Niemcy planują rekordową modernizację Bundeswehry, przeznaczając na ten cel miliardy euro.

W centrum uwagi znajdują się myśliwce Eurofighter i pociski manewrujące Taurus.

Inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności obronnych kraju w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Jak podaje Reuters oraz Handelsblatt niemiecki rząd planuje przedłożyć parlamentowi do zatwierdzenia 81 projektów obronnych, o wartości 25 milionów euro (około 29 milionów dolarów), wymagających zgody parlamentarnej komisji budżetowej. W ubiegłym roku Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) ustanowił rekord, realizując 97 projektów zamówień publicznych, każdy o wartości ponad 25 milionów euro.

Wracając jednak do bieżącego roku, wśród kluczowych inicjatyw znajduje się zakup myśliwców Eurofighter w ramach tzw. 5 transzy, które, jak zapowiedział w zeszłym roku już były kanclerz Olaf Scholz, mają obejmować 20 samolotów produkowanych przez Airbusa. Produkcja 5. transzy zabezpieczy niemiecką linię montażową Airbusa w niedalekiej przyszłości, a także będzie stanowić pomost do przyszłych inicjatyw europejskich, takich jak Eurofighter ECR i program Next Generation Weapon System/FCAS po roku 2030.

Na początku września media donosiły, że Niemcy zatwierdziły zakup 90 wyrzutni rakiet Rafael Litening 5 dla swojej floty samolotów Eurofighter Typhoon. Celem zakupu jest zwiększenie możliwości precyzyjnych uderzeń i rozpoznania sił zbrojnych. Litening 5 to platforma powietrze-ziemia i powietrze-powietrze piątej generacji wyposażona w zestaw czujników podczerwieni fal średnich i krótkich, obrazowanie kolorowe o wysokiej rozdzielczości oraz dwufalowe oznaczenie laserowe. Jego funkcje obejmują wykrywanie ruchomych celów, śledzenie wielu celów, automatyczne rozpoznawanie celów, identyfikację celów o dużym zasięgu, wykrywanie zagrożeń o niskim przekroju radarowym, namierzanie rakiet i wykrywanie bezzałogowych systemów powietrznych.

Drugim istotnym elementem jest modernizacja systemu pocisków manewrujących Taurus, w tym stworzenie linii produkcyjnej dla nowej generacji Taurus NEO. Na początku sierpnia niemiecki portal Hartpunkt, powołując się na własne źródła, poinformował, że Niemcy przygotowują się do zakupu dodatkowych pocisków manewrujących Taurus, a podpisanie umowy na ich zakup planowane jest w najbliższych miesiącach. W 2024 roku minister obrony Boris Pistorius zapowiedział rozwój zaawansowanej wersji tego pocisku oraz zakup 600 sztuk, co ma znacząco wzmocnić zdolności Bundeswehry do precyzyjnych uderzeń na odległe cele.

Pod koniec 2024 roku Biuro Zamówień Bundeswehry (BAAINBw) podpisało umowę z Taurus Systems GmbH, spółką joint venture MBDA Deutschland i Saab, na konserwację i modernizację tej broni. Modernizacja ma na celu nie tylko przedłużenie żywotności obecnych pocisków do 2045 roku, ale także wprowadzenie nowych technologii, takich jak ulepszone systemy naprowadzania i zwiększona precyzja.

Niemcy idzie na zakupy

Poza tym na liście znajdują się także transportery opancerzone Boxer, wielozadaniowe kołowe wozy bojowe Patria, drony Heron TP produkowane w Izraelu. Jednak, jak zauważa Reuters, w sierpniu 2025 roku Berlin wstrzymał eksport uzbrojenia do Izraela, które mogłoby zostać użyte w Strefie Gazy, co może wpłynąć na realizację niektórych kontraktów. Pociski rakietowe do systemów obrony powietrznej Patriot, śmigłowce bojowe, bojowe wozy piechoty oraz system uzbrojenia laserowego dla Marynarki Wojennej.

Na liście znajduje się również najnowocześniejszy system sztucznej inteligencji do zakrojonego na szeroką skalę nadzoru wschodniej flanki NATO. Tajny projekt o nazwie „Uranos” zakłada budowę cyfrowego centrum dowodzenia, w którym sztuczna inteligencja analizuje ogromne ilości danych zbieranych przez sieć dronów, radarów, kamer, satelitów, laserów i innych jednostek rozpoznawczych. Poza tym Niemcy przygotowują się do szerszego wykorzystania dronów i promują produkcję bezzałogowych jednostek rozpoznawczych i bojowych. Niemieckie start-upy, takie jak Stark Defence i Helsing mają zapewnić Bundeswerze najlepszy sprzęt.

Ponadto Niemcy planują zakup dodatkowych systemów obrony powietrznej IRIS-T SLM, kilkuset platform przeciwlotniczych SkyRanger.