Informacje o rozmowach między Kawasaki Heavy Industries a europejską firmą MBDA, producentem pocisków Taurus, ujrzały światło dzienne dzięki dwóm anonimowym źródłom na które powołuje się Reuters, Memorandum w tej sprawie miało zostać podpisane na marginesie targów obronnych w Tokio w maju. Zarówno Kawasaki, jak i MBDA odmówiły komentarza w tej sprawie - jak zaznacza agencja.

Pociski Taurus, wystrzeliwane z powietrza, znalazły się w centrum uwagi publicznej w Niemczech po tym, jak kanclerz Friedrich Merz zasugerował możliwość ich wysłania na Ukrainę. Decyzja ta spotkała się z ostrą reakcją Moskwy, która uznałaby Berlin za bezpośrednio zaangażowany w konflikt.

Japonia odchodzi od pacyfizmu: Nowe zasady eksportu broni

Zaangażowanie japońskiego partnera w projekt Taurus dodatkowo komplikuje sytuację ze względu na obowiązujący w Tokio zakaz transferu broni do krajów będących w konflikcie. Jednakże, Japonia w ostatnich latach konsekwentnie wprowadza wyjątki od swoich zasad eksportu broni. Jest to część szerszego trendu odchodzenia od pacyfistycznej postawy, którą kraj przyjął po klęsce w II wojnie światowej. Celem tych zmian jest również wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego.

Przykłady zmian w polityce eksportowej Japonii obejmują:

Modyfikację przepisów w ubiegłym roku, aby umożliwić eksport myśliwca rozwijanego wspólnie z Wielką Brytanią i Włochami.

Zmianę zasad w 2023 roku, która pozwoliła na wysyłkę pocisków Patriot, produkowanych na licencji w Japonii, do Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zaznaczyć, że te zmiany wymagały zgody Tokio na jakikolwiek reeksport do krajów trzecich.

Japońska agencja ATLA, odpowiedzialna za nadzór nad przemysłem obronnym, podkreśliła, że „będzie dokładnie analizować każdy potencjalny transfer sprzętu lub technologii zgodnie ze swoimi zasadami”.

Garda: ILot – pocisk hipersoniczny

Lżejsze i wydajniejsze silniki: Klucz do przyszłości Taurusów

Rząd Niemiec planuje do końca roku uzyskać zgodę parlamentu na projekty obronne, w tym na modernizację pocisków Taurus. Według doniesień medialnych, niemieckie wojsko zamierza zakupić około 600 nowych pocisków, znanych jako Taurus NEO, z dostawami rozpoczynającymi się w 2029 roku. W sierpniu 2025 roku poinformowano, że podpisanie umowy na ich zakup planowane jest „w najbliższych miesiącach”. W styczniu 2025 roku MBDA Deutschland i szwedzki Saab otrzymały kontrakt na naprawę i modernizację pocisków manewrujących Taurus z arsenału niemieckich sił powietrznych. Naprawa i modernizacja powinny wydłużyć żywotność tych pocisków do 2045 roku. Obecnie pociski Taurus są również wykorzystywane przez Hiszpanię i Koreę Południową.

Nie jest jasne, czy współpraca z Kawasaki dotyczy nowego modelu pocisku. Jednakże, jedno ze źródeł podało, że japońska firma została wybrana ze względu na jej zdolności do budowy lżejszego i bardziej wydajnego silnika. Kawasaki obecnie testuje nowy, mały silnik turbowentylatorowy, który ma napędzać pocisk przeciwokrętowy dalekiego zasięgu, rozwijany dla japońskich sił zbrojnych. Amerykańska firma Williams International, dostawca silników dla obecnego modelu Taurus KEPD 350.

W sierpniu niemiecki koncern zbrojeniowy MBDA ogłosił gotowość do wznowienia produkcji pocisków manewrujących Taurus. Decyzja ta ma związek z rosnącym zapotrzebowaniem na broń dalekiego zasięgu - jak tłumaczy Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Niemcy.

Zarówno Japonia, jak i Niemcy w ostatnich latach dążą do dywersyfikacji swoich dostawców obronnych. Oba kraje są w dużej mierze zależne od Stanów Zjednoczonych, a współpraca taka jak ta z Kawasaki może pomóc w zwiększeniu ich niezależności w sektorze obronnym. Potencjalne partnerstwo w projekcie Taurus stanowi zatem ważny krok w kierunku redefiniowania polityki obronnej obu państw.

Pocisk Taurus co to jest?

Taurus KEPD 350K, to lotniczy pocisk manewrujący o napędzie rakietowym opracowanym przez konsorcjum AURUS Systems GmbH, w skład którego wchodziła niemiecka firma MBDA Deutschland GmbH (posiadająca 67% udziałów) oraz szwedzka SAAB Dynamics AB (mająca pozostałe 33%). Rakieta powstała z wykorzystaniem technologii pozwalających na obniżenie jej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Zasięg rażenia celów za pomocą Taurusa wynosi nawet 500 km, co jest wartością znacznie większą np. od francuskich SCALP-EG/Storm Shadow (250-400 km). Naprowadzanie odbywa się za pomocą bezwładnościowemu systemowi naprowadzającego, korygowanemu za pomocą danych z GPS. Zostały one zakupione przez Niemcy, Hiszpanię oraz Koreę Południową. Pocisk Taurus jest przeznaczony do niszczenia ważnych celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry, składy amunicji i paliwa, lotniska i mosty.

Pocisków starszej konstrukcji posiadane przez Niemcy mają zasięg ponad 500 km, i zostały zamówione dekadę temu. Pierwotnie pocisk manewrujący Taurus miał mieć żywotność 25 lat, ale modernizacja ma wydłużyć żywotność do 40–45 lat. Według informacji MDR wokoło połowie rakiet manewrujących wygasła certyfikacja. Oznacza to, że teoretycznie są gotowe do użycia, jednak w praktyce wymagałyby ponownej certyfikacji. Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland GmbH, przekazał w 2024 roku, że chociaż pocisk Taurus obecnie nie jest produkowany, to linia montażowa może zostać reaktywowana w krótkim czasie. „Potrzebujemy zamówienia, aby aktywować nasz łańcuch dostaw, a do produkcji tak złożonego pocisku jak Taurus przyczynia się kilkunastu dostawców. Dostawcy ci zaczynają dla nas pracować dopiero po otrzymaniu zamówienia” - powiedział Gottschild.

Pociski Taurus mogą być wykorzystywane przez samoloty Tornado czy Eurofighter Typhoon. Nie jest jednak jasne, z jakiej platformy Taurus Neo miałby zostać wystrzelony, ale zbliżające się wycofanie floty Tornado sprawia, że to Eurofighter będzie tą opcją, która będzie go mogła przenosić.