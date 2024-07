Baczni obserwatorzy niemieckiej polityki bezpieczeństwa zdają sobie sprawę, jak w Niemczech powoli dzieją się zmiany związane z bezpieczeństwem. „Zeitenwende”, czyli zwrot, który miało odmienić Niemcy, dokonał się w kwestiach energetycznych, ale w kwestii armii i bezpieczeństwa te zmiany idą bardzo powoli. Kiedy niemiecki przemysł zbrojeniowy wyraża gotowość do zwiększenia mocy produkcyjnych, to ciągle napotyka problem w postaci niemieckich polityków, jedynie minister obrony Borius Pistorius zdaje sobie w rządzie sprawę z problemów, jakie posiada Bundeswehra, ale on sam batalia nie wygra.

Powoli jednak zaczyna być widoczne światełko w tunelu i typowy dla Niemiec brak pośpiechu i dokładne przeanalizowanie wszystkiego jest zastępowane jakimś pomysłami, by naprawić problem. Niedawno pisaliśmy o tym, że grupa polityków SPD, czyli partii rządzącej w Niemczech wystosowała apel o pilny zakup czołgów Leopard 2A8, było to o tyle dziwne, że do tej pory, to tylko minister Pistorius takie apele do kanclerza i ministra finansów stosował. SPD znana także jako „partia pokoju” unikała poruszania kwestii związanych z bezpieczeństwem i przemysłem zbrojeniowym. A teraz pojawiła się kolejna inicjatywa ze strony „partii pokoju”, a mianowicie jak napisał niemiecki portal Handelsblatt, SPD chce zapewnić przemysłowi obronnemu większe bezpieczeństwo planowania finansowego, przyspieszyć proces zamówień i, jeśli to konieczne, przejąć państwowe udziały w odpowiednich firmach z branży obronnej. Dlatego zdecydowano się na przedstawienie dziesięciopunktowego planu opracowanego przez grupę roboczą ds. gospodarki, który ma zostać przyjęty przez grupę parlamentarną SPD w Bundestagu w najbliższy 2 lipca.

Garda: Grupa WB Marcin Kubica Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co przedstawia dziesięciopunktowy plan?

Dokument wzywa w szczególności do:

wspólnego kierowania polityką przemysłową

krótko- i długoterminowego planowania obronnego

bezpieczeństwa planowania finansowego

odbiurokratyzowania i efektywnego kosztowo systemu zamówień publicznych

ścisłej regulacji eksportu obronnego, a także eksportu broni strzeleckiej i towarów podwójnego zastosowania

ukierunkowanej europejskiej współpracy zbrojeniowej

ochrony kluczowych technologii

wzmocnienia finansowania badań i innowacji, również w odniesieniu do zastosowań podwójnego zastosowania

inwestycje w strategiczne holdingi państwowe

atrakcyjne warunki zatrudnienia w przemyśle obronnym

Co dokładnie autorzy dziesięciopunktowego planu rozumieją przez "kierowanie polityką przemysłową", staje się jasne w dalszej części dokumentu: "[...] doradztwo w zakresie wymagań polityki bezpieczeństwa i obrony, wynikających z nich potrzeb i niezbędnych zdolności, a następnie podejmowanie odpowiednich zamówień i wreszcie decyzji eksportowych" - taka jest interpretacja terminu "kierowanie" w dziesięciopunktowym planie. Dokument wyjaśnia również, kto ma pełnić wspomnianą funkcję kierowniczą. Podczas gdy kontrolę strategiczną ma sprawować Federalny Urząd Kanclerski, SPD zamierza powierzyć kontrolę strategiczną i odpowiedzialność techniczną za eksport broni Federalnemu Ministerstwu Obrony.

Kanclerz Olaf Scholz zapewniał niedawno przemysł obronny o długoterminowym wsparciu w budowaniu zdolności produkcyjnych. "Dziś widzimy wyraźniej niż kiedykolwiek, jak ważne jest posiadanie europejskiego i niemieckiego przemysłu obronnego, który może stale produkować wszystkie główne typy broni i niezbędną amunicję”.

Jak powiedziała eksport SPD ds. obrony Johannes Arlt: „Nie chcemy być zależni od innych krajów, jeśli chodzi o obronność, ale musimy stać na własnych nogach, co jest również wymagane przez napiętą sytuację bezpieczeństwa na świecie". Dodając „ci, którzy chcą żyć w pokoju i bezpieczeństwie, muszą być w stanie niezawodnie bronić się w sytuacji zagrożenia”. "Dlatego jesteśmy zaangażowani w dobrze funkcjonujący przemysł obronny w Niemczech", kontynuował Arlt. Socjaldemokraci domagają się silnej roli państwa.

Jak mówiła dalej, zadaniem rządu federalnego i parlamentu jest "zagwarantowanie konkurencyjności i odporności krajowego przemysłu w interesie bezpieczeństwa narodowego i europejskiego". "To nie mechanizmy rynkowe powinny być zasadą przewodnią, ale interesy bezpieczeństwa, wartości i standardy".

Mimo wszystko jak zwraca uwagę niemiecki portal Handelsblatt, widać we planie, nadal pewną ostrożność np. w sformułowaniu dotyczącym eksportu broni lub badań nad tak zwanymi produktami podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. A przypomnijmy, w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego, SPD dość mocno akcentowała, że jest partią pokoju, co jak się wydaje, nie przyniosło satysfakcjonującego wyniku, ponieważ najwięcej głosów uzyskała CDU/CSU i potem AfD.

Firmy zbrojeniowe chcą zatrudniać więcej pracowników, bo następuje zapotrzebowanie

Wojna na Ukrainie sprawiła również, że zaczęto więcej produkować na potrzeby zarówno armii poszczególnych krajów jak i Ukrainy. Firmy ze względu na rozkręcanie produkcji potrzebują więc rąk do pracy.

Tagesschau napisał w czerwcu, że przemysł zbrojeniowy obecnie przeżywa rozkwit i potrzebuje ogromnej liczby personelu. W branży mówi się o największej fali zatrudnienia od zakończenia zimnej wojny. Jak pisał niedawno „Financial Times”, 20 dużych i średnich producentów broni planuje w tym roku zatrudnić dziesiątki tysięcy nowych pracowników. Dziesięć firm planowało zwiększyć zatrudnienie o prawie dziesięć procent. Łącznie oznaczałoby to 37 000 nowych miejsc pracy.

Według niemieckiego portalu poszukiwani są inżynierowie, programiści, eksperci od cyberbezpieczeństwa, mechanicy czy spawacze.

Europejski producent rakiet MBDA planuje największe procentowe zwiększenie zatrudnienia. Airbusa, BAE Systems i Leonardo chcą zwiększyć zatrudnienie o około 17 procent, do 17 600 pracowników. Największy niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall także planuje dalsze kilkunastoprocentowe zwiększenie zatrudnienia.