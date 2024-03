Jak można było się spodziewać obietnice Rosji, że dostarczy w terminie systemy obrony powietrznej S-400 do Indii, okazały się być pustymi obietnicami. Jeszcze w lutym prezes rosyjskiej firmy Rosoboronexport Aleksander Micheew, dementował chodzące pogłoski o rzekomym przerwaniu dostaw systemów obrony powietrznej S-400 do Indii. Według niego, kontrakt był realizowany w uzgodnionych przez strony terminach - mówił w rozmowie z RIA Novosti.

Teraz wiemy, jak poinformował India Today, że Rosja prawdopodobnie dostarczy do Indii pozostałe dwa systemy S-400 do sierpnia 2026 roku. Rosja miała dostarczyć pięć systemów S-400 do początku 2024 roku, jednak dostawy uległy opóźnieniu ze względu na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską. To spowodowało skupienia się rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego na produkcji na potrzeby wojenne. Jak sugeruje Defence Express, przyczyną tak dużego opóźnienia może być także: ​​łańcuch produkcyjny S-400, który może być uzależniony nie tylko od zachodnich technologii, ale także od dostaw z Chin. I tak dla przykładu, oprogramowanie amerykańskiej firmy Extreme Networks było wykorzystywane w przeciwlotniczych rakietach 48N6 z rodziny S-400. A z Chin rosyjski koncern Almaz-Antey otrzymał komponenty do produkcji radaru 96L6E do systemu obrony powietrznej S-400.

Jak pisze dalej portal: „Inną możliwą przyczyną jest to, że Indie mogą próbować ukryć swój zamiar dalszego zakupu S-400 od Rosji, aby nie stracić przychylności politycznej z powodu interesów z Rosją (...) nie tylko ze względu na wojnę, ale także dlatego, że deklarowane specyfikacje rosyjskiej broni często nie znajdują potwierdzenia w praktyce” – napisał portal.

Do października 2023 roku do Indii wysłano trzy zestawy systemów obrony powietrznej S-400 Triumph. Obecnie posiadane systemy zostały rozmieszczone wzdłuż granic z Pakistanem i Chinami. Indie także pracują nad własnym przeciwlotniczym systemem podobnym do S-400 o nazwie „Kusha” ale jak na razie nic na jego temat nie wiadomo.

Indie zakupiły pięć pułków S-400 Triumf od Rosji w 2018 roku za kwotę 5,43 mld USA. W ostatnich latach New Delhi starało się zdywersyfikować import z Rosji lub zastąpić go sprzętem własnej produkcji. Indie w ostatnich latach dokonały zakupu francuskich samolotów Rafale, izraelskich dronów czy amerykańskich MQ-9B Sea Guardian. W czasie wizyty premiera Indii w USA w czerwcu ogłoszono umowę o wartości ponad miliarda dolarów na silniki odrzutowe General Electric F414 do indyjskich myśliwców.

W ostatnim czasie dużo się mówiło o tym, że Rosja powoli traci rynek indyjski jeśli chodzi sprzedaż uzbrojenia. Niedawno w Portalu Obronnym opisywaliśmy tę sprawę, decyzja władz w Delhi wynika z coraz mniejszych możliwości eksportowych strony rosyjskiej, a także z niechęci do pogarszania relacji z USA.

Rosyjski S-400 Triumf system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu, który wszedł do służby w 2007 roku. System ten służy do eliminowania samolotów i rakiet balistycznych. S-400 Triumf może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości 40-400 km i pułapie 20-60 km. System ten jest w posiadaniu armii chińskiej, indyjskiej oraz tureckiej.