z zasobów których pochodziły „efy”. Odbywało się to za przyzwoleniem USA.

Zgoda na sprzedaż części zamiennych, usług itp., niezbędnych dla funkcjonowania ukraińskich F-16, to pierwsza tego rodzaju aktywność USA za prezydentury Donalda Trumpa. Wydawane w tym roku zgody przez Departament Stanu i akceptowane przez Kongres dotyczyły pomocy sprzętowej, o której zdecydowano jeszcze za rządów Joe Bidena.

USA dotąd nie dostarczały samolotów F-16 Ukrainie. I nic nie wskazuje, by miało się to zmienić — choć na Ukrainę mają trafiać... nieoperacyjne myśliwce. „Są wyciągane ze złomowiska i wysyłane na Ukrainę, aby wesprzeć rosnącą flotę myśliwców przekazanych przez Europę, których kraj ten używa obecnie w walce z Rosją” – podał portal The War Zone. „Ten rozwój sytuacji został potwierdzony przez US Air Force dla TWZ po niedawnym pojawieniu się zdjęć pokazujących częściowo rozmontowane F-16 ładowane na ukraiński czarterowy samolot transportowy An-124 w Arizonie. Monitoring lotów wykazał transport lecący do Polski”.

Te samoloty są dawcami części, ale – co trzeba podkreślić – nie mają silników ani systemów radarowych. Nawet najlepsi na świecie mechanicy, fachowcy od F-16, nie są w stanie przywrócić do życia takich maszyn.

Ile Ukraina otrzymała sprawnych F-16 od europejskich państw członkowskich NATO — tego dokładnie nie wiadomo. Często deklaracje nie pokrywały się z realizacją. Można założyć, że na Ukrainę trafiło co najmniej 65 maszyn. Dla porównania: Polska ma 48 myśliwców F-16.

W optymistycznych szacunkach źródła mówią, że Ukraina otrzymała 70 sztuk. Nie wiadomo, ile z nich Ukraina straciła w boju. Kijów poinformował o dwóch takich przypadkach. Rosja twierdzi, że zestrzeleń było znacznie więcej. Nie wiadomo też, ile z ukraińskich F-16 nie może latać z powodu braku części...

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower. “International Cargo Transporter” with Ukrainian flags. Based out of Ukraine Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025