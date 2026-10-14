Rozbudowa lotniska Wrocław-Strachowice. Powstaje strategiczna baza dla amerykańskich gigantów

14 października 2026 roku w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu podpisano pierwszą umowę na realizację projektu bazy przeładunkowo-załadunkowej sił powietrznych USA, znanej jako APOD (Air Port of Debarkation) Wrocław-Strachowice. Sygnatariuszami umowy byli płk Robert Wójcik, reprezentujący wrocławski RZI, oraz przedstawiciele firmy PORR S.A., która została wykonawcą inwestycji. Podpisany kontrakt obejmuje pięć z dwudziestu zaplanowanych zadań, co oficjalnie rozpoczyna fazę budowlaną tego strategicznego przedsięwzięcia. Za całość projektu od strony organizacyjnej i nadzorczej odpowiada Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, podległy Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

𝚆𝚘𝚓𝚜𝚔𝚘𝚠𝚊 𝚒𝚗𝚏𝚛𝚊𝚜𝚝𝚛𝚞𝚔𝚝𝚞𝚛𝚊 𝚠 𝚛𝚘𝚣𝚋𝚞𝚍𝚘𝚠𝚒𝚎. 𝚆𝚛𝚘𝚌ł𝚊𝚠-𝚂𝚝𝚛𝚊𝚌𝚑𝚘𝚠𝚒𝚌𝚎 𝚣 𝚗𝚘𝚠ą 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚙𝚎𝚔𝚝𝚢𝚠ą ✈️ Cztery stanowiska dla potężnych samolotów transportowych C-5 Galaxy, trzy dla C-130 Hercules, nowe drogi kołowania i zaplecze techniczne. To część infrastruktury, która powstanie na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Dziś wykonano ważny krok w realizacji tej inwestycji. W Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu podpisano pierwszą umowę obejmującą pięć z 20 zadań związanych z budową bazy przeładunkowo-załadunkowej sił powietrznych USA (APOD Wrocław-Strachowice). Dziś wykonano ważny krok w realizacji tej inwestycji. W Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu podpisano pierwszą umowę obejmującą pięć z 20 zadań związanych z budową bazy przeładunkowo-załadunkowej sił powietrznych USA (APOD Wrocław-Strachowice). Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu reprezentował płk Robert Wójcik, a wykonawcą inwestycji jest PORR S.A. W ramach inwestycji powstaną dwie płyty postojowe dla wojskowych samolotów transportowych, drogi kołowania, budynek wojskowej straży pożarnej oraz budynek dyżurnego technika lotniska. To przedsięwzięcie realizowane na podstawie polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA). Nowa infrastruktura ma zwiększyć możliwości przyjmowania wojskowych statków powietrznych i zabezpieczenia transportu lotniczego sił USA. 📅 Zakończenie prac, certyfikację infrastruktury oraz osiągnięcie gotowości do przyjmowania wojskowych statków powietrznych zaplanowano na 2029 rok. Za realizacją tej inwestycji stoi Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, podległy Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.— Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) October 14, 2026

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Inwestycja całkowicie odmieni wojskową część wrocławskiego lotniska, dostosowując ją do obsługi największych i najcięższych maszyn transportowych na świecie. Dzięki rozbudowie port lotniczy we Wrocławiu ma szansę uzyskać najwyższą kategorię – kod F. Główne elementy nowej infrastruktury to dwie nowoczesne płyty postojowe dla wojskowych samolotów transportowych, cztery dedykowane stanowiska dla samolotów C-5 Galaxy zdolnych do transportu m.in. czołgów i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz trzy stanowiska dla wszechstronnych maszyn C-130 Hercules. Powstaną także nowe drogi kołowania zapewniające płynny ruch lotniczy oraz specjalistyczne zaplecze techniczne, w tym budynek wojskowej straży pożarnej i budynek dyżurnego technika lotniska. Ponadto w ramach całej inwestycji APOD planowana jest budowa m.in. terminala pasażerskiego, magazynów, obiektów administracyjnych oraz płaszczyzny do przeładunku materiałów niebezpiecznych.

Strategiczne znaczenie APOD Wrocław-Strachowice

Budowa bazy APOD we Wrocławiu to bezpośrednia realizacja postanowień polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA), podpisanej w 2020 roku. Głównym celem nowej infrastruktury jest zwiększenie możliwości szybkiego przyjmowania i zabezpieczenia transportu lotniczego sił USA. W praktyce oznacza to, że Wrocław stanie się kluczowym hubem logistycznym, umożliwiającym sprawny przerzut żołnierzy i sprzętu na wschodnią flankę NATO. Inwestycja we Wrocławiu jest częścią szerszego planu, który obejmuje także rozbudowę infrastruktury w innych kluczowych lokalizacjach, takich jak Powidz, Łask czy Drawsko Pomorskie.

Za realizację tego skomplikowanego przedsięwzięcia odpowiada Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ), który jest główną instytucją logistyczną w polskiej armii. To właśnie IWsp SZ, poprzez swoje jednostki terenowe, takie jak RZI we Wrocławiu, przekłada międzynarodowe ustalenia na konkretne działania budowlane i organizacyjne. Instytucja ta posiada unikalne doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych na potrzeby wojsk sojuszniczych.

Projekt jest ambitny, ale ma jasno określone ramy czasowe. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zakończenie prac budowlanych, certyfikacja nowej infrastruktury oraz osiągnięcie pełnej gotowości do przyjmowania wojskowych statków powietrznych zaplanowano na 2029 rok. Choć niektóre źródła wskazują, że całość prac może potrwać nawet do 2035 roku, kluczowe elementy bazy mają być gotowe znacznie wcześniej, umożliwiając rozpoczęcie działalności operacyjnej.