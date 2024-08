Niemiecka brygada na Litwie będzie tańsza? Mimo tego rosną obawy co do budowy infrastruktury

Według informacji niemieckiej gazety Spiegel, która powołuje się na pismo Federalnego Ministerstwa Finansów, stałe stacjonowanie brygady Bundeswehry na Litwie będzie kosztować mniej, niż początkowo deklarowało Federalne Ministerstwo Obrony. Rząd federalny planuje obecnie wydać od 4 do 6 miliardów euro na zakup sprzętu wojskowego. W kwietniu wydatki na niezbędne uzbrojenie, takie jak czołgi i amunicja, szacowano na od 6 do 9 miliardów euro.

Jak podaje „Spiegel”, nowe dane pochodzą z raportu Federalnego Ministerstwa Finansów skierowanego do przewodniczącego komisji budżetowej Bundestagu Helge Brauna. Sekretarz stanu ds. finansów Florian Toncar wyjaśnia w nim obniżone szacunki kosztów, w szczególności stwierdzając, że niemiecka brygada na Litwie mogłaby się „składać zarówno z nowych, jak i istniejących jednostek wojskowych, które zostały już wyposażone w sprzęt”. Ponadto od kwietnia określono szczegółowe „wojskowe obszary odpowiedzialności” grupy bojowej.

Ponadto, jak wynika z publikacji gazety, od końca 2027 r., kiedy brygada powinna osiągnąć pełną zdolność operacyjną, roczne koszty operacyjne wyniosą miliard euro. Jednak nowe dane mają także charakter szacunkowy, co resort finansów wielokrotnie podkreślał w swoim piśmie. Niejasna jest np. wysokość kosztów „atrakcyjnych zachęt”, które mają zachęcić żołnierzy do przeniesienia się na Litwę i, w razie potrzeby, zabrania ze sobą rodzin. Przypomnijmy, że jak pisał w zeszłym roku Spiegel, występuje problem rekrutacyjny jeśli chodzi o brygadę, dlatego zaczęto stosować dla ochotników zachęty. Gazeta dotarła do wewnętrznych dokumentów ministerstwa, z których wynika, że możliwe są dodatki zagraniczne w wysokości od około 1500 do prawie 4000 euro miesięcznie, regularne wyjazdy do Niemiec, specjalne możliwości kariery i obniżenie wieku emerytalnego. Jak pisały niemieckie media, Pistorius chce wyjaśnić kwestię z dodatkami i ochotnikami do końca lata. Jeśli jednak nie będzie wystarczającej liczby ochotników, Bundeswehra może również zgłosić żołnierzy do rozmieszczenia na Litwie. Jest to scenariusz, którego ministerstwo jednak chciałoby uniknąć.

Jednak są także i powody do obaw, ponieważ jak donosi dalej „Spiegel”, w Ministerstwie Obrony Narodowej narastają obecnie obawy, że pierwotnego harmonogramu budowy litewskiej brygady nie uda się dotrzymać. Według magazynu minister obrony Boris Pistorius został kilka tygodni temu poinformowany, że Litwa nie czyni wystarczająco szybkich postępów w budowie niezbędnych koszar, poligonów i budynków do przechowywania czołgów i innych pojazdów wojskowych dla Niemców.

Pierwszy oddział niemieckiej brygady przybył na Litwę na początku kwietnia. Nieco ponad 20 żołnierzy osiedliło się w Wilnie i jest odpowiedzialnych za planowanie relokacji brygady na Litwę oraz koordynację wymagań dotyczących infrastruktury wojskowej. Jak mówił w czerwcu pułkownik André Hastenrath odpowiedzialny za rozmieszczenie na Litwie "Naszym głównym zadaniem w tej chwili jest przygotowanie się do rozpoczęcia rozmieszczania zespołu. Do października spodziewamy się kolejnych 120 żołnierzy". Oprócz przygotowań wojskowych, głównym wyzwaniem dla przyszłej niemieckiej brygady na Litwie jest integracja żołnierzy i ich rodzin. "Musimy wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby wojskowe, ale także cywilne, takie jak zakwaterowanie, miejsca w szkołach i opieka medyczna", wyjaśnia pułkownik Hastenrath. "Jak dotąd nie napotkaliśmy żadnych przeszkód nie do pokonania i otrzymaliśmy duże wsparcie w terenie" - zapewniał oficer.

Z dobrych informacji dla tworzącej się niemieckiej brygady na Litwie, jest taka, że na początku lipca, komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła finansowanie zakupu 105 czołgów Leopard 2A8, które będą przeznaczone dla niemieckiej brygady na Litwie. Wartość kontraktu wyniesie ok. 2,9 mld EUR. Zostanie on sfinansowany ze specjalnego funduszu Bundeswehry wartego 100 miliardów euro jak również z budżetu resortu obrony.

Brygada będzie się składała z pięciu batalionów, w tym czołgów i artylerii. W sumie Niemcy zamierzają rozmieścić na Litwie 4,8 tys. żołnierzy i około 200 osób cywilnych, w tym rodziny żołnierzy - ze względu na długi okres rotacji. Brygada bojowa będzie opierać się m.in. na dwóch jednostkach wojskowych, których dotychczasowe bazy znajdowały się w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Batalion czołgów ma zostać przeniesiony na Litwę z Augustdorfu koło Bielefeldu. Zgodnie z planami Oberviechtach w okręgu Schwandorf wniesie do jednostki jednostkę grenadierów pancernych. Brygada wojskowa zostanie zreorganizowana na Litwie pod nazwą Panzerbrigade 45.