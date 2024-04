Ile będzie kosztować niemiecka brygada na Litwie? Niemcy podają koszty, to ogromna suma

Na początku kwietnia w Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że na Litwę dotarło pierwszych 20 żołnierzy brygady Bundeswehry, którzy zostaną rozmieszczeni na Litwie i docelowo mają liczyć około 5 tys. osób w 2027 roku. Zadaniem pierwszych żołnierzy jest przygotować wszystko do stałego stacjonowania brygady na Litwie. Kolejni żołnierze mają przybyć jesienią. Wtedy ma przybyć tzw. zespół wdrożeniowy, czyli około 150 ekspertów z doświadczeniem we wdrożeniach za granicą.

Jak wiemy z doniesień medialnych z Niemiec, niemiecka brygada powstaje w pewnych „bólach”, co prawda udało się ruszyć pewne kwestie i dalsze kroki są podejmowane, jednak w niemieckiej prasie jest raczej pesymizm co do tego czy brygadę uda się skompletować, nie mówiąc o tym, że jest to ogromne przedsięwzięcie zarówno logistyczne jak i finansowe.

No i właśnie jeśli chodzi o te finanse, niemieckie ministerstwo obrony postanowiło się podzielić, jakie będą koszty stacjonowania niemieckiej brygady na Litwie. I jak się okazuje, nie będzie to tanie. Komisja Obrony Bundestagu oszacowała, że koszt ogólny stacjonowania niemieckiej brygady to 11 miliardów euro jak przekazał "Der Spiegel".

Według szczegółowych danych, możemy się dowiedzieć, że:

1 miliard euro jest przeznaczony na roczne koszty operacyjne

4 miliardy euro na zakup dużego sprzętu, takiego jak czołgi

6 miliardów euro na dalsze inwestycje - na przykład w budowę infrastruktury lub zakup mundurów.

Suma ta nie obejmuje kosztów dodatków zagranicznych, które mają przyciągnąć około 4800 żołnierzy i około 200 cywilów do służby na Litwie przez kilka lat. Przypomnijmy, że jak pisał w zeszłym roku Der Spiegel, występuje problem rekrutacyjny jeśli chodzi o brygadę, dlatego zaczęto stosować dla ochotników zachęty. Gazeta dotarła do wewnętrznych dokumentów ministerstwa, z których wynika, że możliwe są dodatki zagraniczne w wysokości od około 1500 do prawie 4000 euro miesięcznie, regularne wyjazdy do Niemiec, specjalne możliwości kariery i obniżenie wieku emerytalnego.

BROŃ ATOMOWA w Polsce? "NATO się nie zgodzi!" - analityk S&F Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak pisały niemieckie media, Pistorius chce wyjaśnić kwestię z dodatkami i ochotnikami do lata. Jeśli jednak nie będzie wystarczającej liczby ochotników, Bundeswehra może również zgłosić żołnierzy do rozmieszczenia na Litwie. Jest to scenariusz, którego ministerstwo jednak chciałoby uniknąć.

Wracając jednak to kosztów, według niemieckiej gazety Der Spigel, przedstawiciel ministerstwa obrony w komisji przyznał, że jeszcze wiele kwestii finansowych z rządem litewskim nie zostało wyjaśnionych. Obejmują one m.in. koszty opieki dziennej i szkolnej dla dzieci stacjonujących tam żołnierzy oraz finansowanie budowy zakwaterowania i obszarów szkoleniowych dla żołnierzy. Ministerstwo Obrony Niemiec zapowiadało już wcześniej, że Litwini za to zapłacą. Niemieccy politycy w Bundestagu oczekują, że ostateczne koszty dla Niemiec wyniosą od pięciu do siedmiu miliardów euro. Ponadto około 50 procent sprzętu i materiałów jest już dostępnych i zakupionych.

Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej, aby na wschodniej flance NATO na Litwie zbudować gotową do walki niemiecką brygadę, potrzebne są inwestycje zbrojeniowe o wartości od 6 do 9 miliardów euro. „Duża część pieniędzy jest inwestowana w nowe systemy uzbrojenia. „Na przykład w ciężarówki, broń ręczną lub okulary wzmacniające obraz” – powiedział w środę 24 kwietnia Niemieckiej Agencji Prasowej rzecznik Ministerstwa Obrony.

Johann Wadephul, zastępca przewodniczącego opozycyjnej grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu, powiedział na przykład, że biorąc pod uwagę znaczną kwotę przeznaczoną na samą brygadę, nie jest dla niego jasne, w jaki sposób rząd zamierza ustanowić zrównoważony budżet obronny.

Jak przypuszcza niemiecki portal Neue Zürcher Zeitung powodem, dla którego Ministerstwo Obrony Niemiec ujawnia teraz koszt niemieckiej brygady bojowej na Litwie, są prawdopodobnie trwające negocjacje budżetowe w niemieckiej koalicji rządowej. Kanclerz Scholz i jego gabinet muszą po raz ostatni w tej kadencji opracować budżet, o czym musi jeszcze zdecydować obecny parlament. Wybory federalne odbędą się w przyszłym roku. Jak zwraca gazeta uwagę: „zwykła walka o pieniądze już dawno się zaczęła”. Podczas gdy minister finansów Lindner z Partii Liberalnej nadal niechętnie poluzowuje hamulec zadłużenia, Zieloni i Socjaldemokraci wzywają do zwiększenia zadłużenia.

Jak zwracają uwagę niemieckie media, ale także jak ostatnio pisaliśmy w Portalu Obronnym, że kwestia budżetowa jeśli chodzi o wydatki obronne, jest dość delikatne. Ze specjalnego funduszu Bundeswehry wartego 100 miliardów euro już niewiele zostało i pieniędzy starczy do 2027 roku i dopiero teraz się dyskutuje co zrobić potem. Zamiast szacowanych wcześniej 52 miliardów euro, aby móc kontynuować drogę dofinansowania Bundeswehry, ministerstwo potrzebuje co najmniej 58,5 miliarda euro. Również w zeszłym roku minister Pistorius próbował pozyskać więcej pieniędzy. Zażądał wtedy 10 miliardów – dostał tylko 2 miliardy euro.

Problem jeśli chodzi o pieniądze w Niemczech, jest bardzo poważny, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2023 roku, ministerstwu obrony prawdopodobnie będzie w tym roku jeszcze trudniej zdobyć więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Ponieważ sąd uznał za niedopuszczalny zamiar rządu federalnego przeniesienia niewykorzystanych uprawnień kredytowych w wysokości 60 miliardów euro z funduszu pandemicznego w czasie pandemii COVID-19 do funduszu klimatycznego i transformacyjnego. Oznacza to, że zakres celów polityki społecznej i klimatycznej koalicji rządowej znacznie się zmniejszył. Wyższe wydatki na obronność oznaczałyby teraz, że Socjaldemokraci z SPD i Zieloni musieliby dokonać dalszych cięć w polityce społecznej i klimatycznej. Było to coś, czego nie udało się zrobić już w zeszłym roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie podjął jeszcze decyzji.

Zgodnie z zawartym w grudniu ubiegłego roku porozumieniem, wypracowanym przez wspólną grupę roboczą resortów obrony obu krajów, rozmieszczenie brygady ma się rozpocząć w tym roku, a zakończy się w 2027 roku.

Brygada będzie się składała z pięciu batalionów, w tym czołgów i artylerii. W sumie Niemcy zamierzają rozmieścić na Litwie 4,8 tys. żołnierzy i około 200 osób cywilnych, w tym rodziny żołnierzy - ze względu na długi okres rotacji. Brygada bojowa będzie opierać się m.in. na dwóch jednostkach wojskowych, których dotychczasowe bazy znajdowały się w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Batalion czołgów ma zostać przeniesiony na Litwę z Augustdorfu koło Bielefeldu. Zgodnie z planami Oberviechtach w okręgu Schwandorf wniesie do jednostki jednostkę grenadierów pancernych. Brygada wojskowa zostanie zreorganizowana na Litwie pod nazwą Panzerbrigade 45.