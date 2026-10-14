Amerykańska armia nadała południowokoreańskiej haubicy K9MH oznaczenie XM1776, rozpoczynając testy kluczowe dla przyszłości mobilnej artylerii USA.

Ten innowacyjny, kołowy system 155 mm ma zastąpić przestarzałe konstrukcje, oferując zwiększoną mobilność i szybkość reakcji na polu walki.

Co oznacza symboliczne oznaczenie i z kim w przetargu konkuruje kandydat z Korei Południowej.

XM1776 na wystawie w Waszyngtonie

Jak poinformowała Hanwha Aerospace 13 października, oznaczenie XM1776 zaprezentowano podczas dorocznej wystawy Association of the United States Army (AUSA), która odbywała się w Waszyngtonie w dniach 12–14 października 2026 roku. W uroczystości uczestniczył gen. Frank Lozano, odpowiadający w amerykańskich wojskach lądowych za pozyskiwanie systemów artyleryjskich.

Nazwa XM1776 nawiązuje do 1776 roku, w którym ogłoszono niepodległość Stanów Zjednoczonych, zwraca uwagę południowokoreański serwis Kdefence News. Jej nadanie w roku 250. rocznicy tego wydarzenia podkreśla symboliczny wymiar programu. Jednocześnie przyznanie południowokoreańskiemu systemowi amerykańskiego oznaczenia rozwojowego stanowi kolejny etap współpracy przemysłów obronnych obu państw. Litera „X” wskazuje, że XM1776 pozostaje systemem rozwojowym, który musi przejść dalsze próby i oceny. Oznaczenie może zostać zmienione po zakończeniu procesu rozwoju, kwalifikacji i standaryzacji, jeśli amerykańska armia podejmie taką decyzję.

Kołowa haubica dla US Army

Hanwha Aerospace rozwija K9 Mobile Howitzer (K9MH) jako kołowy wariant rodziny haubic samobieżnych K9. W przeciwieństwie do klasycznych gąsienicowych konstrukcji K9 nowy system ma zapewniać większą mobilność na drogach i możliwość szybszego przemieszczania się między stanowiskami, przy zachowaniu uzbrojenia kalibru 155 mm.

Program Mobile Tactical Cannon ma z kolei dostarczyć amerykańskim wojskom lądowym artylerię zdolną do szybkiego przemieszczania się i reagowania na zmieniającą się sytuację na polu walki. Kołowe systemy artyleryjskie są rozpatrywane jako rozwiązanie pozwalające zwiększyć mobilność taktyczną i operacyjną, a jednocześnie ograniczyć część obciążeń logistycznych w porównaniu z cięższymi konstrukcjami gąsienicowymi.

Dlatego też, z założenia, K9MH ma łączyć rozwiązania techniczne wypracowane przy rozwoju rodziny K9 z podwoziem kołowym dostosowanym do wymagań US Army. O przydatności konstrukcji zdecydują jednak dalsze badania, obejmujące między innymi mobilność, siłę ognia, niezawodność, odporność na zagrożenia oraz możliwość integracji z amerykańskimi systemami dowodzenia artylerią.

Nowy program artyleryjski ma w przyszłości zastąpić holowane haubice M777 oraz samobieżne M109A7. Amerykańska armia od lat bezskutecznie poszukuje następcy dla części obecnie używanych systemów. Wcześniejsze projekty, takie jak XM2001 Crusader i Non-Line-of-Sight Cannon, zostały anulowane. Niepowodzeniem zakończył się również program Extended Range Cannon Artillery (ERCA), zakładający znaczące zwiększenie zasięgu haubicy M109A7.

Pierwszy prototyp już w Stanach Zjednoczonych

W sierpniu 2026 roku Hanwha Aerospace podpisała z amerykańską armią umowę na dostawę prototypów K9MH w ramach programu MTC. Pierwszy egzemplarz powstał w zakładach firmy w Changwon w Korei Południowej. 24 września przetransportowano go drogą lotniczą do Stanów Zjednoczonych, a w październiku zaprezentowano publicznie podczas targów AUSA 2026. Warto przypomnieć, że początkowa umowa obejmuje sześć prototypowych systemów, z opcją zamówienia kolejnych 12. Maksymalna wartość kontraktu może sięgnąć 233 mln dolarów, przy czym obecnie uruchomiony etap ma wartość 100,3 mln dolarów.

Dostarczenie prototypu i nadanie oznaczenia XM1776 otwierają kolejny etap rozwoju oraz oceny konstrukcji. Nie oznaczają jednak, że US Army wybrała już haubicę do zakupów seryjnych. O jej dalszych losach przesądzą wyniki testów oraz ocena zgodności z wymaganiami programu. Rozwiązanie zmierzy się też w postępowaniu z kilkoma konkurencyjnymi konstrukcjami. Zespół Elbit America, współpracujący z Anduril i Oshkosh Defense, oferuje system SIGMA. Leonardo DRS i KNDS zgłosiły wariant haubicy CAESAR, Rheinmetall proponuje RCH 155, natomiast BAE Systems za pośrednictwem amerykańskiej spółki wystawiło system Archer.