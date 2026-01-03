Bumar-Łabędy podsumowuje 2025 rok. Historyczne umowy i kluczowe inwestycje w programie K2PL

Rok 2025 zostanie zapamiętany jako ten, w którym program polonizacji czołgu K2 Black Panther nabrał realnych kształtów. Seria strategicznych porozumień umocniła pozycję Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. jako centralnego punktu tego ambitnego przedsięwzięcia.

Historyczny transfer technologii z Hyundai Rotem Company

Przełomowym momentem było podpisanie 28 października umowy o transferze technologii z południowokoreańskim koncernem Hyundai Rotem Company (HRC). To historyczne wydarzenie, wieńczące umowę wykonawczą zawartą 1 sierpnia między Agencją Uzbrojenia a HRC, otwiera drogę do stworzenia w Polsce pełnoprawnej linii produkcyjnej nowoczesnych wozów bojowych. Dzięki pozyskanemu know-how, narzędziom i wyposażeniu, Bumar-Łabędy zyskał zdolności do montażu, a w przyszłości produkcji, spolonizowanej wersji czołgu – K2PL – oraz pojazdów towarzyszących.

Budowa krajowych zdolności serwisowych dla czołgów K2

Kolejnym filarem transformacji było podpisanie 15 grudnia 2025 r. kluczowego pakietu umów licencyjnych i sublicencyjnych. Dokumenty te, zawarte między Agencją Uzbrojenia, HRC a Bumar-Łabędy S.A, gwarantują spółce uprawnienia do budowy w Polsce kompleksowego centrum serwisowo-remontowego (MRO) dla czołgów z rodziny K2. Obejmuje to dostęp do niezbędnej dokumentacji technicznej i oprogramowania, co pozwoli na samodzielne przeprowadzanie obsługi, napraw i przeglądów. W praktyce oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa logistycznego i operacyjnego Sił Zbrojnych RP oraz znaczące skrócenie czasu realizacji usług serwisowych.

Rekordowe inwestycje fundamentem przyszłości

Równie istotne, co umowy międzynarodowe, okazało się rekordowe wsparcie kapitałowe. W październiku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przekazała spółce 850 mln zł z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnego centrum produkcji pojazdów opancerzonych. To największa inwestycja w Bumar-Łabędy od dziesięcioleci, która pozwoli na:

Modernizację istniejącej infrastruktury i budowę nowej hali produkcyjnej.

Rozwój parku maszynowego i wdrożenie zrobotyzowanych linii technologicznych.

Dostosowanie zakładu do seryjnej produkcji czołgów K2PL i innych zaawansowanych systemów wojskowych, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do produkcji podwozi dla armatohaubic Krab.

Inwestycja, której zakończenie planowane jest na 2028 rok, jest wyraźnym sygnałem, że Bumar-Łabędy wraca do roli jednego z najważniejszych filarów polskiej zbrojeniówki.

Jak podkreśla Prezes Zarządu, Monika Kruczek:

„Rok 2025 to dla Bumar-Łabędy czas intensywnej transformacji — umocniliśmy pozycję w programie K2 nie tylko jako producent, lecz także jako centrum serwisowe dla nowoczesnych czołgów. Dzięki transferowi technologii, licencjom MRO oraz inwestycjom infrastrukturalnym budujemy trwałe kompetencje obronne w Polsce, które będą służyć Siłom Zbrojnym RP przez kolejne dekady. Jako Spółka wchodzimy w nowy etap rozwoju, który buduje trwałe fundamenty dla przyszłości Zakładu”.

Współpraca nauki i przemysłu: Inwestycja w przyszłe kadry

Rozumiejąc, że zaawansowana technologia wymaga wykwalifikowanej kadry, Bumar-Łabędy zainicjował w 2025 roku strategiczną współpracę z Politechniką Śląską. Porozumienie to ma podwójne znaczenie: z jednej strony wspiera proces rozwoju technologicznego spółki, a z drugiej tworzy zaplecze edukacyjne dla przyszłych inżynierów sektora obronnego. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, programy stażowe, prace dyplomowe oraz specjalistyczne szkolenia mają na celu budowanie kompetentnych kadr, które zasilą nie tylko gliwicką firmę, ale całą branżę.

Aktywna rola na arenie krajowej i międzynarodowej

W 2025 roku Bumar-Łabędy aktywnie zaznaczył swoją obecność na kluczowych wydarzeniach branżowych, w tym na XXXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Spółka była również gospodarzem licznych delegacji krajowych i zagranicznych, co potwierdza jej rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej i kluczową rolę w modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Na podstawie komunikatu prasowego Bumar-Łabędy