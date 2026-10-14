Indie pilnie modernizują około 1000 czołgów T-72, co wynika z erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie czołgu nowej generacji FRCV, przeznaczając na to niemal 8 miliardów USD.

Nowe Delhi wymaga głębokiego transferu technologii i minimum 60% udziału krajowego przemysłu (procedura DAP 2020), a Izrael (Elbit Systems) i Rosja (silniki) są już znaczącymi graczami na tym rynku.

Polska ma unikalną szansę na wejście w ten proces, oferując sprawdzone w boju rozwiązania optoelektroniczne (PCO, VIGO Photonics) oraz cyfrowe systemy łączności i zarządzania walką (Grupa WB Fonet).

Optymalnym modelem współpracy jest joint venture, gdzie Polska dostarcza know-how i kluczowe, wysokomarżowe komponenty z elastycznym transferem technologii, co pozwala na budowanie indyjskiego potencjału i monetyzację polskiego doświadczenia postsowieckiego.

Erozja rosyjskiego monopolu a dylemat modernizacyjny Delhi

Około 1000 czołgów T-72 podlegających natychmiastowym planom odświeżenia to skala wyzwania modernizacyjnego, które indyjskie siły zbrojne postawiły sobie na nadchodzące lata. Indie znajdują się w głębokiej stagnacji rozwoju lądowego komponentu swojej armii. Podczas gdy siły powietrzne rozwijają współpracę m.in. z Francją w ramach umów na myśliwce Rafale, to właśnie wojska pancerne zmagają się z bezprecedensowym chaosem modernizacyjnym.

Problem pancernej pięści spowodowany jest zapaścią dotychczasowego głównego dostawcy sprzętu. Federacja Rosyjska wraz z eskalacją konfliktu na Ukrainie i zachodnimi sankcjami utraciła możliwość dostarczania wystarczającej ilości sprzętu oraz rozwijania technologii wojskowych. Projekty rosyjskiego uzbrojenia najnowszej generacji zostały drastycznie opóźnione na rzecz bieżących wydatków wojennych. Dla zobrazowania skali: w latach 2010–2014 Nowe Delhi importowało z Rosji uzbrojenie na poziomie około 70% – wskaźnik ten dziesięć lat później spadł do 36%. Rosnąca pozycja Indii na arenie międzynarodowej wraz z kryzysem dotychczasowego partnera doprowadziły Delhi do decyzji o rozbudowie narodowego potencjału zbrojeniowego. Wzrost budżetu obronnego do poziomu 82 miliardów USD zakłada, że aż 75% wydatków zostanie ulokowanych w krajowym przemyśle, co ma zapewnić armii pełną autonomię zaopatrzeniową.

Indyjski program modernizacji pomostowej floty platform bojowych oraz wozów zabezpieczenia technicznego otrzymał budżet sięgający niemal 8 miliardów USD, tym samym rozpoczynając proces poszukiwania partnerów z odpowiednim zapleczem know-how. Twardym wymogiem formalnym pozostaje procedura DAP 2020 powiązana z doktryną Make in India. Mowa o minimum 60% udziału krajowego przemysłu przy zakupach i modernizacji sprzętu dla indyjskiej armii. W ten sposób indyjskie władze pragmatycznie wymuszają na partnerach ustępstwa i głęboki transfer technologii w zamian za dostęp do swojego rynku. Przyjęta doktryna stawia jednak jasny horyzont zysku dla podmiotu, który zdecyduje się na wejście we współpracę. Rynek indyjski stoi przed perspektywą skokowego rozwoju, wynikającego z napiętej sytuacji w regionie oraz braków sprzętowych. Ten, kto na czas zabezpieczy swój kawałek tortu, zyska nie tylko wymierny zysk i kapitał, ale również strategiczny prestiż.

Cienie przeszłości – lekcje z Malezji i błędy przy WZT-3

Dla polskiego przemysłu zbrojeniowego modernizacja platform posowieckich nie jest czymś nowym. Obok polskich Twardych, dobrym przykładem próby głębokiej ingerencji w tę architekturę był kontrakt z 2003 roku na dostawę 48 czołgów PT-91M „Pendekar” oraz 15 wozów wsparcia dla Sił Zbrojnych Malezji, opiewający na ok. 370 milionów dolarów. Przedsięwzięcie obnażyło twarde realia inżynieryjne: próba połączenia wschodniego kadłuba z zachodnimi podsystemami (m.in. francuskim systemem kierowania ogniem Savan-15 czy skomplikowanym układem napędowym łączącym polski silnik z zachodnią skrzynią biegów Renk) wywołała znaczące problemy integracyjne, a w toku prób odnotowano nawet incydenty o znamionach sabotażu. Mimo że kontrakt doprowadzono do końca, udowodnił on, że skokowa przebudowa całej archaicznej bazy niesie potężne ryzyko techniczne i logistyczne.

Z kolei na relacjach z Indiami polska zbrojeniówka sparzyła się w zupełnie inny sposób – na płaszczyźnie biurokratycznej i przemysłowej. W latach 1999–2012 państwowy Bumar realizował wielki kontrakt na dostawę łącznie 556 wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3. Współpraca ta zakończyła się głębokim kryzysem w bilateralnych relacjach, gdy indyjski audyt zakwestionował poziom polonizacji i faktyczny wkład indyjskiego przemysłu, zarzucając stronie polskiej dostarczanie gotowych zestawów do prostego montażu na miejscu.

Skutkowało to zablokowaniem dalszych zamówień i długotrwałą utratą zaufania. Błędy z przeszłości zdefiniowały jednak nową rzeczywistość: dzisiaj żaden zagraniczny partner nie wejdzie na rynek w Delhi bez realnego, głębokiego transferu technologii i partnerstwa przemysłowego. Szlak ten – oparty już na zdrowych zasadach rynkowych – z powodzeniem przetarła Grupa WB. Powołując indyjską spółkę zależną i wchodząc w ścisłą kooperację z lokalnymi podmiotami przy systemach bezzałogowych oraz łączności, udowodniła, że indyjskie reguły gry w ramach procedur DAP można spełnić bez szkodliwych uproszczeń, gwarantując korzyści obu stronom.

Realia indyjskiej konkurencji

Ograniczenie rosyjskiej dominacji nad indyjskim importem uzbrojenia nie oznacza bynajmniej wejścia polskiego przemysłu w stan rynkowej próżni. Delhi nie czeka bezczynnie na zagraniczne pakiety modernizacyjne, lecz skrupulatnie dywersyfikuje dostawców, dzieląc proces odświeżania floty T-72 na wąskie domeny technologiczne. Próba zaoferowania kompleksowej, głębokiej modernizacji platformy byłaby z polskiej perspektywy powtórzeniem strategicznego błędu. Przestrogą pozostaje czeski program T-72M4 CZ: zastosowanie zachodnio-izraelskiego pakietu firmy Nimda wywindowało koszt jednostkowy z akceptowalnych 3,7 mln USD do zaporowych 5,2 mln USD, zmuszając Pragę do cięcia zamówienia ze 140 do skromnych 35 wozów. Czołg pomostowy nie może kosztować połowy nowoczesnej platformy podstawowej.

Współczesna architektura modernizacyjna T-72 w Indiach to ring, na którym rozdano już pierwsze karty. Głównym punktem odniesienia dla Warszawy nie jest Moskwa, lecz Tel Awiw. Izraelski Elbit Systems z powodzeniem zrealizował to, co wciąż pozostaje wyzwaniem dla polskich podmiotów państwowych – twarde zakorzenienie w rygorach procedury DAP. Poprzez spółkę joint venture Alpha-Exec Defence & Aerospace Systems, Izraelczycy doprowadzili do wdrożenia w indyjskiej armii w lutym 2026 r. pierwszej partii 96 czołgów T-72 zintegrowanych z systemem kierowania ogniem TIFCS (Thermo Imaging Fire Control System). Elbit udowodnił już swoją elastyczność na rynkach trzecich – od bułgarskiego programu Mod. 2022 w zakładach Terem-Khan Krum, przez azerskiego T-72 Aslan, aż po gruziński T-72 SIM-1.

Rosja z kolei okopała się na poziomie segmentu napędowego. Podpisany w marcu 2025 r. kontrakt o wartości 248 mln USD na dostawę i licencjonowany montaż w zakładach HVF Avadi 1000 silników V-84MS dowodzi, że Rosoboronexport zachowuje zdolność obrony kluczowych podzespołów mechanicznych. W połączeniu z lekcją z Ukrainy – gdzie czeski Excalibur Army udowodnił pakietem T-72EA Avenger, że nasycenie wozu optoelektroniką Optics Trade i pancerzem reaktywnym można zamknąć w racjonalnej kwocie ok. 1 mln USD za sztukę – rysuje się precyzyjna przestrzeń manewru dla polskich spółek.

Polska nie ma zasobów ani pozycji, by rywalizować o kontrakt na rekonfigurację kadłubów czy dostawę napędów. Szansa PCO i Grupy WB tkwi w zaoferowaniu asymetrii: tam, gdzie podmioty izraelskie czy francuskie chronią kody źródłowe i własność intelektualną pod pozorem zastrzeżonych technologii, polska strona musi zaoferować bezprecedensową głębokość transferu technologii (ToT) oraz pełne prawa do integracji oprogramowania na poziomie lokalnym. Zderzenie battle-tested rozwiązań sensorowych z Ukrainy oraz cyfrowej architektury Fonet z wymogami DAP 2020 jest jedyną dźwignią zdolną przebić pozycję Elbitu w kolejnych transzach modernizacyjnych indyjskich sił lądowych.

Dlaczego modernizacja to jedyna droga pomostowa?

Dla Indii współpraca z partnerami zewnętrznymi to kluczowa szansa na przygotowanie swoich wojsk pancernych do roli siły pomostowej przed wdrożeniem programu Future Ready Combat Vehicle (FRCV) – ambitnego projektu budowy czołgu nowej generacji o szacowanym budżecie sięgającym miliardów dolarów. Zanim jednak pierwsze seryjne wozy FRCV wejdą do linii i osiągną pełną gotowość operacyjną, armia indyjska musi utrzymać masę pancerną opartą na flocie około 2400 czołgów T-72.

W dychotomii między pozyskaniem zupełnie nowych maszyn a modernizacją decydujący okazuje się rachunek ekonomiczny. Zakup od podstaw setek zachodnich czołgów nowej generacji – uwzględniając koszty budowy zaplecza logistycznego, pakietów szkoleniowych, symulatorów oraz nowej amunicji – to wydatek do nawet dwudziestu milionów dolarów za pojedynczy wóz z pakietem wdrożeniowym. Przy tak gigantycznej skali wojsk lądowych w Indiach pełna wymiana floty zamknęłaby się w kwotach całkowicie zaporowych dla budżetu państwa.

Z kolei selektywna modernizacja systemów kierowania ogniem i łączności – wzorem polskich doświadczeń z modyfikacją czołgów T-72 – to ułamek tej kwoty (polski program remontu z modyfikacją floty T-72, obejmujący do 318 wozów za 1,75 mld PLN, zamknął koszt jednostkowy w granicach 1,2–1,5 mln USD, z czego sam pakiet łączności cyfrowej i termowizji stanowił jedynie ułamek tej kwoty). Z perspektywy indyjskiego programu wycenianego na blisko 8 miliardów USD modernizacja pomostowa dotychczasowej bazy T-72 jest jedynym ruchem gwarantującym zachowanie masowości oraz optymalny zwrot z inwestycji (ROI), zanim krajowe fabryki opanują produkcję nowej platformy. Istniejących wozów nie można po prostu odstawić do lamusa – unowocześnienie ich architektury elektronicznej i optycznej pozwala nadać im drugie życie operacyjne.

Indyjscy planiści z uwagą analizują trwający konflikt na Ukrainie, gdzie starcia pancerne oraz nasycenie pola walki bezzałogowcami i artylerią precyzyjną zweryfikowały wartość starszych platform. Doświadczenia bojowe wozów PT-91 „Twardy” oraz polskich modyfikacji T-72 potwierdziły, że kluczem do przetrwania na współczesnym teatrze działań nie jest sama masa stali, lecz skokowy wzrost świadomości sytuacyjnej załogi: widzenie w paśmie termowizyjnym w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych oraz odporna na zakłócenia łączność cyfrowa. Polskie rozwiązania optoelektroniczne przeszły w ten sposób najtrudniejszy test w warunkach realnej wojny pełnoskalowej. Co istotne, intensywne prace serwisowe i remontowe realizowane obecnie na rzecz walczących pojazdów dały polskim inżynierom unikalną, bieżącą wiedzę na temat słabych punktów poradzieckich wozów poddawanych nowoczesnym uderzeniom.

Ostatni dzwonek dla Polski

Dlaczego akurat Polska? Warszawa posiada unikalną niszę w postaci poradzieckiego bagażu inżynieryjnego połączonego z najwyższymi standardami technicznymi NATO. Polska jako jedno z nielicznych państw Sojuszu przeprowadziła tak szeroką i wieloletnią modernizację sprzętu postsowieckiego, skutecznie doprowadzając swoje wozy do wysokiego standardu operacyjnego odpowiadającego zachodnim procedurom.

Pojawia się tu jednak istotny czynnik czasu. Rzeczpospolita, przestawiając swój potencjał pancerny na nowoczesne platformy zachodnie, z roku na rok będzie stopniowo wytracać potrzebę utrzymywania kompetencji wokół posowieckich kadłubów. Kooperacja z Indiami to ostatni dzwonek na komercjalizację posiadanego doświadczenia technologicznego, zanim starsze platformy zostaną definitywnie wyparte ze struktur polskiej armii. Kraj, który dokonał już własnej transformacji generacyjnej, może pozwolić sobie na znacznie większą elastyczność w transferze technologii i licencji – co z perspektywy rygorystycznej procedury DAP 2020 jest dla indyjskich partnerów warunkiem koniecznym do jakichkolwiek rozmów.

Model joint venture i polskie „srebra rodowe”

Wyciągając wnioski z historycznych błędów przy realizacji kontraktu na wozy WZT-3 oraz z rygorów doktryny Make in India, optymalnym rozwiązaniem dla Warszawy jest odejście od roli samotnego eksportera na rzecz powołania spółki typu joint venture nakierowanej na produkcję i integrację modułów zadaniowych. Taki format współpracy pozwala połączyć polskie technologie z indyjskim sektorem przemysłowym – zarówno z potentatami prywatnymi (takimi jak L&T, Tata Advanced Systems czy Bharat Forge), jak i państwowym koncernem AVNL, bezpośrednio zarządzającym kluczowymi zakładami HVF Avadi.

Sprzyja temu bezprecedensowy impuls polityczny: podniesienie relacji bilateralnych do szczebla Partnerstwa Strategicznego podczas wizyty premiera Narendry Modiego w Warszawie w sierpniu 2024 r. oraz reaktywacja Wspólnej Grupy Roboczej ds. obronności w ramach 5-letniego Planu Działań stworzyły ramy rządowe, których dotychczas brakowało. Rolą Warszawy jest dziś wypełnienie tego politycznego wektora konkretną architekturą przemysłową, do czego doskonałą okazję tworzy nadchodząca wizyta premiera Donalda Tuska w Indiach.

Potencjalny model współpracy opierałby się na pragmatycznym podziale zadań: indyjski partner zabezpiecza linie montażowe, infrastrukturę mechaniczną oraz finalną integrację na pancerzu, podczas gdy strona polska wnosi krytyczne know-how integracyjne, oprogramowanie i kluczowe bloki funkcjonalne. Wśród nich strategiczną dźwignię stanowią dwa filary:

Architektura optoelektroniczna PCO wsparta suwerennym łańcuchem VIGO Photonics – zintegrowane moduły celowniczo-obserwacyjne PCO stanowią gotowy zamiennik archaicznych noktowizorów peryskopowych działonowego i dowódcy. Kooperacja państwowego PCO z rosnącym liderem technologii podczerwieni VIGO Photonics tworzy w pełni niezależny i odporny na reżimy licencyjne łańcuch dostaw. Zdolność VIGO do suwerennej produkcji uniezależnia polską ofertę od kaprysów zachodnich licencjodawców. W przeciwieństwie do podmiotów francuskich czy izraelskich, które traktują architekturę sensorową jako hermetyczną domenę, polski ekosystem może zaoferować elastyczny transfer technologii w zakresie kalibracji, oprogramowania obróbki obrazu i montażu modułów w Indiach, co bezpośrednio odpowiada na ambicje Nowego Delhi związane z budową rodzimego sektora półprzewodników. Cyfrowa architektura łączności wewnętrznej i zarządzania walką Fonet od Grupy WB to rozwiązanie stanowiące globalny standard integracji cyfrowej pojazdów opancerzonych, neutralne platformowo i przetestowane w skrajnych warunkach środowiskowych. Grupa WB – posiadająca już doświadczenie i spółkę zależną na rynku indyjskim – oferuje system, który pozwala spiąć w spójny organizm bojowy heterogeniczne podsystemy indyjskich T-72 bez uzależniania sił zbrojnych od zamkniętych protokołów korporacyjnych.

Udane zakorzenienie polskich modułów C4I oraz optoelektroniki w architekturze T-72 miałoby przy tym wymiar wykraczający poza ten jeden typ wozu. Wypracowanie statusu certyfikowanego poddostawcy na rynku indyjskim otworzyłoby krajowym podmiotom drogę do roli dostawcy podsystemów łączności cyfrowej i sensorów dla głębiej spolonizowanych partii czołgów T-90S Bhishma oraz przyszłych konsorcjów programu FRCV – już jako indyjski komponent rodzimy, całkowicie poza rosyjską kontrolą licencyjną.

Przeniesienie prac mechanicznych, serwisu i montażu obudów na stronę indyjskiego partnera w formacie JV to jedyna realna metoda na spełnienie twardego wymogu 60% Indigenous Content według procedury DAP 2020 bez wikłania się w karkołomną logistykę kadłubową. Równocześnie pozwala polskiemu sektorowi zmonetyzować wygasające kompetencje poradzieckie w formule wysokomarżowych licencji i dostaw najważniejszych podzespołów. Indyjski rynek modernizacji T-72 to dla Warszawy ostatnia szansa na przekucie historycznego doświadczenia w długofalowy przyczółek technologiczny u lidera Globalnego Południa.

Franciszek Kopczewski – analityk i publicysta zajmujący się zagadnieniami odporności państwa, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz polityki surowcowo-obronnej. Publikował m.in. na łamach Center for International Maritime Security (CIMSEC), Eurasia Review, Modern Diplomacy oraz Układu Sił. Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.