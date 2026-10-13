General Dynamics prezentuje Wolf XM30. Cyfrowy drapieżnik nowej generacji, który może zastąpić Bradleya

General Dynamics Land Systems 12 października przedstawił na AUSA 2026 bojowy wóz piechoty Wolf XM30, który walczy w programie na następce starzejącego się bojowego wozu piechoty M2 Bradley, który służy od wczesnych lat 80. Jednak zamiast pełnowymiarowego prototypu, na stoisku firmy można było zobaczyć jedynie model w skali 1:8. Co więcej, firma nie zezwoliła na jego fotografowanie, udostępniając mediom jedynie oficjalne rendery.

Mimo tych ograniczeń, model ujawnił kluczowe cechy konstrukcyjne Wolfa jak bezzałogowa wieża o szerokim, opływowym kształcie, miejsce dla dwóch członków załogi (kierowca i dowódca/strzelec) siedzących obok siebie w głębi kadłuba, przedział desantowy dla sześciu żołnierzy oraz brak tradycyjnego włazu kierowcy z przodu pojazdu.Pierwszy pełnowymiarowy prototyp Wolfa został dostarczony armii 21 sierpnia 2026 roku na poligon Aberdeen Proving Ground w stanie Maryland, gdzie natychmiast rozpoczęły się testy.

Warning: There has been a Wolf sighting at AUSA 2026! The Wolf XM30 mechanized infantry combat vehicle is purpose-built as a leap-ahead replacement for the Bradley fighting vehicle, with improved survivability, lethality, mobility and fightability. Shown at AUSA as a one-eighth-scale model, the Wolf XM30 implements the Army’s imperative for a Modular Open Systems Approach (MOSA) to software and hardware architectures from inception. With a born-digital design, the Wolf XM30 carries a digital thread beyond engineering and into verification, production, support and sustainment. Its mission is to deliver Soldiers to a point of positional advantage and provide decisive lethality in support of Infantry squads and Cavalry scouts. #AUSA2026 #ThePowerToWin #ArmyModernization— General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 12, 2026

Wolf XM30: Cyfrowy drapieżnik wkracza do gry

Wolf XM30, to konstrukcja stworzona od podstaw w myśl filozofii Modular Open Systems Approach (MOSA), czyli modułowego podejścia otwartych systemów. Oznacza to, że dzięki wspólnym interfejsom sprzętowym i programowym, pojazd można będzie łatwo modernizować, dodając nowe uzbrojenie, czujniki czy elektronikę bez konieczności kosztownego przeprojektowywania całej platformy. GDLS podkreśla, że Wolf jest pojazdem „zrodzonym cyfrowo” (born digital). Jego szczegółowy model inżynieryjny jest wykorzystywany na każdym etapie od projektowania, przez testy, produkcję, aż po wsparcie eksploatacji. Takie podejście ma skrócić czas i obniżyć koszty całego cyklu życia pojazdu.

Wolf XM30 został zaprojektowany jako skok generacyjny w porównaniu do Bradleya, co widać zarówno w sile ognia, jak i w układzie napędowym. Pojazd wywodzi się z demonstratora Griffin III, który z kolei bazuje na platformie ASCOD 2. Głównym uzbrojeniem Wolfa jest armata automatyczna XM913 kal. 50 mm firmy Northrop Grumman, zamontowana w bezzałogowej wieży. To znaczące zwiększenie siły ognia w porównaniu z działkiem 25 mm w Bradleyu, mające zapewnić przewagę nad wrogimi wozami bojowymi i umocnieniami. Dodatkowo, GDLS planuje zintegrować z pojazdem amunicję krążącą AeroVironment Switchblade 300, co pozwoliłoby załodze na precyzyjne rażenie celów znajdujących się poza bezpośrednią linią widzenia.

Kluczowym wymogiem programu XM30 jest napęd hybrydowo-elektryczny. W przypadku Wolfa sercem układu jest silnik wysokoprężny Rolls-Royce MTU serii 8V 199. Taki system oferuje szereg korzyści jak większa wydajność paliwowa, redukcja sygnatury termicznej i akustycznej podczas cichej pracy na silniku elektrycznym, generowanie dużej mocy elektrycznej, niezbędnej do zasilania zaawansowanych czujników, systemów łączności, a w przyszłości potencjalnie broni energetycznej. Pojazd wyposażono również w rozproszony system kamer, który zapewnia załodze pełną, 360-stopniową świadomość sytuacyjną wokół pojazdu.

Główny rywal: Starcie z Lynxem od Rheinmetall

W finałowej fazie programu XM30 Wolf konkuruje z pojazdem Lynx XM30 oferowanym przez American Rheinmetall. Obaj konkurenci prezentują podobne założenia, ale różnią się w szczegółach technicznych:

Cecha General Dynamics Wolf XM30 American Rheinmetall Lynx XM30 Główne uzbrojenie Armata automatyczna 50 mm XM913 Armata automatyczna 50 mm Dodatkowe uzbrojenie Planowana integracja amunicji krążącej Switchblade 300 Wielozadaniowa wyrzutnia (np. ppk Javelin, efektory Coyote) Napęd hybrydowy Silnik Rolls-Royce MTU + system elektryczny System eGen Force firmy Allison Transmission System ochrony Zintegrowany system ochrony aktywnej (szczegóły niejawne) Aktywny system ochrony Iron Fist Light Decoupled Baza przemysłowa Ugruntowane doświadczenie GDLS w produkcji dla US Army Zespół przemysłowy (m.in. Textron, Raytheon, L3Harris)

Podczas gdy General Dynamics podkreśla, że Wolf jest konstrukcją stworzoną od podstaw specjalnie dla wymagań US Army, American Rheinmetall ujawnia więcej szczegółów na temat konkretnych podsystemów, takich jak system ochrony aktywnej.

Dostarczenie pierwszych prototypów przez obie firmy w sierpniu 2026 roku rozpoczęło kluczowy etap testów i oceny. Siedem kolejnych prototypów od każdego z producentów trafi do 1. Pancernej Brygady Bojowej 1. Dywizji Kawalerii w Fort Cavazos (dawniej Fort Hood), gdzie żołnierze poddadzą je próbom terenowym. Testy mają potrwać do 2027 roku, kiedy to armia planuje wyłonić zwycięzcę.

Plany budżetowe US Army na rok fiskalny 2027 zakładają pozyskanie 19 dodatkowych prototypów w celu dalszej ewaluacji. Ostateczny wybór nie będzie zależał jedynie od dotrzymania terminów dostaw, ale od wszechstronnej oceny osiągów, niezawodności i potencjału modernizacyjnego obu platform.